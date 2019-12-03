Михаил Игнатьев, глава Чувашии: На прогулку хожу без министров. Но если надо – потащу с собой, пусть людям отвечают!

«В наши деревни – хоть на «Мерседесе»

- Михаил Васильевич, я знаю, что вы просто так не приезжаете в Москву, обязательно есть повод. На сей раз это ежегодный форум «Транспортная неделя».

- Тема очень актуальная, без реализации инфраструктурных проектов невозможно быть современным. Нет дороги – инвестор не приедет. Есть автотрасса, работает воздушный, водный транспорт, железная дорога - и регион развивается, и рабочие места создаются, и социальное самочувствие жителей только улучшается. И от этого зависит доверие народа к органам власти.

- В чем ваши «корыстные» цели на этом форуме? Для вас это новый проект?

- На «Транспортную неделю» приезжают многие губернаторы – мои коллеги. И все – с «корыстными» целями.

Мы тут вот интересуемся 52 региональными проектами. Взять «Безопасные и качественные автомобильные дороги», этой программы раньше вообще не было. И, с учетом того, что Президент России поставил перед нами задачу, чтобы дороги по всей России соответствовали нормативам, стандартам, мы уже к 2024 году должны добиться того, чтобы в Чебоксарах и Новочебоксарске и в двух муниципальных районах - Моргаушском и Чебоксарском – не менее 85% дорог соответствовали всем этим требованиям.

С одной стороны, я увязал дороги с экономикой. Но еще важнее, как это касается обеспечения безопасности. На хороших дорогах, без колдобин и ухабов, где правильно организовано разделение встречных потоков, меньше происходит ДТП, значит, меньше людей погибает и получает увечий.

Конечно, это стоит огромных денег - на дорожное хозяйство в республике выделяется в год не менее 5 миллиардов рублей. Знаете, что еще обнадеживает? То, что федеральное министерство транспорта учитывает наши предложения. Мы с оптимизмом смотрим на перспективу.

- Далекую?

- И далекую, и близкую.

Скажем, к 2024 году – реконструкция федеральных трасс в нашем регионе, а в более далекой перспективе - строительства автомобильной дороги Европа – Западный Китай. Это десятки миллиардов рублей, дополнительные рабочие места, стимул и фактор для развития нашей экономики.

- Вы много ездите по республике. Вот сейчас поедете по хорошим дорогам или по плохим?

- Я езжу и по хорошим дорогам, и по плохим, разбитым.

Да, много чего испытываю на своих боках. Чтобы получить полную, компетентную информацию, мне нужна обратная связь: мнение общественных организаций, экспертов, специалистов по экономике и дорожному строительству и так далее.

Кстати, народ активно в этом участвует, присылая и выкладывая в интернет фотофакты о состоянии дорог в республике. Современные информационные технологии - нам в помощь.

Республика наша компактная, у нас нет просторов, как, скажем, в Оренбургской области. И плотность населения достаточно высокая - 67 человек на квадратный километр. Это дает нам возможность обращать внимание не только на горожан. Мы в сельской местности тоже очень много сделали. Можно в любую погоду заехать на любой машине в любую деревню и выехать оттуда. И когда гости приезжают и хотят поехать куда-нибудь на периферию, я им предлагаю: сами покажите на карте любой населенный пункт. Потому что уверен: у нас нет деревень, отрезанных бездорожьем.

С 2019 года в республике реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: пресс служба Администрации Главы Чувашской Республики

- Так это - смотря на чем ехать! Вот на тракторе – хоть в глушь к медведям! А на «мерседесе»?

- На любом виде автотранспорта! Когда метели бывают, когда задувает, понятно, может и замести дорогу, сразу и не проедешь. Техника не успевает очищать. Но это – на считанные часы.

- Да, хорошие дороги – это здорово. Еще бы иметь деньги, чтоб машину купить.

- Президент России поставил перед нами задачу в течение шести лет снизить удельный вес бедных семей в два раза.

- Просто дайте им возможность заработать.

- У нас сегодня работодателей, которые просят рабочую силу, около 16 тысяч вакансий имеется. А количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, примерно 4,5 тысячи. Это «плавающие» цифры. И, на первый взгляд, – обнадеживающие. Но это - на первый взгляд. Потому что, есть еще серьезная проблема – какую зарплату готовы работодатели платить своим работникам? А наша задача - своими способами помогать нуждающимся.

Почему при избытке земли ее не хватает.

- Я вот стал смотреть вашу программу борьбы с бедностью, и меня «зацепила» такая цифра: у вас 8182 многодетные семьи получили в собственность земельные участки. Это за какой период?

- Начиная с 2013 года. Это те многодетные семьи, которые желают улучшить свои жилищные условия, хотят строить индивидуальный жилой дом, обрабатывать огород. Когда детей в семье много, нужно много комнат. Да и участок помогает прокормиться.

- Желающих, наверное, в избытке?

- Да, конечно. Есть отдельные муниципальные образования, где возникает дефицит земельных участков.

- Вот мне сложно представить, что в России не хватает свободной земли.

- Тут, на самом деле, загвоздка в другом. Это проблема строительства инфраструктуры. Земельный участок выделили, надо построить дорогу, водопровод подвести, канализацию, энергетику, газопровод. Огромные инвестиции вкладывать.

Мы выделяем деньги из бюджета. Но их недостаточно. По этой причине порой получается так: есть случаи, когда отдельные семьи продают эти земельные участки и за счет вырученных средств покупают благоустроенное жилье.

Это их право, конечно, хотя, я считаю, напрасно они так делают. Ведь мы скоро проведем туда коммуникации, они захотят строиться, а участка-то уже и нет. Кстати, за последние шесть лет у нас практически в полтора раза увеличилось количество многодетных семей. О чем-то это говорит, правда?

«Если люди любят друг друга, какая разница, какой они национальности?»

- У вас же республика - многонациональная?

- По последним данным переписи населения, на 1 января 2010 года коренное население - чуваши - составляют 67%.

А всего у нас живут представители 127 национальностей. В мире и согласии. Эффективно работает Национальный конгресс, который объединяет все национальные культурные автономии. Это общественная организация, а мы оказываем ей содействие.

- А сколько в России регионов, где компактно проживают чуваши?

- Не менее 10: Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Иркутская, Ульяновская, Тюменская, Красноярский край, Камчатка, Севастополь, Республика Крым. Расселялись, главным образом, в 20-е - 30-е годы прошлого века, в период страшного голода в Поволжье. Со всеми этими регионами налаживаем эффективное взаимовыгодное сотрудничество.

- Представляю, сколько смешанных браков.

- Мы таких подсчетов не ведем – какая разница, какой национальности люди, если они любят друг друга? А вот разводы нас беспокоят. И я могу ответственно сказать, что по этому показателю мы входит в десятку регионов, где их немного!

- Анализируете явление? Поддерживаете молодые семьи?

- Ну, в стране ведь действует федеральная программа поддержки молодых семей. Какие-то регионы принимают дополнительные меры. У нас тоже они есть. Молодоженам мы в этом году начали выдавать сертификаты, которые позволяют в приоритетном порядке посещать учреждения здравоохранения, проверить свое здоровье. Не секрет, есть семьи, которые страдают из-за того, что не появляются дети. И важно вовремя, с первых месяцев супружества, получить необходимую медицинскую помощь.

«Мы под видом оптимизации ФАПы не закрывали»

- Я вот обратил внимание: вся страна жалуется на ликвидацию в малых населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Дошло до того, что сам Президент России дал указание возродить их к 20-му году. А в Чувашии, оказывается, такой проблемы нет. Не послушались вы команды из центрального министерства?

- У нас всего 525 ФАПов. Мы под видом оптимизации их не закрывали, и офисы врачей общей практики - тоже.

Хотя - были у нас и аварийные, и ветхие пункты. Вот такие мы просто снесли, а на их месте построили новые и современные. 205 пунктов обновили. Чтобы все было, как положено: тепло, горячая вода, удобства. И чтобы медпомощь осталась в шаговой доступности. Это особенно важно для ветеранов, пожилых людей.

Нам помогла программа «Вместе жить, вместе строить», принятая в республике в 2015 году. Около 600 миллионов рублей она нам стоила. Это - с оснасткой и оборудованием. Не такие это и большие деньги, здоровье – дороже.

В этом году мы ввели 26 ФАПов. На следующий год запланировали не менее 20. И к 2021 году полностью закрываем эту тему.

Еще купили мобильные фельдшерско-акушерские пункты - для обслуживания жителей сел и деревень, где проживает сто и менее человек. И сегодня 21 мобильный пункт курсирует по деревням.

Самую близкую к пациенту первичную доврачебную медицинскую помощь в республике оказывают 525 ФАПов. Фото: пресс служба Администрации Главы Чувашской Республики

- Специалистов хватает – врачей, фельдшеров?

- Дефицит кадровый есть, к сожалению. Это, действительно, сейчас серьезная проблема. Но, с учетом новых программ - «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - отдельные вопросы мы разрешили, хотя проблемы остались и они еще будут.

Но, по сравнению с другими регионами (отслеживаем информацию - смотрим на соседей) кадровая обеспеченность у нас лучше, потому что новые пункты и условия для работы есть. И молодежь хочет там работать. Просто надо воспитать свои кадры, а не чтобы откуда-то приехали, получили 500 тысяч или миллион, и потом уехали.

- Как все эти меры повлияли на показатели заболеваемости в республике?

- Мы снизили смертность по болезням сердечно-сосудистой системы. По онкозаболеваниям - тоже удалось ситуацию улучшить. В прошлом году смертность у нас уменьшилась на 7%.

Мы знаем, как нам дальше работать и какие меры еще дополнительно принять. У нас еще нет технологий высокой медицины по онкологическим заболеваниям. Хотим достроить и запустить в эксплуатацию центр ядерной медицины. Проблем множество в этой сфере, работать и работать.

- Детей больше стало рождаться?

- Это больное место. Третий год с минусом.

Корень проблемы лежит в послевоенных годах, в 90-х, когда - фактически - случился демографический провал. Эта «яма» напоминает о себе с циклической периодичностью.

Еще одна современная тенденция – женщины позже, чем это было раньше, начинают рожать детей. Они хотят, прежде, получить образование, построить карьеру, обеспечить материальный достаток, и только потом выйти замуж и родить ребенка. Получается - к 35 годам. Тут уже не миллиарды нужны, а воспитательная работа со стороны родителей и наших учителей.

У нас есть общественные организации - Совет отцов, Совет женщин - которые собираются, обсуждают разные проблемы, которые есть в нашем обществе.

«Очистные тоже надо очищать»

- Одна из самых актуальных тем сегодня – экология.

- Мы в последние годы входим в число 10 лучших регионов по экологической безопасности. Это касается и качества питьевой воды, и сохранности природы. Вот реконструировали водоканал, по которому жителям подается качественная питьевая вода. То есть, меняем старые ржавые железные трубы на водоводы из современных материалов.

- Знаете, что для меня удивительно? Обычно в небольших городах, которые, кажется, ближе к природе и имеют меньше промышленных предприятий, автотранспорта – экология оказывается хуже, чем в больших городах.

- Понимаю, вы хотите упрекнуть главу республики в том, что все средства идут в столичные города, и ничего не достается периферийным. Так вот, есть такой показатель - индекс благоприятной городской среды. 5 из 9 городов нашей республики набрали 180 и более баллов. Это высокая оценка. Это говорит о том, что мы развиваем не только столицу республики, одинаково смотрим на все города, которые находятся на нашей территории. Мы - среди регионов Приволжского федерального округа заняли первое место.

- Вот у вас несколько городов стоит на Волге, а между тем, экологи возмущаются: люди сильно загрязняют реку стоками

- В реализацию природоохранных мероприятий мы вложили миллиарды. Принята и утверждена федеральная программа оздоровления этой великой реки.

Важная часть этой программы - это, скажем так, свести на нет неочищенные стоки. Мы в Чувашии для этого проводим реконструкцию биологических очистных сооружений. Очистные тоже надо очищать! Кто бывал в летнюю жару, в 30-35 градусов, около этих сооружений, знает, какая там вонь стоит. Из-за ила, который концентрируется на дне. Так вот, количество иловых осадков на наших очистных мы снизили в сто раз.

- Как это?

- Сушим, гранулируем, а потом этот концентрат используем вместо топлива.

«Вот прямо прошу людей – не мусорите в лесах!»

- А есть еще один вечный спутник городов – свалки. И тоже жутко воняют!

- Да, тоже проблема! Была у нас такая – Пихтулинская свалка. В 1960 году начала работать. Это рядом с городом Чебоксары. Ее еще в 80-м должны были закрыть, но не закрыли. Вонь, мусор - все разлеталось по полям и деревням. Люди возмущались. Мы привлекли почти 360 миллионов рублей инвестиций и свалку эту закрыли. Рекультивировали.

- Сколько времени потребовалось на это?

- Два с половиной года. У нас в федеральном реестре было 14 рекультиваций. Осталось 13. И со всеми свалками до 2030 года мы разберемся.

Глава Чувашии на ежегодном форуме «Транспортная неделя-2019». Фото: пресс служба Администрации Главы Чувашской Республики

- Закроете старые свалки – появятся новые.

- Ну, что делать, - к сожалению, пока не можем без них обходиться, куда-то надо свозить твердые бытовые отходы. Но мы в силах исключить хотя бы появление стихийных мусорных завалов. Особенно в сельской местности.

Многие неузаконенные свалки мы вычистили. В лесопосадках, в оврагах... В этом году, для установки контейнеров для мусора в деревнях, выделили более 200 миллионов рублей. Сегодня 75% потребности - «закрыто». Осталось докупить 3 тысячи контейнеров. Вот прямо прошу людей – не мусорите в лесах и оврагах!

- А вы сам на свалки ездите?

- Да.

- А у вас сколько пар сапог? Не в туфлях же…

- На свалки? Раньше приходилось - в сапогах, а сейчас в туфлях можно проходить.

Но когда в сельскую местность уезжаем, знакомимся с сельхозработами, сапоги берем с собой.

- А чего вам не хватает?

- Денег.

- Ну, этого всем мало! Знать бы, где взять…

- Мы ежегодно реализуем проекты, основанные на инициативах граждан и внебюджетных средствах. В этом году будет завершено почти 650 проектов общей стоимостью 550 миллионов рублей. Вообще же, по всем объектам инвестиционного характера, включая федеральные адресные инвестиционные программы в сфере здравоохранения, образования и так далее - объем осваиваемых средств из разных источников составит более 16 миллиардов рублей.

«Я всегда говорю правду»

- К вам на прием трудно попасть?

- Свои приемные дни у каждого руководителя региона есть.

Но мы, в течение года, сами выезжаем в муниципальные образования. Я лично не менее трех раз бываю в каждом. И уже на месте проводим прием по личным вопросам.

Используем социальные сети. В мой инстаграм поступают вопросы. Отвечаем и реагируем.

Даже когда я на прогулке, люди подходят с вопросами, и я всегда реагирую. Если сразу не отвечаю, даю поручение министрам или главе администрации.

- А вы на прогулку с министрами ходите?

- Зачем? Но если надо будет – и их потащу. Пусть лично отвечают на вопросы прохожих. Хотя, они и так, вполне самостоятельно, выезжают в глубинку. Встречаются с народом. Вопросы им от людей бывают весьма неприятные!

- А вам самому приходилось краснеть от неудобных вопросов?

- Приходится тогда, когда кто-то людей ввел в заблуждение. Имею в виду своих подчиненных. За себя же – могу поручиться. Я всегда говорю правду.

- Михаил Васильевич, я правильно понимаю, что свой особый отпечаток на дела и планы жителей вашей республики, ее руководства накладывает также и то, что в 2020-м будет отмечаться 100-летие образования Чувашской автономной области...

- Да, этот праздник у нас - в июне следующего года. Спасибо, что вспомнили. Конечно же, мы все активно к этой дате готовимся. Хотелось бы встретить юбилей в хорошем настроении. Надеюсь, нам это удастся.

Михаил Игнатьев в редакции «Комсомольской правды». Фото: пресс служба Администрации Главы Чувашской Республики

ДОСЛОВНО

«Кто курит – пусть ищет другую работу»

- Вот обратил внимание на вашу хорошую физическую форму. Спортом занимаетесь?

- Пробежка для себя, прогулки, велосипедный, лыжный спорт, волейбол и футбол. Я чередую, потому что один вид спорта надоедает.

- А другие чиновники как?

- Разными видами спорта занимаются и члены правительства, и руководители учреждений.

- ГТО сдают?

- Массово. Если взять команду кабинета министров республики - никто не курит. Главы администраций районов и городов, включая глав сельских поселений - никто не страдает этой зависимостью. Руководители учреждений образования и спорта, культуры – никто не балуется. Мы заняли такую позицию четыре года назад.

- А если не может бросить, увольняете?

- Я высказал свою позицию: кто не расстанется с этой вредной привычкой, придется переходить на другую работу.

- Сурово! А как насчет выпивки?

- Только - по большим праздникам. Мы же люди с российским характером. Все должно быть в норме, и каждый должен нести ответственность за свое поведение.