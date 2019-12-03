2019-12-03T17:56:59+03:00
Политика

Путин передал привет НАТО

Российский флот вдвое увеличит количество кораблей, оснащенных «Калибрами»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам ВПК в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам ВПК в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Начиная очередное совещание с руководством минобороны и предприятий ОПК, Владимир Путин передал привет участникам открывающегося в это же время в Лондоне саммита НАТО.

- Альянс был создан как основная составляющая разворачивающейся тогда «холодной войны» и противодействия Советскому Союзу, - напомнил президент. - Сейчас Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, а НАТО не только существует, но и развивается. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, но после 2008 года наше сотрудничество было фактически свёрнуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета наших интересов.

И ответ у России на действия альянса может быть только один.

- Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из угроз безопасности нашей страны, - заявил Путин. - Поэтому техническому переоснащению вооружённых сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание.

Говоря о модернизации ВМВ, глава государства подчеркнул, что в текущем году флот получит две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия.

- На завершающей стадии госиспытаний находится головной атомный крейсер «Борей-А» – «Князь Владимир», идёт строительство ещё четырех таких подводных лодок, - заявил президент. - Основу группировки стратегических неядерных сил ВМФ составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр». Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Выполнение заданий государственной программы вооружения позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медведев: решения о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет
Трамп: США могут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
В Москве спасатели и полицейские взяли штурмом квартиру, чтобы спасти младенца
Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину
Путин заявил, что угрозу для России представляет расширение НАТО
В Госдуме назвали правильным решение исключить «площадку» во время экзамена на права
Венгрия предложила России объединить усилия для защиты языковых меньшинств на Украине
Сильные девушки и располневший русский супергерой: что показали в трейлере "Черной вдовы"
Кремль: Москва не верит слухам о том, что Эрдоган приказал сбить Су-24 в 2015 году
Эксперты объяснили, почему «северные надбавки» не будут отменены
Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха
В Совфеде рассказали о важности «Северного потока — 2»
Москва вошла в тройку мировых лидеров по качеству школьного образования
Эксперт оценил перспективы введения Вашингтоном пошлин на товары из Франции
«Молодая гвардия» снова в кино: Ко Дню Победы отреставрировали 20 советских фильмов о войне