Наследники звезд выгуляли новогодние наряды: дочери Алсу, Жасмин, Славы и Лель выросли модницами

На вручение детской премии «Fashion People Awards Kids 2019» звезды пришли с детьми. Некоторые наследники артистов даже спели вместе с родителями. В этот вечер награждали ребят за яркие достижения в разных областях творчества. Получили премию и некоторые звездные семьи. К примеру, в номинации «Семейные ценности» – наградили Юлию Беретту c сыном Владимиром, Жасмин и ее дочку Маргариту Шор, Алсу с дочкой Микеллой Абрамовой, Анжелику Агурбаш и Дарью Ялинскую, Зару. Выступление Микеллы Абрамовой и Алсу встретили самыми громкими аплодисментами: мама и дочь исполнили дуэтом песню звездной родительницы «К тебе».

Слава с дочкой Сашей. Фото: пресс-служба Fashion People Awards Kids 2019

Интересно, что дети звезд в этот вечер нарядились так, словно вышли на красную дорожку накануне новогодней ночи. Наследники артистов продемонстрировали модные тренды этого сезона. Так Микелла Абрамова выбрала куртку «серебристый металлик» - это ведущий цвет новогодней ночи: ведь 2020 – год белой металлической Крысы. Жгучий красный – еще один главный цвет этой зимы. Его выбрали для премии Жасмин и ее дочка: у Маргаритки еще и вышивка золотистая на платье – все как на модных показах.

Жасмин и дочка Маргарита. Фото: пресс-служба Fashion People Awards Kids 2019

Если вы пока не купили наряд на новогодний корпоратив присмотритесь к певице Славе и ее дочери Саше или к Кате Лель и ее Эмилии: в тренде кружева, пайетки, блестки, а самые модные «силуэты» для этих материалов вернулись к нам из 70-х. Всем, кто хочет на новый год бальное платье – модный пример Татьяна Терешина и ее Арис: этот фасон «пышный зефир» актуален в разных оттенках розового. Еще один тренд демонстрирует заядлая модница Юлия Барановская — черный цветной принт: чем больше и ярче цветы, тем громче вас хвалят стилисты этой зимой.

Катя Лель с дочкой Эмилией. Фото: пресс-служба Fashion People Awards Kids 2019

Юлия Барановская с сыном Артемом. Фото: пресс-служба Fashion People Awards Kids 2019

Наградили на премии и незвездных детей: в номинации «Доброе сердце» отметили Смолина Алексея, воспитанника Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2 и Эльвиру Кирсанову - воспитанницу «Киреевской школы для детей-сирот». Телеверсию премии покажет телеканал «Жара».