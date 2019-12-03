К ФГОСАМ есть вопросы?

Школьное образование – тема вечных дискуссий, будь то разговоры на кухне или кулуары академических собраний. Какой должна быть современная школа, нужно ли пересматривать школьное образование, почему ребенку в школе скучно и что в нынешней образовательной системе необходимо трансформировать и модернизировать - эти темы волнуют российское общество и выплескиваются в социальные сети.

Так, одной из горячих тем для обсуждения стали так называемые ФГОСы - Федеральные государственные образовательные стандарты, которые президент поручил пересмотреть и обновить до 1 декабря.

Для чего? Время пришло: действующие сегодня стандарты начального общего образования приняты в 2009 году, а основного общего образования — в 2010 году, то есть школа с ними работает уже 10 лет. Достаточно, чтобы сделать выводы, что менять, а что оставить.

Проект новых стандартов, разумеется, во многом отличается от действовавших прежде, но большинство принципиальных положений сохранены, как эффективные и практичные. Подобная преемственность радует - в прошлые годы не раз и не два (а 5 или 6 раз) предпринимались попытки разработать новые школьные стандарты, но все они ничем не закончились.

Действующий ФГОС планировался разработчиками как комплексная концепция: текст самого стандарта писали, как набор довольно общих установок развития образования. То есть, все положения верны, но слишком уж они обобщенные - и не совсем подходят под категорию стандарта. Планировалось, что эти общие положения оформятся в конкретные школьные программы и методические рекомендации для учителей. На практике же школам достались общие положения и краткие формулировки ФГОС. А конкретика в виде программ, учебных часов и так далее - свалилась на учителей. Это ни к чему хорошему не привело: учителя России славятся своим неравнодушием к профессии и творческим подходом, но надо же им на что-то опираться в вопросах содержания? А в результате с учителя все эти годы требовали конкретику в образовательных результатах по его предмету, но при этом он совершенно не представлял, как переформатировать учебный процесс, чтобы он соответствовал ФГОС, имея на руках общие и довольно размытые формулировки.

Дальше больше - проблема учебников: эти самые обобщенные формулировки действующих ФГОСов делали невозможной проведение экспертизы учебников на соответствие требованиям. Получалось, что соответствовали все. В итоге, количество учебников расплодилось до неимоверных размеров, и у каждого из них была своя структура, стиль изложения материала и методика. В итоге, как говорят эксперты, было нарушено единство образовательного пространства страны, а это, на минуточку - главная задача ФГОС, если открыть федеральный закон «Об образовании».

Думаем, не надо объяснять, для чего нужно единство образовательного пространства: это и вопрос национальной безопасности государства, и просто бытовые сложности школьников: переход из одной школы в другую, расходы родителей на новые учебники и репетиторство и так далее…

Нужно было что-то менять. Чтобы школьники во всех регионах нашей необъятной страны получили одинаково полноценное образование.

В стане критиков раздаются голоса о некой отсталости нашей системы образования от мировых стандартов. Это не так: по словам экспертов, нет никакой единой мировой практики в области школьных стандартов. В разных странах - разные стандарты школьного образования, разные формы и разработки. Но есть и общая закономерность - во всех странах стандарты пишутся с учетом ценностей и традиций национальных образовательных систем. Это означает, что системы образования берут за основу проверенные временем традиции и тестируют систему на готовность к нововведениям.

В этом плане проект новых ФГОСов сохраняет преемственность и возвращает в практику лучшие традиции отечественной школы.

Таким образом, проект новых ФГОС получился объемным и предельно детализированным - он структурирован и поэтапно разбит.

При этом этапность достаточно хорошо продумана: разработчики учитывали разницу между ребенком, скажем так, который приходил в начальную школу 10-15 лет назад и современным: у современных гораздо больше возможностей и они еще с дошкольного детства взаимодействуют с интернетом, визуальным контентом, у них другая скорость и особенности мышления, навыки оперирования информацией и ее поиска.

Существенную часть программы в начальной школе учитель по прежнему может формировать по своему усмотрению, ориентируясь на способности и возможности - детей и свои.

Еще важный момент - стандарты четко расписывают базовое содержание учебника, которое должны усвоить все дети и фон для общего развития, сформированный для детей, которым это нужно и которые мотивированы учиться - таким образом учителя будут детально знать: вот этот минимум знаний они дать точно должны, а все остальное - по желанию и в зависимости от контекста.

При этом разработчики утверждают, что им удалось избежать схематизации и формализма: новая редакция ФГОС содержит ценное положение действующих ФГОС, которое гласит, что для сохранения вариативности и определенной творческой свободы предметное содержание, указанное в стандарте, рассчитано на 2/3 учебного времени, остальное же содержание не регламентируется и выстраивается участниками образовательных отношений по собственному усмотрению.

Что касается материально-технического оснащения, прописанного в новых ФГОС, то в нем сформулированы, так скажем, пожелания того, каким оно должно быть. Собственно, это же было и в прежних стандартах. А вот смогут ли школы его обеспечить - это уже другой вопрос.

Самое главное, что есть в новых ФГОСах - это попытка найти определенный баланс между ожиданиями родителей от образовательного процесса и представлениями учителей о функциях современной школы. Учителя уверены, что их главная задача - научить учеников внятно излагать свои мысли и дать знания по базовым предметам, а всему остальному - применять знания на практике, креативить, ориентироваться в обществе, общаться, развивать критическое мышление они научатся сами - дома, вне школьных стен. Родители думают, понятное дело, иначе. ФГОС покажет.

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2015» Сергей Кочережко уверен, что да, есть необходимость изменить стандарты, но насколько в итоге изменится реальность учителя и ученика? «Предыдущие их версии были утверждены 10 лет назад, а мир за это время успел немножечко измениться. Действующие сегодня стандарты общего образования - примерно ровесники первого IPhone, которым сегодня уже никто не пользуется. Но важнее вопрос другой: насколько изменения ФГОСов приведут к изменению реальной повседневной практики учителей, точнее, к повышению её эффективности? Какие механизмы, обеспечивающие это, предлагаются органами власти в сфере общего образования? Насколько быстро после введения новых стандартов проверяющие органы осознают, что отныне требуется меньше бумажек? Любой работающий «на земле» специалист (в образовании, медицине, равно и иных сферах деятельности) понимает, что нормативно-правовые акты — это нечто летящее высоко над реальной действительностью и далеко от неё. Бюрократический мир бумажек — своего рода параллельная реальность. Безусловно, она нужна, но степень её несовпадения с реальностью настоящей в нашей стране особенно велика», - говорит он.

И приводит конкретный пример: «Каждый учитель составляет рабочие программы по своему предмету для каждого класса на год. У кого-то одна такая программа занимает 6 страниц, у кого-то — 40. Предыдущий ФГОС основного общего образования (5-9 классы) требовал, чтобы в такой программе было 8 обязательных разделов, проект нового стандарта — 2. Это должно сократить бумажную нагрузку на учителя. Но, во-первых, какой ещё промежуток времени проверяющие органы будут по инерции требовать все 8 разделов? Во-вторых, хоть разделов было 8, хоть и останется 2, эта программа в реальности — мёртвый документ, с которым в жизни совпадают только темы каждого урока в журнале и с которым практически не связана непосредственная работа учителя с детьми».

По его мнению, в проектах новых стандартов заложена противоречивость: «К примеру, в пункте 2 раздела «Общие положения» проекта ФГОС ООО указывается, что «в основе Стандарта лежат представления об уникальности личности каждого обучающегося основной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника». С другой стороны, этот же документ жёстко дробит учебный материал по каждому предмету на годы обучения с 5 по 9 классы, не давая возможностей приспособить школу к «индивидуальным потребностям каждого школьника». А школьники-то эти бывают разные: одни за весь год какую-то тему освоить не могут (и в работе с ними явно нужна особая программа), другим скучно идти по учебнику, поскольку они всё это уже знают и умеют и хотят намного большего».

Он уверен, что проекты новых образовательных стандартов нужно продолжать обсуждать публично с привлечением специалистов из сферы образования, корректировать, а главное — находить механизмы, которые после принятия новых документов из 230 страниц и более не на бумаге, а реально изменят ситуацию в школах к лучшему.

Председатель Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина считает, что никаких революционных изменений в ФГОС нет и никаких особых волнений в учительской среде по данному вопросу тоже не наблюдается: «Я могу говорить только о химии, знаю мнение учителей химии на этот счет и на нем базируюсь - так вот, никаких особых новшеств, не считая одного - закрепления содержания по годам обучения. Не все с этим соглашаются, но найден компромиссный вариант - требования к итоговым результатам. То есть, внутри года можно варьировать содержание и учителя могут выбрать тот или иной путь достижения результатов обучения. Плюс нового ФГОСа по химии в том, что он разгружен - убрана органическая химия, остались только некоторые, первоначальные, сведения об органических соединениях. То, что осталось, согласовано с ФИПИ и не станет предметом итоговой проверки знаний.

В очень сложном положении, конечно, оказались авторы учебников и издательства - им нужно время на написание и перевыпуск по новым стандартам. К 1 сентября ученики должны получить новые учебники, а до этого текстам нужно прости процесс утверждения, рецензирования, вхождения в перечень и только потом отправиться в печать».

По мнению Людмилы Левиной, у ее предмета есть другие проблемы, которые требуют своего решения: это нормативы федеральных актов, которые касаются оснащения кабинетов химии - вот они давно не обновлялись: «Это большая проблема - она не входит в ФГОС, нужны дополнительные нормативные акты».

Президент Российской ассоциации учителей географии Александр Лобджанидзе уточняет, что это никакие не новые ФГОсы, а их новая редакция. И главное их отличие в том, что они конкретизируют результаты по годам обучения: «Специфика заключается именно в конкретике. Во-вторых, мы идем не от общих пожеланий, а от системно-деятельностного подхода, заложенного в ФГОС. Отличительная особенность новой редакции - это попытка приблизиться к метапредметности - то есть, в них прописано развитие универсальных учебных действий, функциональная грамотность. И эти особенности учтены не только в в предмете «Русский язык», но и в «Географии».

Что касается нагрузки на школьников, о которой все говорят, то вряд ли она будет непомерной, зато по мнению Лобджанидзе: «Для учителей новая редакция дает конкретные ориентиры, необходимые для работы с учебными программами». И главное - задача новой редакции ФГОС - единое образовательное пространство: «Они создадут для этого пространства некий каркас», - заключает президент Российской ассоциации учителей географии.