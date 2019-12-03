Переживший страшную боль Юрий Антонов впервые появился на публике

В последние месяцы певец и композитор редко выходит в свет из-за проблем со здоровьем. Последний раз Юрия Антонова видели в конце сентября на праздновании 45-летнего юбилея Кати Лель. Тогда-то прихрамывающий Народный артист и признался, что мучается от адских болей после травмы ноги, а на дне рождения появился только из-за большой любви к подруге.

- У меня страшно болит колено: разрыв связок, проблемы с мениском. Врачи говорят, что нужно лежать в койке, но из уважения не могу не посещать некоторые события, - объяснил музыкант, которому медики прописали курс уколов. - Если сконцентрироваться на боли, она будет еще сильнее, поэтому я думаю о другом. И знаете, эти шаманские действия помогают, потому что недели полторы назад было куда хуже.

Юрий АнтоновФото: Михаил ФРОЛОВ

Видимо, боль отступила — на днях 74-летний Юрий Михайлович появился на одной из музыкальных премий. За последнее время артист заметно сдал, из-за чего репортеры его узнали не сразу. Однако, Антонов держался молодцом: улыбался и шутил с дамами, делал селфи с поклонниками, жал руки коллегам и даже немного пообщался с журналистами.

- Самочувствие ничего, потихоньку. Моложе-то не становимся, - не стал вдаваться в подробности певец. - Настроение так себе. Почему? Да просто потому, что на улице холодно. В машине было тепло, пока сюда ехал, а тут вот мерзну.

На все остальные вопросы — о праздновании Нового года, личной жизни и даже творчестве музыкант говорить отказался, решив посвятить свободное время общению с друзьями.

- Сколько лет, сколько зим! - обрадовался Антонову звезда девяностых Владимир Маркин. - Я к тебе заеду, обязательно заеду в гости!

Впрочем, на премии Юрий Михайлович не задержался — артист уехал домой одним из первых.