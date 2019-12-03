2019-12-03T02:18:14+03:00
Звезды

Бреет ноги в машине и ест макароны тарелками: Наталья Водянова раскрыла все свои секреты

Супермодель собирается поделиться с поклонниками самым сокровенным
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Водянова поделится своими секретами. Фото: Инстаграм.Наталья Водянова поделится своими секретами. Фото: Инстаграм.
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Наталья Водянова присоединилась к числу знаменитостей-влогеров и тоже завела собственный канал на Youtube. В Инстаграме супермодель анонсировала запуск собственного шоу, в котором она будет откровенно рассказывать о своей жизни, закулисье модных показов, делиться семейными секретами и даже некоторыми интимными тайнами. Вместе с Натальей в видеоблоге будут сниматься ее дети и муж, французский миллионер Антуан Арно.

- Друзья, я создала свой YoutTube канал! Каждую пятницу в 17:00 вас ждет Операция В и другие приключения Цирка Водяновых, - рассказала Наталья в Инстаграме.

Пока что на ее Youtube-канале можно посмотреть только тизер будущего шоу. Но и он приоткрывает некоторые секреты звезды. Ролик демонстрирует, как Наталья бреет ноги прямо в машине, используя при этом пластиковый бритвенный станок и бутылочку воды. Или как модель-худышка в перерыве между съемками с аппетитом уминает огромную тарелку макарон в томатном соусе.

Модель призналась, что она бреет ноги в машине. Фото: Инстаграм.

Модель призналась, что она бреет ноги в машине. Фото: Инстаграм.

В видеоролике собраны кадры разных лет – Водянова на подиуме, во время светских мероприятий, на детских площадках, которые она открывает по всей России, на благотворительных балах в пользу своего фонда «Обнаженные сердца». И, конечно, Наталья в кругу семьи: в тизере показаны кадры из последней поездки Водяновой и ее детей, Лукаса, Невы и Виктора, в Сочи и в Москву.

В ролике мелькает и гражданский супруг звезды. Судя по всему, ни Антуан, ни его супербогатая семья не против того, чтобы Наталья снимала шоу о своей личной жизни. 37-летняя супермодель и наследник богатейшей семьи Франции живут в Париже в особняке с видом на Эйфелеву башню. Пара воспитывает пятерых детей. 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора Наталья родила в браке с британским лордом Джастином Портманом. 5-летний Максим и 3-летний Роман появились в гражданском браке модели с Арно. Водянова уверяет, что, несмотря на занятость на подиуме и в благотворительных фондах, почти все по дому она делает сама. А вот Антуан Арно даже не способен приготовить себе что-нибудь поесть.

- Он даже яичницу пожарить не может, - рассказывала Наталья в одном из интервью.

Вместе с Натальей в блоге будут сниматься ее дети. Фото: Инстаграм.

Вместе с Натальей в блоге будут сниматься ее дети. Фото: Инстаграм.

Антуана можно понять - в отличие от своей половинки француз вырос в совершенно тепличных условиях: он сын одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. На днях свекр Водяновой присоединил к своей империи еще один бриллиант. Арно-старший купил знаменитую ювелирную компанию Tiffany за 16,7 млрд. долларов. Так что если его сын Антуан когда-нибудь решит сделать Наталье официальное предложение, мы точно знаем, колечко какой марки он преподнесет ей на помолвку.

natasupernovanatasupernova
Друзья, я создала свой YoutTube канал!Каждую пятницу в 17:00 вас ждет Операция В и другие приключения Цирка Водяновых. Краткое содржание предстоящих серий: ставьте лайки, жмите
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ИСТОЧНИК KP.RU

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