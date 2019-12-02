2019-12-02T23:05:19+03:00
Звезды

Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Поющая ведущая отказалась от интервью, но это не уберегло ее от очередного ляпа
Елена ПЕТРОВА
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Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На премию канала Music Box «Золотой хит» поющая ведущая, как и полагается суперзвездам, приехала одной из последних, буквально за несколько минут до выступления. Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.

- У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валериановича Левченко, - призналась со сцены Оля, допустив ошибку в фамилии 77-летнего Народного артиста РСФСР. Правда, зал сделал вид, что не заметил конфуз и поддержал певицу аплодисментами. - У нас уже стало хорошей традицией раз в год встречаться с телеканалом Music Box, где я дарю зрителям своё творчество. Для артиста самое главное, когда его песни любят, слушают и приходят на концерты. Кстати, уже 4 декабря выйдет моя новая песня «Не виновата».

В этот вечер Бузова получила не одну, а сразу две награды - как певица и «девушка в стиле Cosmo».

- Ничего себе! - обрадовалась артистка. - Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!

От общения с прессой звезда отказалась - из-за плотного графика у Оли нет ни одной свободной минутки. А вот видео для своего Инстаграма Бузова все-таки записала, ещё раз поблагодарив поклонников за любовь к ее творчеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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