2019-12-03T14:22:03+03:00
Свое дело

«Лидеры цифровой трансформации»: Премию Мэра Москвы получили 10 команд-участниц IT-марафона

За звание лучших из лучших поборолись 700 разработчиков из разных стран
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Москве вечером 2 декабря объявили победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации» - 10 лучших команд разработчиков получили премии Мэра Москвы. В хакатоне (так называют форумы IT-разработчиков, которые в режиме реального времени сообща решают определенные заданные задачи) приняли участие более 700 молодых специалистов из разных стран мира. IT-марафон продолжался трое суток (с 29 ноября) на ВДНХ, на территории исторического парка «Россия - моя история». Здесь же состоялась церемония награждения, в которой приняли участие руководители столичных департаментов и представители крупнейших российских компаний.

«У разработчиков были только ноутбуки, 50 часов времени и цель: разработать лучшую программу для решения городских задач, - написал на своей страничке в ВКонтакте мэр Москвы Сергей Собянин. - 10 победителей получат по миллиону рублей. Мы готовы помогать и сотрудничать с лучшими разработчиками цифровых продуктов. Кроме того, в конкурсную комиссию хакатона вошли представители крупнейших компаний. Они, конечно, не пройдут мимо талантливых айтишников».

Задачи, которые решали участники конкурса, были сформулированы московскими департаментами и компаниями по направлениям «Умный город», «Искусственный интеллект», «Финансы», «Системы управления» и «Маркетплейсы». Все созданные в течение трех дней проекты эксперты оценивали по нескольким параметрам. В первую очередь жизнеспособность - насколько реально проект воплотить в жизнь и масштабировать его на 12-миллионный мегаполис. Но при этом особое внимание уделяли и оригинальности решений.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин сообщил, что оргкомитет конкурса получил 315 заявок из 33 городов России и мира. На первом этапе отобрали 231 заявку, а в финальный этап прошли 169 команд. 10 из них в итоге стали обладателями премии мэра Москвы.

- Данные - это новая валюта, а вы те люди, которые умеют с ней правильно обращаться, - обратился к участникам конкурса Алексей Фурсин. - В новой экономике эксперты становятся самым ценным активом, который принципиально важен для Москвы и на который мы делаем стратегическую ставку. Для нас очень важно, что сегодня мы увидели старт новых компаний, стартапов, которые, как мы надеемся, станут московскими компаниями, и мы сможем их поддерживать уже как предпринимателей.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы отметил, что IT-направление в столице развивается серьезными темпами, число компаний ежегодно увеличивается.

- Сегодня в Москве уже более 50 тысяч предпринимательских инициатив - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они включают в себя более 600 тысяч специалистов.

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» - финальный этап большой программы Urban.Tech Moscow, которую проводит Правительство Москвы. Программа направлена на поиск талантливых разработчиков, в том числе международного уровня, которые могли бы создать продукты, полезные для цифрового развития Москвы. В этом году мероприятия Urban.Tech Moscow помимо Москвы прошли еще в шести городах Европы и Азии: Праге, Тель-Авиве, Риге, Алматы, Ереване и Минске. В них приняли участие около 4 тысяч человек - IT-специалисты, дизайнеры, маркетологи, аналитики, проектные менеджеры и менеджеры по продуктам, а также предприниматели.

КОНКРЕТНО

Все победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

- Задача «Поиск уязвимостей» - команда «Ветреный кибербум» (Антон Лопаницын, Аркадий Литвиенко, Михаил Фирстов).

- Задача «Визуализация бюджетного процесса» - команда SOLIS (Артур Зиаев, Али Исаев, Карина Урывская, Павел Ненашев, Анна Бикинеева).

- Задача «Формирование цифровой модели городского пространства» - команда AirForce (Александр Дубцов, Вероника Коршикова, Александр Зенин, Владислав Щербаков).

- Задача «Разработка комплексного подхода к обнаружению кросспродуктовых киберугроз» - команда из Риги SecChain (Anna Haywood, Vadims Gališkins, AlexanderHaywood, OlegsSaiko, Алексей Дремин).

- Задача «Предоставление персонализированного медиаконтента» - команда March&Co (Глеб Марченко, Александр Потапов, Роман Рытиков, Сергей Матвейкин, Антон Беристов).

- Задача «Приложение для мониторинга движения наземного городского транспорта в реальном времени» - команда из Ивантеевки (Московская область) «Братство кодеров» (Андрей Федоров, Никита Казеичев, Николай Казанцев).

- Задача «Поиск товаров с изображений» - команда «ЛУК» (Андрей Перевозчиков, Адель Валиуллин, Максим Тарасов, Владимир Жуйков, Евгений Литвинов).

- Задача «Оптимизация расходов на санитарное содержание улиц» - команда DevLabs (Илья Лозинский, Владислав Дуплякин, Адыгжы Ондар, Глеб Заборовский, Владислав Суслов).

- Задача «Маркетплейс IT-решений» - команда Start.block Online (Антон Печеркин, Кежик Кызыл-оол, Анна Чухнина, Руслан Канзепаров, Александр Соколов).

- Задача «Выявление инновационной продукции» - команда «Культурный код» (Максим Сергеев, Степан Минин, Юрий Петров, Иван Ергунов, Александр Соболев).

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