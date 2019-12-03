2019-12-03T17:56:59+03:00
Общество

Волонтер - каждый четвертый

В России чаще всего люди принимают участие в субботниках по благоустройству улиц или уборке лесов и парков
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)провел опрос населения России, в котором выяснил количество участников добровольческих проектов, сообщает «РБК». Оказалось, что 87% жителей страны участвовали в добровольческом движении в том или ином виде, при этом к действующим или бывшим волонтерам себя относят 23% опрошенных. Почти половина россиян (48%), считают, что их знакомые всегда или часто готовы помогать другим. Опрос проведен ФОМ в ноябре 2019 года, в котором приняли участие 3017 респондентов.

Удивились результатам исследования? Зря. За относительно новыми для нас терминами «волонтерство» и «добровольческое движение» скрываются достаточно популярные в России понятия. Например, субботники. Две трети опрошенных сообщили, что в последние два года участвовали в экологических акциях — убирались в парках и лесах. Почти половина населения (46%) помогали в благоустройстве дворов и улиц в своих городах: убирали мусор, красили заборы и лавочки, сажали цветы. Еще россияне активно помогают в поисках новых хозяев для животных (41%), а также помогают бездомным людям, инвалидам, сиротам и другим социально незащищенным слоям населения (37%).

«Молодежь чаще остальных оказывает помощь в рамках своей профессии (40 против 31% в среднем у населения), а также участвует в образовательной деятельности (25 против 17%). Люди среднего возраста (46–60 лет) чаще остальных имеют опыт участия в экологической деятельности (71 против 65%), а также в благоустройстве дворов, парков и улиц (54 против 46%)», — цитирует РБК опрос ФОМ.

Напомним, федеральные власти немало сделали для популяризации движений, которые помогают решить общественно значимые задачи. В России 2018 был объявлен Годом добровольца и волонтера, в рамках которого прошли тысячи различных акций и мероприятий. 5 декабря в нашей стране объявлено Днем волонтера (в этот же день отмечается Международный день волонтера).

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