Мужика посадили на 12 лет за то, что он хотел пописать в подъезде

16 апреля 2018 года в Москве стояла прекрасная весенняя погода.

38-летний мастер по производству ветеринарных препаратов Алексей Бугай в этот день на работу не пошел, а пошел в судебный участок выяснять, когда ему разблокируют банковскую карту? Потом пил разливное пиво, гулял по столице, писал друзьям в Вотсап…

И захотелось ему отлить. Прямо невтерпеж.

- Я оглянулся, - через четыре месяца рассказывал Леша на суде, - кусты еще не выросли, на улицах полно людей, попытался зайти во двор - там полицейские. Увидел закрывающуюся дверь подъезда – придержал ее…

В подъезд хрущовки мужчина зашел за какой-то девочкой, которая, гремя ключами, замешкалась на первом этаже: сам мужик с облегчением пробежал на второй, расстегнул ширинку и только нацелился…

«Дядя, что вы делаете?», - услышал из-за спины герой и рефлекторно обернулся.

Девочка опустила глаза и ойкнула.

- Я сразу застегнулся, - криво усмехаясь, говорил Алексей, - понял, что она тоже испугалась, продолжать свое дело уже не мог. Выругался про себя, пытался сгладить ситуацию улыбкой и уйти, но девочка стояла в лестничном проеме и мешала. Я догадался: «Это твоя квартира?», - показал рукой на дверь, она сказала: «Да». Я: «Ну, проходи тогда!», - и сам все-таки сделал шаг к выходу. Девочка развернулась и убежала…

Мила Хейфицева (на снимке - слева) фотографируется с мамой и что-то не выглядит потерпевшей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОНЮЧАЯ ИСТОРИЯ

Вонючая и некрасивая история (гадить в подъездах – плохо!) длилась одну минуту: камера наблюдения под козырьком зафиксировала, что 11-летняя Мила Хейфицева* и Алексей Бугай вошли в подъезд в 14 часов 40 минут, а выбежали – в 14.41: сначала девочка, потом так и не справивший нужду Алексей.

- Неудобно, конечно, вышло, но мне показалось, что дело житейское! Ну и пошел домой…

Это письмо осужденный Бугай написал журналистам в колонии.

Каково же было удивление мужика, когда через два дня, при выходе из подъезда, его задержали – с автоматами и мордой в землю. За что, он не понял, сидел пришибленный в машине и слушал, как полицейские обсуждают, кто из них получит премию.

Суд оценил увиденный девочкой половой член в ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ строгого режима.

Еще раз: ОДНА МИНУТА несовершенного административного правонарушения (лужа ведь так и не была налита), максимальная ответственность за которое – пятнадцать суток, обернулась ДВЕНАДЦАТЬЮ годами заключения.

Если бы Бугай изнасиловал и УБИЛ Милу, он мог получить столько же: двенадцать лет, плюс-минус.

Повар Алексей Кабанов, РАСЧЛЕНИВШИЙ жену при детях и хранивший ее на балконе, схлопотал всего четырнадцать.

А обычные убийцы, без отягчающих обстоятельств, сидят в нашей стране жалкие 9-10 лет.

Леша Бугай создал клуб семейного автотуризма Car Travel.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТИП

Дальше совсем интересно. Может, Бугай какой-нибудь серийный негодяй, и суд припомнил множественные нападения на детей?

У меня в руках пачка характеристик: «Выдержан, спокоен даже в стрессовой ситуации, никогда не повышает голос», «Ответственный, трудолюбивый, выполняет большой объем работы, корректен и отличается пунктуальностью», «Доброжелателен», «Спокойно реагирует на замечания, имеет организаторские способности», «Готов придти на помощь в сложных ситуациях», «Пользуется уважением коллег».

Это с работы, из химлаборатории.

У Алексея высшее образование, и судимостей нет. Всю жизнь он прожил с одной женой, с которой познакомился в школе и которая ждала его из армии.

Алексей сам организовывал автомобильные туристические поездки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы их порознь с Людой вообще не видели, - говорят друзья четы Бугай. – Вместе на шашлыки, на Белое море, в Армению, в Крым. В Закарпатье мы ездили, в Нижний на Новый год…

Дело в том, что Леша Бугай создал клуб семейного автотуризма Car Travel: разрабатывал маршруты, узнавал про достопримечательности, заказывал по пути гостиницы или закупал тушенку, чтобы жить в палатке… То есть, делал то, что и все путешествующие по России, только не для своей семьи, а для каравана из пяти-десяти машин. Иногда устраивал для друзей автогонки, иногда - квесты с патриотическим уклоном: например, вывозил всю компанию на два дня в Бородино, раздавал участникам карты местности, на перекрестках сажал модераторов – и игроки, проходя маршрут, должны были отвечать на исторические вопросы или хотя бы читать: «Скажи-ка, дядя...», - стихи про войну 1812 года.

Чтобы все было по-взрослому, Леша заказывал флаги и шевроны с символикой клуба, печатал наклейки на машины. А еще - вступил в Русское географическое общество, я видела удостоверение за подписью Чилингарова...

Чтобы все было по-взрослому, Леша заказывал флаги и шевроны с символикой клуба, печатал наклейки на машины.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Круто, по-моему. Нехилый стартап.

- Особенность нашей тусовки была именно в том, что в ней собрались люди семейные, - уточняют друзья. – То есть многие с детьми. И мы НИКОГДА ничего за Лешкой не замечали, никаких поползновений ни к девочкам, ни к тетенькам, вообще ни к кому: у него одна Люда была на уме! Тем более, это же природа, в поездках по-любому пили... Если бы у него был грех за душой, то обязательно полезли сальности, анекдоты… У них самих детей не было: для себя хотели жить...

Забегая вперед: в ходе уголовного дела у Бугая изъяли ноутбук, телефоны и компакт-диски – и не обнаружили там ни следа педофилии. Ни одной переписки с маленькой девочкой, никаких сохраненных фотографий, вообще ничего. На одном диске отыскали порнуху – но, если можно так сказать, банальную, формата эм-жо.

Психиатры в ходе сексолого-психиатрической экспертизы не выявили у Бугая расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии (а равно и других болезненных состояний психики).

Как же так, дорогая редакция?

Алексей был членом Русского географического общества.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ДЕВСТВЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Все дело в том, как поняла произошедшее маленькая Мила.

Когда девочка, плача от страха, выскочила из подъезда, она, разумеется, позвонила маме и рассказала, что «незнакомый дядька шел за ней», в подъезде хватал за руки, показывал член, улыбался и спрашивал: «Твоя это квартира?».

Чудовищная история. Понятно, что мама сразу вскинулась.

У малолетки был шок, она видела половой орган в первый раз в жизни и решила, что все действия были направлены против нее, от ужаса даже не смогла расслышать виноватое бурчание застигнутого: «Ну, проходи тогда» (имелось в виду, проходи мимо).

- Он что-то непонятное бормотал, я не разобрала, - на всех допросах повторяла Мила – и Бугай лишился чуть не единственного для следствия аргумента в свою пользу.

Проверка показаний девочки в том самом подъезде. Фото из уголовного дела.

То, что два человека шли в одном направлении (и в этом же направлении шли десятки других пешеходов), у следствия превратилось в: «Бугай на улице преследовал Хейфицеву». Попытки Алексея разойтись со свидетельницей его стыдного поступка - в попытку взять девочку за руку и т. д.

Кстати, этот эпизод Мила все время рассказывала по-новому: сначала говорила, что «незнакомый мужчина пытался взять за руку» на лестничной клетке, когда спрашивал, ее ли это квартира (и это наиболее соотносится с показаниями Бугая), потом перенесла действие к домофону: «Мужчина хотел взять меня за руку, а именно коснулся моей правой руки, я сразу убрала руку». Спустя время: «Домофон не работал, мужчина дважды дернул меня за руку»...

Все это свидетельствует о том, что девочка просто… не помнит.

Не помнит ничего, кроме своего шока, и это нормально, - но вытягивать из нее детали бессмысленно.

Она так и отвечала: «Не помню», - на половину вопросов суда, который пытался понять: вот, Бугай заскочил за Милой в подъезд, но кто за кем поднялся на второй этаж, он за ней, распаленный, или она за ним, прячущимся и ищущим укромное место?

Проверка показаний девочки на месте. Фото из уголовного дела.

Это оказалось единственным неустранимым противоречием в показаниях жертвы и обвиняемого (все остальные детали прекрасно укладывались и в ту, и в другую версию).

От ответа зависело главное: НАРОЧНО показал или случайно увидела?

Камер в подъезде нет.

Перед судом были только хихикающая школьница (происшествие, слава Богу, не оставило следов на психике Милы), и отчаянно молящий о пощаде мужик:

- Ваша честь! Я шел, уткнувшись в телефон, и видел только спину девочки, когда закрывалась дверь: то есть, намерения идти именно за ней у меня не было. Я никуда не скрывался, ходил на работу, как обычно, потому что не знал за собой вины. Даже девочка в показаниях не говорит, что я как-то тряс своим половым органом либо домогался до нее, я не бегал со спущенными штанами, да, я повернулся, но я сразу же застегнулся.

«Это было быстро», - подтверждала Мила.

Алексей продолжал:

- Предусмотренное наказание – смерть для всей нашей семьи…

На руках у него оказались трое стариков: больная мама, тетя-инвалид и дряхлый тетин муж; все они начинали выступления с того, что приносили «потерпевшей и ее семье глубокие извинения за нечаянное несчастное стечение обстоятельств».

Суд – не поверил мужчине, и вкатил чудовищный приговор: двенадцать лет.

А знаете, почему я ему верю?

Потому что девочка с самого начала говорила: обидчик с расстегнутой ширинкой стоял к ней в пол оборота. На суде уточнила: левым боком.

Эксгибиционисты ТАК не стоят и не показывают.

Надо быть девственницей, чтобы принять ЭТО за эксгибиционизм.

Друзья Алексея по автоклубу Александра Яковлева и Тимур Темуркаев не верят в обвинение.

САДИЗМ БЕЗ НАРКОЗА

Мама Алексея Ирина Ивановна встречает меня в хрущовке, в которой до ареста жил с женой Людмилой ее сын.

Своей квартиры у женщины больше нет, она продала ее в бесплодных попытках восстановить справедливость.

И жены у сына больше нет, она ушла через полтора года после ареста.

Сказала свекрови: «А что я получила от вашего Алексея? Шубы? Бриллианты?».

Девочки из автоклуба рыдали несколько дней: «Она же так любила путешествовать, он ее и в Грузию…»

Потом свекровь отыскала Люду, чтобы попросить поделить имущество, машину, и девушка ответила: «Машинку – это мы мне купили, а долги, передачи и адвокаты – дело матерей».

Правда, дивно?

Друзьям умница и вовсе сообщила: «Я на развод подавать не буду: вы же понимаете, по какой он статье сидит и что с ним на зоне сделают. Лучше останусь вдовой, так все имущество мне достанется».

Жена Людмила ушла от Алексея через полтора года после его ареста.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это она имела в виду квартиру, в которую теперь переехала мать. От такого цинизма только руками развести…

Статья действительно страшная и зеками, так сказать, «любимая»: насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.

УК поясняет: это, например, насильное мужеложство, то есть изнасилование взрослым мужчиной мальчика, или такой же акт лесбиянства. За этот ужас положено даже не 12, а до 20 лет лишения свободы, но где он – и где несчастный Алексей, который пальцем потерпевшую не тронул?

Стоя в метре, отвернувшись к стенке расстегнуть ширинку теперь равно извращенному изнасилованию?

- Если бы Миле было 12 лет, статья была бы гораздо мягче: развратные действия без применения насилия, - объясняет мама, которая не по своей воле разобралась в этом вопросе. – А 12 ей исполнялось через два дня...

Гримасы законодательства: если бы Мила встретила писающего мужика на ДВА ДНЯ позже, ему бы дали всего три года, и это было бы более-менее справедливо. Отвечай за то, что напугал ребенка!

Но то, что сделали с Алексеем сегодня – это садизм без наркоза.

Ирина Ивановна рассказывает, что в коридоре Могорсуда подходила к маме Милы:

- Говорила ей: «Милая! Ну, вы же тоже мать. 12 лет за одну минуту глупости – это же жестоко! Через 12 лет ваша Мила все забудет. Она уже сейчас, слава Богу, ничего не помнит, а через 12 лет вырастет, закончит институт, выйдет замуж, родит внуков. А я… а у меня…

Женщина начинает рыдать.

- И что она ответила?

– «Пфф, подумаешь, полгода посидит». Она, оказывается, вообще не поняла, сколько нам дали. Я поначалу думала, не выдержу: подойду к окошку – и...

Каждое утро Ирина Ивановна Бугай встает перед иконой:

- Господи, помоги моему сыну Алексею и освободи его из тюрьмы: он не совершал того, в чем его обвиняют…

А потом переводит взгляд на черно-белую фотографию сына:

- Да лучше б ты штаны намочил...

За Алексея борются только мама Ирина Ивановна и адвокат Ольга Халикова. В бесплодных попытках освободить сына мать уже продала квартиру.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Кампания против педофилов обернулась трагедиями

За кампанией против педофилов я наблюдаю с нулевых. В сети тогда появились антипедофильские и феминистские организации, которые стали жаловаться, что в этой сфере у нас безнаказанность, полиция не принимает заявления у бедных жертв, не умеет - не хочет искать преступников в интернете и т. д.

Общественные деятели намекали, что извращение лоббируется кем-то «наверху», это модно среди элиты… И мы верили, потому что еще свежи были воспоминания о 90-х, когда Россия стала центром секс-туризма, и наших детей вывозили иностранцы-геи, и дети за жвачку охотно снимались в порно – передавали друг другу телефон, так что в одной студии оказывался отфотографирован весь город.

Поэтому, когда адвокаты и люди из правоохранительной системы стали мне говорить, что законодательство в сексуальной сфере теперь закручено так, что дальше некуда, скоро резьбу сорвет – я сначала не поверила.

Я расследовала «развеселое» дело: в Башкирии девица аморального поведения обвинила в групповом изнасиловании трех (!) начальников полиции, и Следственный комитет всерьез арестовал мужиков, хотя у потерпевшей не было никаких следов полового акта, а свидетели показывали, что обвиняемые, да, уединялись, но с совершенно другими телками.

- Что вы хотите, - сказал тогда недоумевающей мне защитник одного из полицейских, бывший сотрудник республиканской прокуратуры Аслям Халиков, - при советской власти, если человек снимал штаны у детской площадки, его отправляли в психушку на лечение, и это было правильно. А теперь ему дают двенадцать лет!

Я тогда чуть со стула не упала, еще не знала, что буду разбирать именно такой случай:

- Как же так? Как мы дошли до этого маразма?

- Постепенно, - сказал Аслям Наилевич. – Депутаты же постоянно подправляют Уголовный кодекс, подкручивают: там слово, здесь два... А Следственный комитет уже берет под козырек: курс – на максимальное ужесточение, все эти дела – на особом контроле Бастрыкина, суды дают по максимуму…

Это называется – кампания. И эта кампания привела к тому, что мужчин сажают за сексуальные преступления просто по оговору.

Задумайтесь: у следствия не было ни одного доказательства против Алексея Бугая, кроме СЛОВ несовершеннолетней Милы, которые, в общем-то, ничем не подтверждались.

И не было никаких доказательств полового акта тех башкирских полицейских с дознавательницей – а доказательств обратного было хоть отбавляй.

И если вы думаете, что это единственные истории, вы сильно ошибаетесь.

Рассказывает адвокат Алексея Бугая Ольга Халикова (однофамилица Асляма Наильевича):

- Недавний случай в Химках Московской области: девочка, 13 лет, переспала с мальчиком, 15 лет, была у него в гостях, не брала трубку телефона, когда звонила мама. Мама подняла полицию: «Ребенок пропал!», - детей взяли тепленькими в постели, девочка испугалась, что ее наругают, и сказала, что он ее изнасиловал, потом передумала, призналась, что у них роман. Слушайте внимательно: вчера мальчику дали четыре года реального срока, хотя девочка теперь бьется-доказывает, что все неправда! Ее интересы представляет мой коллега. Другая история, в Магнитогорске: папа-таджик сурово воспитывал дочь, требовал не ходить в короткой юбке и исполнять нормы ислама, дочь-подросток отомстила: сказала маме, что он к ней приставал. Папу осудили – на одних показаниях! Вся семья, включая дочь, ездит к нему на зону на свидания, и дочь теперь-то признается: оговорила папу... Об этом мне рассказали авторитетные клиенты с этой зоны, позвонили: «У нас один тут молится по пять раз в день, мы все психологи, мы-то видим, что он этого не совершал…».

Из сказанного мы можем сделать вывод: в опасности тупо каждый. У меня сын, 14 лет, завтра какая-нибудь умница испугается своей мамы…

У меня муж-педагог, в его кружке в том числе и девочки в пубертате…

- Ничего не докажешь, - подтверждает Ольга Халикова, - законодательство все больше защищает «потерпевших», а обвиняемых лишает элементарного права оправдать себя. Например, мы могли бы провести по делу Бугая следственный эксперимент, свести его и девочку в подъезде, чтобы всем стало очевидно: мужчина стоял, отвернувшись к стенке, - но мама Милы запретила, чтобы не повредить психике ребенка...

О, как. Психику ребенка жалко, а жизнь человека (возможно, невинно оговоренного человека) – нет…

*Данные изменены.