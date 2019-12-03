2019-12-03T16:31:40+03:00
Звезды

Певица Zivert впервые рассказала о романе с Егором Кридом

Один из самых завидных холостяков шоу-бизнеса сам подогревает слухи о новых отношениях
Елена ПЕТРОВА
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Певица Юлия Зиверт.Певица Юлия Зиверт.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Слухи о бурной личной жизни 25-летнего Егора Крида возникают куда чаще релизов новых песен. Молодой артист то строил любовь с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, то ухаживал за дочерью Анастасии Заворотнюк Анной Стрюковой, то страдал в неравных отношениях с более популярной певицей Нюшей… И вот очередной роман — на этот раз с поп-звездой Zivert (она же - Юлия Зиверт), чьи хиты «Life» и «Зеленые волны» за последние месяцы успели порвать все музыкальные чарты.

Впервые их заметили вместе пару недель назад: на праздновании юбилея музыкального директора «Муз-ТВ» Крида сняли с Юлей — пара мило болтала, смеялась, а он даже приобнимал ее за талию. Когда видео попало в сеть, артистам тут же приписали роман, тем более, что Егор на вопрос о возможном дуэте ответил очень двусмысленно: «Мы слишком любим друг друга, чтобы портить этим наши карьеры».

Юлия Зиверт на сцене. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Зиверт на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А 2 декабря на премии «Золотой хит» в поле зрения прессы попала и сама Зиверт — без вопросов о личном, конечно, не обошлось.

- До этой ситуации желтая пресса обо мне вообще ничего не писала: я никуда не хожу, никого не обсуждаю, не выставляю напоказ личную жизнь, - рассказала Юлия. - Поэтому папарацци обходили меня стороной, и мне всегда это очень нравилось. Но тут и меня зацепило! Сходила на день рожденья, пообщалась с Кридом — и нам тут же приписали роман. Но это, конечно, чушь несусветная! Мы с ним потом смеялись, я говорю: «Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять-поболтать на вечеринке!». Видимо, эти слухи пошли оттого, что моя личная жизнь всегда максимально закрыта. Репортеры так ждали увидеть меня хотя бы разговаривающей с кем-то мужского пола, чтобы сразу раздуть сенсацию!

Однако, никаких подробностей о своей личной жизни певица больше не сообщила - в общении с журналистами эта тема для нее табу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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