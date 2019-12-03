Путин передал привет НАТО

Начиная очередное совещание с руководством минобороны и предприятий ОПК, Владимир Путин передал привет участникам открывающегося в это же время в Лондоне саммита НАТО.

- Альянс был создан как основная составляющая разворачивающейся тогда «холодной войны» и противодействия Советскому Союзу, - напомнил президент. - Сейчас Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, а НАТО не только существует, но и развивается. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, но после 2008 года наше сотрудничество было фактически свёрнуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета наших интересов.

И ответ у России на действия альянса может быть только один.

- Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из угроз безопасности нашей страны, - заявил Путин. - Поэтому техническому переоснащению вооружённых сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание.

Говоря о модернизации ВМВ, глава государства подчеркнул, что в текущем году флот получит две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия.

- На завершающей стадии госиспытаний находится головной атомный крейсер «Борей-А» – «Князь Владимир», идёт строительство ещё четырех таких подводных лодок, - заявил президент. - Основу группировки стратегических неядерных сил ВМФ составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр». Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Выполнение заданий государственной программы вооружения позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое.