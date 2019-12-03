Самая красивая энергия: РусГидро открывает фотовыставку на Старом Арбате

Группа РусГидро, крупнейший электроэнергетический холдинг России, открывает уникальную уличную фотовыставку в историческом центре столицы – на Старом Арбате. Экспозиция приурочена к 15-летию компании и призвана показать москвичам и гостям столицы масштаб, значимость и красоту энергетической отрасли, труд людей, которые создают энергию, уникальность регионов, где РусГидро обеспечивает светом и теплом.

А показать действительно есть что: в составе РусГидро более 400 энергообъектов: тепло-, гидро-, ветровые, солнечные и геотермальные электростанции. Среди них самая мощная в Европе - Волжская ГЭС, крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС, самая большая за Полярным кругом солнечная электростанция – Батагайская СЭС и самая мощная геотермальная станция в России – Мутновская ГеоЭС. Самые красивые энергообъекты и стали героями фотовыставки «Объединяя энергию», которая будет располагаться на одной из самых оживлённых московских улиц - Старом Арбате со 2 до 24 декабря.

Фото: пресс-служба РусГидро

Особенность выставки заключается в специфике подачи фотоматериалов. С одной стороны, посетителям предлагается изучить воистину богатую географию присутствия энергохолдинга: от Северного Кавказа до Дальнего Востока. Фотографии, представленные в этой экспозиции, покажут всю красоту и энергетическую мощь федеральных округов России через призму энергообъектов РусГидро. Фотоработы представлены из уникального архива РусГидро и компании «Гелио Восток» и передают взгляд на электростанции признанных мастеров фотографии.

С другой стороны, во второй части экспозиции, представлены фотографии победителей Всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию», а также работы, получившие высокую оценку жюри. Торжественное награждения победителей и призёров конкурса, кстати, состоялось в день открытия экспозиции на Старом Арбате – 2 декабря.

Обратим внимание, что фотовыставка «Объединяя энергию» стала достоянием не только московской публики. Впервые экспозиция были представлена в рамках X Сибирского энергетического форума, который прошёл в Красноярске в ноябре 2019 года, став настоящим украшением крупнейшей площадки Сибири для обсуждения актуальных вопросов в области энергетики. Далее фотоработы можно будет увидеть и в других регионах присутствия группы РусГидро.

Фото: пресс-служба РусГидро

ДОСЬЕ «КП»

Всероссийский фотоконкурс «Объединяя энергию» проходил в течение 2019 года, в нем приняли участие более 300 профессионалов и фотолюбителей, которые представили 1 280 работ в номинациях:

- «Энергия рядом» - изображение внешнего, фасадного вида энергообъектов группы компаний РусГидро;

- «Сердце энергетики» - изображение уникального технического оборудования энергообъектов Группы РусГидро;

- «Хранители энергии» - изображение энергетиков во время работы на объектах Группы РусГидро;

- «Энергия добра» - изображение социальных, благотворительных или волонтёрских мероприятий, реализуемых РусГидро, и их участников;

- «Энергия времени» - исторические изображения энергообъектов группы компаний;

- «Энергия региона» - видовые изображения городов и регионов, в которых располагаются энергообъекты РусГидро.