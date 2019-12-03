Полезные советы

Как принять участие в розыгрыше?

Купить билет в лотерейном киоске, которые есть по всей стране. О ближайшем можно узнать на сайте stoloto.ru. Кроме них, билеты продаются на почте, в продуктовых сетях и салонах сотовой связи. Цена билета - 100 рублей.

Зайти на сайт stoloto.ru - там купить билет тоже легко.

Участвовать в лотерее можно и с помощью смартфона, установив на него приложение «Столото» для iOS или Android.

Вы купили билет. Как выбрать любимые числа?

В билетах «Русского лото» вы увидите два игровых поля. В каждом из них отмечено 15 случайных чисел в диапазоне от 1 до 90. В отличие от многих других лотерей в «Русском лото» участникам не нужно самим выбирать числа - случайные комбинации составлены заранее, а вам останется только выбрать сам билет. На сайте stoloto.ru можно купить билет с конкретными числами, приносящими вам удачу, воспользовавшись опцией «Любимые числа».

Как проверить лотерейный билет?

По телевизору

Возьмите лотерейный билет и садитесь к телевизору. Розыгрыши «Русского лото», а также «Жилищной лотереи», «Золотой подковы», «Бинго-75» и «6 из 36» можно посмотреть на канале НТВ по воскресеньям в 8.20 в программе «У нас выигрывают!».

Обратите внимание!

Трансляция новогоднего розыгрыша «Русского лото» пройдет в прямом эфире

1 января в 15.30 на телеканале НТВ.

В лотерейном центре, лотерейных киосках, на почте, в салонах связи

Лотерейный центр находится в Москве по адресу: Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3. Здесь есть информация обо всех тиражах и результатах.

По СМС

На ваш номер телефона придет сообщение. Но это при условии, что при покупке билета вы указали номер, а сумма выигрыша превысила 15 000 рублей.

На сайте

Трансляции розыгрышей ведутся на сайте stoloto.ru. Надо найти номер тиража, указанный на билете, и в архиве тиражей узнать результаты.

Еще вариант: на специальной странице ввести номер выигрышного билета и проверить его. Посмотреть трансляцию можно и на YouTube-канале «Столото».

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Здесь есть возможность купить и проверить билеты, ознакомиться с архивом тиражей, а также мгновенно узнать о выигрышах благодаря push-уведомлениям.

По телефону 8 900 555-00-55

Ура, вы - победитель!

Если выигрыш небольшой, то его можно получить в лотерейных киосках. А также можно приехать в лотерейный центр «Столото» в Москве или забрать из вашего кошелька в личном кабинете на сайте stoloto.ru (смотрите инструкции на сайте).

По крупным выигрышам проводится экспертиза, которая занимает до 45 дней. Все выигрыши выплачиваются не позднее срока, предусмотренного законом: 180 дней с момента предъявления билета.

Всю подробную информацию вы можете получить по телефону «горячей линии»

8 900 555-00-55.

Не забудьте!

Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается налогом в 13%.

Если сумма выигрыша превышает 15 тысяч рублей, то распространитель лотерей выступает налоговым агентом и всю процедуру по оформлению уплаты налогов берет на себя.

Если за год выигрыши в государственную лотерею меньше 4 тысяч рублей, то ничего платить не нужно.

К СВЕДЕНИЮ

Вы не получите выигрыш лишь в трех случаях:

не купили билет

не явились за выигрышем

забыли проверить

ВНИМАНИЕ!

Сохраните этот номер газеты до конца января 2020 года.

КСТАТИ

Если вы купили билет «Русского лото» в продуктовой сети

Есть тонкости. При покупке в магазине обычно запрашивают номер телефона. Номер и дата тиража, номер билета, игровая комбинация размещаются на чеке. Тут же указываются уникальный ключ, ваш номер телефона, информация об организаторе лотереи. Поэтому если вы выиграли, то получить свой выигрыш сможете, только предъявив билет в комплекте с чеком.

НАПОСЛЕДОК

Уважаемые читатели! Надеемся, вам был интересен и полезен наш небольшой экскурс в мир государственных лотерей, которые каждый год делают многих людей богаче. Напоминаем, что шанс победить в новогоднем розыгрыше миллиарда рублей есть у каждого, кто купит лотерейный билет за 100 рублей (шансы возрастают, когда вы покупаете несколько билетов, чтобы выбрать разные комбинации). Кроме того, вы можете сделать приятный сюрприз родным и близким на Новый год, подарив им возможность стать миллиардером.

Удачи вам!