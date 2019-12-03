Вдова Льва Яшина: Вон, у Месси шесть золотых мячей, а у Алисона диск какой-то

В Париже состоялся дебют нового приза: лучшему голкиперу года теперь вручают трофей, который носит имя Льва Яшина. Легенда советского футбола – единственный в истории вратарь, который получил «Золотой мяч». Так что когда «Франс Футбол» придумал награждать не только лучшего игрока, но и лучшего голкипера, у вратарской премии не было ни единого шанса получить чье-то другое имя. А первым обладателем золотой статуэтки, стал голкипер «Ливерпуля» бразилец Алисон, который недавно был признан лучшим вратарем мира и по версии ФИФА.

Мы позвонили вдове Льва Ивановича.

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова Великого голкипера - о призе «Франс Футбол» имени Яшина - лучшему вратарю мира : «Наш внук Вася поздравил вратаря сборной Бразилии Алисона. А я присоединяюсь» 00:00 00:00

- Валентина Тимофеевна, вчера поздно вечером впервые вручали приз Льва Яшина. На церемонии должен был присутствовать ваш внук Василий Фролов.

- Да, но он в зале сидел. А сам приз вручал польский футболист Роберт Левандовский.

- А с кем Василий там был?

- Кроме него, вратарь «Динамо» Антон Шунин, кто-то из руководства клуба и продюсер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Олег Копанец. Он, по-моему, приехал договориться, чтобы там тоже показали картину.

- А вообще как вам этот приз, он оказался совсем не похож на тот, который вручали Льву Иванович.

- Совсем не не похож. Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала… чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алисона…

- А вы согласны с таким выбором?

- Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам все объяснит, расскажет, что к чему.

- Что вы пожелаете первому обладателю приза имени Льва Яшина?

- Желаю господину Алисону новых побед! Только не надо от меня Алисона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст.

- А фильм про Льва Яшина вы уже видели?

- Пока еще нет.

- Ваша внучка, с которой мы делали интервью, сказала, что в фильме все по вашим рассказам.

- Да, она мне рассказала…

- Скажите, а что, действительно там такой факт был, что, когда вы были в ЗАГСе и спрашивали, какую вы будете фамилию оставлять…

- Да, в ЗАГСе Лев говорит – заполняй заявление, у тебя почерк лучше. А напротив сидела пара уже такая пожилая, видно, не первый раз расписываются, я смотрю, она пишет – фамилия до и фамилия после… мне неудобно спросить – твою фамилию ставить или нет? Я не спрашивала. Я написала тоже – Шашкова и Шашкова. Об этом много раз говорили и писали. И в фильме это есть.

- А как дальше было?

- Ну, он взял заявление, порвал и ушел. Я пошла за ним. А на следующий день поехали в Тушино и там расписались. Он поехал на тренировку, я пошла на работу. Расписались и все. А вечером уже была вроде бы свадьба, у него, в этой комнате, было человек 20.

- То есть, вы два раза в ЗАГС сходили?

- Да, да.