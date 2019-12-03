Евгений Чаркин: Цифровизация железной дороги принесет экономике страны более 400 миллиардов рублей

В мае этого года в России появилась Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), одной из задач которой стало создание единой цифровой платформы транспортного комплекса. Такая площадка объединит все онлайн-сервисы, действующие и создаваемые сегодня на транспорте. Один из учредителей Ассоциации ЦТЛ и лидеров в переводе логистики на «цифру» - компания «Российские железные дороги». Какие полезные для пассажиров и грузоперевозчиков цифровые новинки появятся в будущем на железнодорожном транспорте, «Комсомольской правде» рассказал директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. Беседа проходила на полях форума «Транспортная неделя-2019».

«ЗАДАЧА — ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ»

- Евгений Игоревич, для каких целей создавалась Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»? Напомню, кроме РЖД ее учредителями стали такие крупнейшие компании, как Аэрофлот, ЗащитаИнфоТранс, РТ-Инвест Транспортные Системы, ГЛОСАВ и ЦРТС.

- Перед нами сейчас стоит задача повысить эффективность, привлекательность и безопасность всего транспортного комплекса страны. Именно для этих целей и была создана Ассоциация ЦТЛ, чтобы с одной стороны максимально учесть интересы всей транспортной отрасли, а с другой стороны - разработать единые стандарты обмена данными для всех, которые позволят создавать новые уникальные цифровые сервисы.

- РЖД - это первый российский транспортный гигант, который принял собственную стратегию цифровой трансформации. Как она изменит жизнь, прежде всего, рядовых пассажиров?

- В основу стратегии заложено 8 цифровых платформ, которые охватывают все сферы деятельности нашей компании. Например, цифровая платформа для пассажиров — это возможность в режиме онлайн заказать поездку от двери до двери, возможность воспользоваться цифровыми сервисами во время поездки. Для этого мы уже сделали очень много: успешно работает портал «Попутчик», которым ежемесячно пользуется более миллиона человек. На портале можно заказать целый спектр дополнительных услуг, воспользоваться развлекательным контентом. И мы будем увеличивать набор сервисов. Самое важное, что с помощью современных технологий, «больших данных» мы будем делать наши продукты максимально ориентированными на каждого конкретного пассажира.

- А что нового появится для ваших клиентов из бизнеса?

- Ровно то же самое касается наших грузоотправителей. В рамках стратегии цифровой трансформации мы обеспечим с помощью партнеров полноценную мультимодальность. Мы уже сейчас создаем сервисы, которые позволяют мониторить состояние груза, статус заказа, а также получить всю необходимую аналитику. Самое важное — это существенное сокращение сроков доставки с помощью технологии планирования, электронного документооборота в связке с таможенной и налоговой службами. Это позволит повысить привлекательность не только РЖД, но транспортного комплекса России в целом. Мы видим колоссальный потенциал развития транзита, где цифровые сервисы - один из ключевых драйверов. И не будем забывать про те проекты, которые мы делаем для повышения эффективности наших внутренних процессов: это системы диагностики, обслуживание инфраструктуры, управление всеми бизнес-процессами. Мы заложили в стратегию эффект для РЖД – 153 млрд рублей до 2025 года. И косвенный эффект для экономики страны – 400 млрд рублей, который мы можем достичь с помощью цифровой трансформации. Мы уже сейчас видим, что эти цифры могут быть существенно выше.

«ДОСТАВИМ РОЯЛЬ ЗА ОДИН КЛИК»

- Что такое мультимодальный транспорт и мультимодальные перевозки? Как они изменят жизнь пассажиров и жизнь бизнеса?

- Мультимодальные перевозки есть и сейчас. Вы можете заказать перевозку по железной дороге. Захотели вы, допустим, перевезти рояль из вашей квартиры в Москве в Санкт-Петербург. Что вам нужно для этого сделать? Вы должны позвонить грузчикам, которые спустят его вниз. Вы должны заказать «Газель», куда вы это погрузите. Затем вы должны связаться с железной дорогой, для того чтобы осуществить перевозку. И такие же грузчики должны этот рояль поднять в Санкт-Петербурге. То, что мы делаем совместно с участниками рынка - мы даем возможность клиенту заказать все это в одном месте, на одном ресурсе и за один клик.

- При том, что эти разные услуги по доставке, переноске и перевозке будут оказывать совершенно разные компании...

- Разные участники рынка. Это принципиальный момент. Речь идет о создании экосистемы, в которой каждый из участников рынка может найти свое место и возможность предложить услугу и самые различные сервисы клиентам.

В открытой студии Комсомольской правды Директор по информационным технологиям ОАО Российские железные дороги Евгений Чаркин и директор Ассоциации Цифровой транспорт и логистика (ЦТЛ) Антон Замков.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

- Еще одно словосочетание, которое сейчас активно входит в нашу речь – цифровой двойник. Что такое цифровой двойник на железной дороге?

- Что такое железная дорога? Это комплексная инфраструктура, это подвижной состав. Собрав данные обо всех объектах, мы имеем оцифрованную модель, которая полностью повторяет реальный мир. Отслеживая изменения, мы можем на основе этой модели делать прогноз, как будет себя вести в реальной жизни тот или иной объект, и более качественно планировать принятие управленческих решений.

- Представим, что все ваши проекты осуществились, на базе транспортной цифровой платформы созданы все планируемые сервисы. Какой будет железная дорога через 5-10- лет?

- Наш транспорт через 5-10 лет будет по-прежнему безопасным и очень удобным для клиентов. Уйдет в прошлое бумажный документооборот, новые сервисы позволят в течение минуты заказать любую услугу. С другой стороны, мы видим цифровизацию как источник конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. Очень скоро традиционные способы достижения эффективности будут исчерпаны, мы будем биться за проценты и доли процентов. Здесь без цифровых решений и технологий не обойтись.