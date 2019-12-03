Лучший подарок на Новый год

Трансляция 1316-го тиража лотереи «Русское лото» - хороший повод отложить праздничные хлопоты и включить телевизор. Расскажем, как все будет происходить.

Итак, новогодний розыгрыш начнется в прямом эфире 1 января 2020 года в 15.30 по московскому времени на НТВ.

Миллиард рублей гарантированно будет разыгран. Кроме того, будут разыграны 100 призов по миллиону и тысячи других денежных призов. Останется 2 бочонка - выигрывает каждый второй билет.

Призовой фонд почти достиг 2 миллиардов рублей.

I тур

Новогодний розыгрыш начался! Ведущий Михаил Борисов достает из мешка бочонки, называя их номера - один за другим. Участники отмечают озвученные номера в своих билетах. Розыгрыш продолжается до тех пор, пока у кого-нибудь не совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке. И как только ряд собран, ведущий объявляет: «Стоп, игра!»

II тур

В трансляции наступает главный момент - розыгрыш миллиарда. Его выиграет билет или билеты, в которых раньше других совпадут все 15 чисел в одном из полей.

III тур и последующие

Розыгрыш продолжается. Разыгрываются призы по миллиону рублей и тысячи других денежных призов. Выиграют билеты, в которых раньше других совпадут все 30 чисел.

Есть вопрос!

Что значит фраза «выигрывает каждый второй билет»? Как это считали?

«Останется только два бочонка!» - сообщают нам. Почему это важно?*

Потому что чаще всего из 90 бочонков достают 86. То есть игра длится 86 ходов. Когда организаторы сообщают, что останется два бочонка, значит, игра пойдет до 88-го хода. То есть победителей будет больше.

«В какую лотерею чаще всего выигрывают?»

В России сейчас проводится почти три десятка лотерей. За 5 лет больше всего билетов с крупными выигрышами (от миллиона рублей) было в «Русском лото», «Жилищной лотерее», лотереях «Гослото».

Вопрос-лидер: «Кто контролирует прозрачность розыгрыша?»

С 2014 года в России все лотереи государственные. Государство гарантирует честность их проведения. Главная миссия - финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. За пять лет на эти цели всероссийские государственные лотереи перечислили более 12,7 мил-

лиарда рублей. По большому счету любой билет выигрышный: даже если вы не получили приз, то все равно поддержали российский спорт.

Организаторами лотерей выступают Министерство спорта и Министерство финансов РФ.

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА

Статистика государственных лотерей

Выигрывают 350 000 билетов ежедневно.

81% участников лотерей выигрывает.

2 000 000 000 рублей и более каждый месяц выигрывают победители лотерей.

60 000 точек распространения билетов государственных лотерей. Лотереи представлены в каждом регионе страны и в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru.

25 новых миллионеров появляются в стране каждую неделю.

27% населения России в возрасте от 18 лет участвовали в лотереях за последний год.

Только в праздничном тираже в честь 25-летия «Русского лото» (октябрь 2019-го) выиграло более 10 000 000 билетов государственной лотереи.

У нас все прозрачно

Скрывать организаторам нечего - любой желающий может лично увидеть, как проводятся лотереи с многомиллионными призами. Для этого надо посетить единственный в мире лотерейный центр «Столото». Здесь проходят розыгрыши семи лотерей. Каждый может увидеть, как формируется выигрышная комбинация. Происходящее автоматически снимается на видеокамеры и в прямом эфире транслируется на www.stoloto.ru. Записи тиражей в любое время можно посмотреть на канале «Столото» в YouTube. Здесь же можно приобрести билет, проследить за ходом тиража, а в случае выигрыша получить его и даже отпраздновать победу в зале славы.

Второй вариант - стать участником телепрограммы, где транслируются розыгрыши тиражей бинго-лотерей, включая «Русское лото».

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Красной площади установили трон для миллиардера

До Нового года остается меньше месяца. И для будущего миллиардера уже установлен трон в самом центре столицы - на Красной площади.

1 января 2020 года в стране может появиться первый лотерейный миллиардер - с вероятностью более 60 процентов!

А пока трон на Красной площади дожидается своего хозяина, сфотографироваться на почетном месте и загадать желание на миллиард может любой желающий.