Дальний Восток уже на Новом Арбате: На ярмарке можно послушать концерт и купить морские деликатесы

Если москвичу никак не добраться на Сахалин, то Сахалин сам к нему приедет. До конца этой недели в рамках традиционных в столице «Дней Дальнего Востока» на Новом Арбате работает Дальневосточная ярмарка.

На пяти сценах каждый день - концерты региональных творческих коллективов. В павильонах анимации - мастер-классы ремесленников коренных народов региона, игры и конкурсы для всей семьи. Здесь же расскажут и покажут, чем интересен Дальний Восток для туризма, образования, бизнеса.

В 16 торговых шале можно купить привезенные в Москву с Дальнего Востока морепродукты - филе гребешка, крабы, мясо трубача, креветки, а также оленье мясо, более 30 видов рыбы, икры, более 20 сортов чайных сборов из таежных ягод, трав и мед, сувениры, конфеты, сиропы и пряники.

Свои деликатесы предлагают Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский край и Сахалинская область.

Гости ярмарки могут попробовать кухню Дальнего Востока - буузы и хушуры, пян се, блины, испеченные по старорусскому казачьему рецепту, драники, пельмени и другие блюда.

Время работы: до 8 декабря ежедневно с 11.00 до 20.00.

Где: ст. м. "Арбатская", ул. Новый Арбат, около домов 13, 15 и 19.