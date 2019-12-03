«Он не тот, кем хочет казаться»: Графолог составил психологический портрет доцента Соколова, убившего аспирантку-любовницу, по его почерку

Наш коллега журналист Константин Придыбайло написал Олегу Соколову письмо. И неожиданно получил от него ответ. Мы показали послание Соколова эксперту-графологу Сергею Сергееву, определяющему по почерку скрытые особенности личности.

- Если смотреть на подпись, то у нее падающий правый наклон. В случае каких-то препятствий ее обладатель сразу идет напролом, - комментирует графолог. - Человек позиционирует себя не тем, кем является. Подпись - это придуманный образ. Вот создал он себе такой имидж - напористый, активный, энергичный. Но это только психологическая компенсация. На самом деле у него сниженная самооценка. Человек себя изначально не ценит, не любит. За демонстративным лидерством он прячет свою внутреннюю интровертность. Кстати, у Наполеона был похожий росчерк. Подозреваю, что автор письма мог сознательно позаимствовать его манеру.

Строчки не доходят до правого края листа. Это боязнь будущего. По крайней мере на данный момент. Нажим ослаблен, что говорит о нисходящей жизненной энергии (это может быть следствием возраста, болезни или того и другого).

Судя по почерку, человек он умный, у него логическое рациональное мышление. Хороший комбинатор, стратег. Не просто просчитывает шаги, но может забежать намного вперед.

Наличие белых пустот между словами - признак, который говорит о психике, травмированной в детском возрасте или в молодости. Крайне редко такие травмы получают во взрослой жизни. Скажем, надо на войне побывать... Вероятно, у него было суровое воспитание в детстве. Не исключаю, что его били.

Буквы у него зажаты, что говорит о скованности, страхе, зажатости. Очевидно, что у человека психологическое неблагополучие, зацикленность на идее фикс.

- Это почерк опасного для общества человека?

- По почерку это в принципе невозможно определить.

Напомним, что не так давно доцент Соколов был переведен в Москву. Говоря же о деталях этого дела, адвокат Соколова считает, что выбор места экспертизы связан из-за желания предотвратить какие-либо утечки о ходе расследования, а также исключить влияние местной общественности на проводимые исследования психики обвиняемого. Он там пробудет до Нового года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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