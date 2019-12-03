Антон Замков: «Единая цифровая платформа объединит все сервисы для транспорта и логистики России»

В России разрабатывают единую цифровую платформу транспортного комплекса: она объединит все онлайн-сервисы, действующие и создаваемые на транспорте — как государственные, так и частные. Как будет работать такая площадка, для чего она нужна, и какие проблемы поможет решить, «Комсомолке» рассказал директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Антон Замков. Наша беседа с ним состоялась на полях форума «Транспортная неделя-2019».

«ВСЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ОТ БИЗНЕСА»

- Антон Сергеевич, Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» - активно развивающийся проект, который создан, чтобы вывести транспортную отрасль на качественно новый уровень. Вы занимаетесь созданием цифровой транспортной платформы, расскажите, какие сервисы разрабатываются на базе этой площадки?

- Ассоциация была создана в мае этого года, ее учредили такие компании, как Российские железные дороги, Аэрофлот, ЗащитаИнфоТранс, РТ-Инвест Транспортные Системы, Глосав и ЦРТС. В настоящий момент готовятся присоединиться еще ряд компаний – Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации, Автодор, Восточный порт, Азимут, Транстелеком, Почта России, а также Российский университет транспорта. Это крупнейший консорциум отраслевого бизнеса и экспертов, решающий две задачи. Первая задача – формирование центра компетенций для Минтранса России при реализации стратегии цифровой трансформации отрасли. Эффективность и скорость цифровой трансформации во многом зависит от того, насколько нормы правового и технического регулирования соответствуют темпам развития и возможностям новых цифровых решений, учитывают и парируют новые технологические риски. А кто про это знает лучше, чем сами разработчики цифровых решений. Поэтому в эпоху цифровой трансформации национально и стратегически ориентированный бизнес просто обязан взять на себя новую роль: активной и инициативной разработки проектов нормативных актов, а также их «обкатки» в ходе реализации пилотных проектов и в режиме «регулятивной песочницы». Вторая задача — создание цифровой платформы транспортного комплекса, которая объединит все сервисы для транспорта и логистики России. Это общая цифровая среда, массив данных, куда по определенным правилам доступа все участники рынка могут предоставлять информацию и разрабатывать на ее основе свои сервисы и приложения. Они могут быть государственными и частными.

- Давайте приведем конкретные примеры. Какие полезные проекты можно будет реализовать на такой площадке?

- Что касается государственных сервисов, они достаточно понятны. Это создание подробных цифровых карт инфраструктурных транспортных объектов, на которые были бы нанесены, например, допустимые нагрузки на мосты, на железнодорожное полотно, полный список станции, мест остановки, мест отдыха и т.д. Таких карт в настоящий момент нет, они фрагментарны, потому что создавались отдельными компаниями. А необходим общедоступный ресурс, и он может использоваться как государством, так и бизнесом. Например, очень многие компании для решения своих логистических задач закупают различного рода картографию. Зачем это делать, если можно ее взять как сервис в наиболее правильном виде у министерства, у регулятора, который ее и создает?

«ПОЧЕМУ МЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА БЕСПИЛОТНИКИ? ОНИ НАМ ИНТЕРЕСНЫ»

- Сейчас в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» входят в основном крупные компании. Изменится ли эта ситуация в дальнейшем, появятся ли в Ассоциации представители малого и среднего бизнеса?

- Ассоциация объединила лидеров из всех видов транспорта, они представляют, если совокупно взять по выручке, процентов 70 транспортного рынка. Со стартапами и небольшими компаниями мы работаем на проектных принципах. Им не обязательно быть членами ассоциации. Они могут войти в рабочие группы, на основе которых формируются проектные консорциумы. Тем, кто приходит со своими технологиями или наоборот в поиске решений, гораздо интереснее на этой площадке найти либо рынок сбыта, либо партнерство. У нас есть, например, проект «Дроны в Арктике». Одной из крупнейших российских нефтяных компаний очень важно обеспечивать полеты беспилотников для мониторинга своих трубопроводов на Крайнем Севере. Но они подпадают под ту же самую регуляторику, как обычные дроны в районе «Шереметьево». Они приходят в Ассоциацию и говорят: у нас есть прикладная задача, помогите найти решение. Для этого на базе ЦТЛ сформировался целый пул всех необходимых участников: российские разработчики аэронавигационных систем и сервисов, самих беспилотников и различных решений на их основе, антидроновых систем, а также регуляторы отрасли и «Госкорпорация по ОрВД». И они от прикладной задачи перешли к разработке первой в мире комплексной системы управления трафиком беспилотных воздушных судов и одновременно защиты наземных объектов от дронов.

В открытой студии Комсомольской правды директор Ассоциации Цифровой транспорт и логистика (ЦТЛ) Антон Замков и Директор по информационным технологиям ОАО Российские железные дороги Евгений Чаркин.

«ТРАНСПОРТ СТАНЕТ ИННОВАЦИОННЫМ, УДОБНЫМ И КОНКУРЕНТНЫМ, А ИНФРАСТРУКТУРА – ЦИФРОВОЙ»

- Вы сказали, что собираются представители РЖД, «Аэрофлота», «Транстелекома», «Почты России» и решают общие задачи. Над какими общими задачами сейчас представители этих гигантов отрасли работают?

- В первую очередь это ЦПТК (цифровая платформа транспортного комплекса) и единые стандарты передачи данных. Вопрос с данными является ключевым для цифровой экономики. Без бизнеса это решить нельзя. Если будут единые стандарты и правила, то все компании отрасли будут обогащать «большие данные», это исключит дублирование документов, позволит создавать уникальные сервисы, откроет новый прорывной рынок для самого широкого спектра компаний, стартапов. Это нужно и для мультимодальности, и для мониторинга, и всего остального. В настоящий момент мультимодальные перевозки у нас существуют только у некоторых агрегаторов, и то в достаточно зачаточном состоянии. Хотя, например, сервис РЖД по электронной торговой площадке успешно функционирует и может встраиваться в любые другие сервисы.

- Представим, что все проекты осуществили, на базе цифровой платформы созданы все те сервисы, которые запланирован. Каким будет транспорт, после того как это все произойдет, через 5-10- лет?

- В первую очередь, он будет конкурентным за счет применения российских технологий. Он будет точно удобнее и с меньшими издержками. Экспорт транспортных услуг уже сейчас является огромной цифрой, сравнимой с экспортом вооружений. А стоит задача наращивания в разы. Без простого, понятного транспорта, работающего с минимальными издержками, привлечь партнеров для транзита через Россию будет невозможно. Транспорт будет более инновационным. При этом основой развития станет цифровая инфраструктура, насыщенная сервисами, технологиями, например, для автотранспорта «умная дорога», которая будет управлять любыми типами авто самых различных производителей. В ближайшей перспективе появятся трассы только для беспилотников. И в этом направлении у России есть «окно возможностей», мы станем лидерами, если направим все усилия на создание именно цифровой инфраструктуры.