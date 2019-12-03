2019-12-03T14:09:06+03:00
Здоровье

Пять главных мифов о том, что вредит нашему здоровью в повседневной жизни

Самые частые заблуждения мы разобрали с научно-медицинским просветителем, врачом-терапевтом и токсикологом Алексеем Водовозовым.
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Люди плохо представляют, как работает микроволновая печьЛюди плохо представляют, как работает микроволновая печьФото: Shutterstock
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Когда мы слышим «миф», сразу же вспоминается Древняя Греция, аргонавты и так далее. Но оказывается, существуют и вполне себе современные мифы, которые являются для многих людей неотъемлемой частью повседневной жизни. Передаются в досужих кухонных разговорах, переходят из одной Интернет-заметки в другую. «Комсомолка» составила рейтинг из пяти наиболее популярных бытовых мифов и попросила прокомментировать их известного популяризатора медицины, врача-терапевта высшей квалификационной категории, токсиколога Алексея Водовозова.

1. Кипятить воду больше одного раза нельзя.

Сторонники этой теории утверждают: если кипятить воду второй раз, там образуется дейтерий. То есть один из радиоактивных изотопов водорода. А если эту же воду вскипятить трижды, то появится следующий изотоп водорода – тритий. В итоге вода в нашем чайнике из обычной превратится в «тяжелую».

«Абсолютно безграмотное представление», - комментирует Алексей Водовозов. На самом деле так называемая «тяжелая вода», которую используют в атомной энергетике для торможения нейтронов, получается многократным электролизом. Это очень энергоемкий и дорогой процесс. Нашим чайникам такое точно не под силу. Поэтому «тяжелой» и вредной для здоровья вода не станет, сколько бы раз вы ее ни кипятили.

ОДНАКО

В целом свойства воды после кипячения немного изменяются, признает эксперт. А именно, меняет свое значение pH (водородный показатель). Это происходит за счет того, что соли кальция при кипячении выпадают в осадок. Также изменяется количество растворенных в воде газов. Их становится значительно меньше. Из-за этого меняется органолептика, то есть вкус, цвет, прозрачность воды. Потому-то зачастую мы легко можем отличить кипяченую воду от сырой.

В целом свойства воды после кипячения немного изменяются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В целом свойства воды после кипячения немного изменяютсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2. Приготовление в микроволновке ощутимо и опасно меняет молекулярную структуру продуктов.

Это заблуждение обычно связано с тем, что многие люди плохо представляют, как работает микроволновая печь, качает головой Алексей Водовозов. Она разогревает продукты с помощью микроволн длиной около 12, 5 см. Их энергии на самом деле хватает только на то, чтобы «раскачать» молекулы воды, содержащиеся в продуктах. За счет этого пища, поставленная в микроволновку, и нагревается.

Нет никаких серьезных научных подтверждений об изменении свойств продуктов под действием излучения микроволновки, утверждает эксперт. В Интернете, конечно, периодически всплывают эффектные истории о неких экспериментах, якобы доказывающих губительное влияние микроволн в домашней печке. Но это опыты, проведенные кустарным способом. Без необходимой базы, обеспечивающей объективность, воспроизводимость эксперимента и прочих обязательных условий. Словом, доверять этому не стоит.

КСТАТИ

- Некоторые еще утверждают, что в микроволновке молекулы начинают в другую сторону вращаться, в «неправильную», - рассказывает Алексей Водовозов. - Полный бред, нисколько не соответствующий реальному устройству Вселенной.

3. Не покупайте и не храните воду в пластиковых бутылках.

В этом утверждении есть некоторое зерно рациональности, отмечает эксперт. Если воду в пластиковой бутылке поставить под прямые солнечные лучи или в микроволновку, то пить ее потом будет невозможно. Появятся странный привкус и запах. Это связано с тем, что при высоких температурах некоторые молекулы из пластика могут мигрировать в воду и портить ее органолептику. Но если мы содержим тару в нормальных условиях, то вода в пластиковых бутылках может храниться бесконечно долго, успокаивает Алексей Водовозов. Потому что пластик сам по себе материал инертный, и при обычной комнатной температуре никаких переходов его составляющих в воду не происходит.

В ТЕМУ

Нередко можно услышать, что пластиковые бутылки лучше не использовать больше одного раза. Отчасти это справедливо — в том смысле, что при повторном использовании возможно загрязнение воды, говорит эксперт. Окружающий нас воздух не стерилен, в нем обитает большое количество самых разных бактерий. Когда мы открываем бутылку, вместе с воздухом в нее проникает некоторое количество микроорганизмов. В дальнейшем при многократном использовании в бутылке может сформироваться бактериальная флора, способная вызвать проблемы с пищеварительным трактом. «Это единственная реальная опасность, связанная хранением воды в пластиковой бутылке, - поясняет Водовозов. – Никаких других рисков нет».

4. Вай-фай в квартире на ночь обязательно нужно отключать, иначе он сильно навредит здоровью.

Развенчивая это заблуждение, Алексей Водовозов вспоминает: «На ум приходит история с вышкой 5G в Санкт-Петербурге. Как только она появилась, жильцы близлежащих домов начали звонить в компанию и жаловаться на головные боли, ухудшение самочувствия. Когда журналисты пришли за комментариями к представителю компании, он сказал: «Это еще ладно, подождите, что начнется, когда мы ее включим».

Ситуация с домашним вай-фаем, по словам нашего эксперта, аналогична. Энергии этого излучения не хватит на то, чтобы нанести урон здоровью, проникнуть внутрь наших клеток и повредить ДНК. На такое мощное вредительство способно только ионизирующее излучение, поясняет Водовозов. Например, гамма – или рентгеновские лучи, но никак не домашний вай-фай. Его мощность в действительности чрезвычайно маленькая.

При этом есть рекомендации врачей за полтора - два часа до сна выйти из всех соцсетей, выключить компьютер. Но это связано с необходимостью успокоиться и расслабиться перед сном, переключиться от эмоционального обсуждения новостей и слухов в соцсетях, от волнующих компьютерных игр, на что-то более умиротворяющие и способное помочь нам заснуть.

5. Опасно прикладывать мобильные телефоны близко к уху и носить в кармане вблизи репродуктивных органов.

Это утверждение будет верным, если заменить в нем людей на крыс, комментирует Алексей Водовозов. Были опыты, показавшие, что на крыс излучение мобильного телефона влияет плохо. Ухудшалось состояние их здоровья и качество спермы. Но для человека эта же самая мощность по своему воздействию пренебрежимо мала!

Излучение мобильного телефона находится в радиодиапазоне и не обладает ионизирующими свойствами, подчеркивает эксперт. Соответственно, повреждающего эффекта оно оказывать не может. На сегодняшний день ни в каких исследованиях не удалось показать прямую взаимосвязь между использованием мобильного телефона и возникновением каких-либо заболеваний у людей. Хотя, такие попытки были. Например, неоднократно пытались статистически «притянуть» к использованию мобильных телефонов возникновение глиомы и глиобластомы (это разновидности опухолей) головного мозга. Но, как только выходило исследование, этот факт подтверждающее, тут же появлялось другое исследование, где данный факт либо опровергался, либо указывались ошибки первого исследования.

Излучение мобильного телефона находится в радиодиапазоне и не обладает ионизирующими свойствами Фото: Иван МАКЕЕВ

Излучение мобильного телефона находится в радиодиапазоне и не обладает ионизирующими свойствамиФото: Иван МАКЕЕВ

Если посмотреть на сайте Всемирной организации здравоохранения, какие источники электромагнитного излучения признаются самыми опасными для человека, то выяснится, что это не мобильные телефоны, а вышки ЛЭП. Именно под ними и в зоне отчуждения вокруг них запрещено строительство домов, потому что там создаются электромагнитные поля с большой напряжённостью. Которые действительно могут оказывать подтвержденный негативный эффект на здоровье. А наши смартфоны сейчас работают на таких малых мощностях, что говорить о каком-либо вреде для мозга или репродуктивных органов просто несерьезно, резюмирует эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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