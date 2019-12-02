2019-12-02T20:42:07+03:00
Звезды

Новая инстаграм-мода: красавицы закалывают себе "губы дьявола", чтобы выделяться на вечеринке

Такие бьюти-процедуры чреваты серьезными последствиями
Ольга ЛИБГАРДТ
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Такие бьюти-процедуры чреваты серьезными последствиямиТакие бьюти-процедуры чреваты серьезными последствиямиФото: СОЦСЕТИ
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Новый необычный тренд бьюти-индустрии "губы дьявола" набирает обороты с космической скоростью. Теперь девушкам предлагают не просто увеличить губы. Вместо привычных двух приподнятых уголков при помощи инъекций контур губ меняется таким образом, что становится похож на расплывчатую кляксу, будто девушку покусали пчелы. Меж тем такой креатив грозит серьезными последствиями любителям экспериментировать над собственной внешностью.

"Губы-осьминоги", "губы-патиссоны", "губы-зонтики", "губы дьявола" - под такими хештегами в соцсетях можно лицезреть результат новой бьюти-технологии. Изуродовать лицо, чтобы отличаться в модном ресторане или на вечеринке, готовы не все, только самые смелые. Но зато как необычно! Между тем, любители экспериментов даже не подозревают, насколько это опасно.

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Уже успели оценить новый тренд на губы-осьминоги?
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"Как по мне, это психиатрия. У доктора, который это делает, и у пациента, который идет на это. Что со мной должно быть не так, чтобы я это сделала? Я доктор-подлец? Идиотка?", - негодует косметолог Айсулу Токарева.

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А как вам новый тренд?
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Такую процедуру согласится делать далеко не каждый специалист, потому что его задача нести и пропагандировать красоту и эстетику. Врачи-косметологи уверены, что на такую процедуру согласятся те, кто готов делать пирсинг, бесчисленные татуировки на лице, раздвоенные языки. И предупреждают - малейшая ошибка косметолога грозит необратимыми последствиями.

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Узнала о новом тренде
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"А вот люди, которые далеки от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги. Это их удел уродовать людей. Выглядит это, конечно, ужасно, неэстетично, несимпатично. Спустя время необычные губы должны вернуться в первозданный вид. Это случится, если мастер введет хорошую гиалуроновую кислоту и если это татуаж. Тогда эта кислота выведется из организма. Однако аллергики, у которых есть какие-то проблемы с иммунитетом, могут остаться с травмой из-за образования рубцовой ткани. А шрамики могут сохраниться на всю жизнь", - цитирует врача-косметолога Александру Гонт "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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