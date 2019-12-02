Пушкинский музей и компания «Роснефть» покажут москвичам уникальную выставку Гейнсборо

В ГМИИ им. А.С. Пушкина 3 декабря открывается выставка британского художника XVIII века Томаса Гейнсборо. Уникальная экспозиция из 100 произведений живописи и графики станет настоящим событием: по словам директора музея Марины Лошак, картины Гейнсборо еще ни разу не выставлялись в России. Москвичи и гости столицы смогут увидеть редкие полотна, ранее никогда не покидавшие зарубежные музеи. Выставка в Пушкинском музее проходит при поддержке компании «Роснефть».

Томаса Гейнсборо (1727–1788) называют гением «Золотого века британской живописи». Его тонкие портреты и идиллические пейзажи считаются гордостью любого собрания еще и потому, что в европейских коллекциях сохранилось достаточно небольшое количество картин этого художника. В российских музеях работы Гейнсборо можно пересчитать по пальцам. Поэтому посетители выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина получат действительно редкую возможность открыть для себя чарующий мир Гейнсборо.

- Сегодня мы открываем очень важную выставку, посвященную творчеству величайшего английского художника XVIII века Томаса Гейнсборо. И это очередная наша победа вместе с компанией «Роснефть», - рассказала «КП» директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. - Выставки Гейнсборо еще никогда не было в России, мы впервые показываем его творчество. Более того, он достаточно редко показывается вообще в пространствах музеев. Мы собрали сто произведений из тринадцати музейных собраний, одиннадцать из них - британские. Это самые разные музеи, от известных столичных до небольших провинциальных, и национальный фонд Trust, который курирует и сохраняет произведения из частных собраний. Все это собралось вместе и, конечно, погружает нашего зрителя в потрясающую атмосферу. Очень гармоничную, окрыляющую, вдохновляющую человека.

Список музеев, предоставивших полотна для экспозиции в России, действительно впечатляет. Свои картины Пушкинскому музею передали Лондонская Национальная галерея, Музей Виктории и Альберта, Галерея Тейт, Национальная портретная галерея в Лондоне, Королевская Академия художеств, Национальная галерея в Эдинбурге, Дом-музей Томаса Гейнсборо в Садбери. По словам Марины Лошак, благодаря помощи компании «Роснефть» все эти полотна удалось собрать вместе и привезти в Москву.

- У нас очень большой опыт сотрудничества, все те выставки, которые мы сделали при поддержке «Роснефти», всегда были самыми посещаемыми, это, без преувеличения, важнейшие выставки в истории Пушкинского музея, - подчеркивает директор Марина Лошак. - Наш партнер «Роснефть» выбирает самые знаковые проекты, важные не только для музейщиков, которые очень любят искусство и хотят показать самое интересное, но и для зрителя. Эта выставка, безусловно, будет чрезвычайно популярна у москвичей и гостей столицы.

При поддержке «Роснефти» ГМИИ им. А.С. Пушкина уже показал россиянам выставку Рафаэля «Поэзия образа. Произведения из галереи Уффици и других собраний Италии», а также уникальную выставку японских гравюр «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо.

- Мы даем российскому зрителю ощущение того баланса, который так необходим в этом мире. Когда человек приходит на выставку Рафаэля, или на выставку эпохи Эдо, или на Гейнсборо, он понимает, что в мире значительно больше доброго и хорошего, чем плохого, - отмечает Марина Лошак. - Это изумительные пейзажи и человеческие лица, наполненные добротой, смыслом жизни, открытые к миру.

«Роснефть» традиционно поддерживает важные проекты и события в культурной жизни России. Например, компания выступила генеральным партнером XXXIV международного фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». При поддержке «Роснефти» британские и российские слушатели получили возможность насладиться игрой Фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича. Гастрольный тур коллектива, в который вошли 86 молодых талантливых музыкантов из ведущих консерваторий России и Великобритании, прошел в 2019 году по городам двух стран. «Роснефть» также оказывает спонсорскую помощь Филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета Бориса Эйфмана, хору Сретенского монастыря и другим музыкальным коллективам.