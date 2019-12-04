Первая в России елка, заплыв моржей и конкурс строганины: Чем в 2019 году поразил фестиваль «Зима начинается с Якутии»

Это в средней полосе России снег и морозы только-только вступают в свои права. А в Якутии холода царят уже давно: столбик термометра в республике с приходом декабря опустился почти до минус 40 градусов. Неудивительно, что самый популярный в регионе фестиваль так и называется - «Зима начинается с Якутии». И это действительно так: именно здесь в минувшие выходные зажгли первую в России новогоднюю елку. По этому случаю главный волшебник страны Дед Мороз приехал из Великого Устюга в гости к якутскому повелителю зимы Чысхаану.

Но не только этим удивляла своих гостей северная республика. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» давно стал одним из самых красивых и ярких туристических событий России. Посмотреть на него, удивиться неповторимому местному колориту и зарядиться силой зимней природы в в регион приезжают со всего мира. В 2019 году фестиваль собрал рекордное число участников — в Якутию прилетели гости из Канады, Литвы, Эквадора, Южной Кореи, Китая и многих других стран. Мы вспомнили самые яркие события фестиваля, который прошел в республике с 25 ноября по 1 декабря.

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ЕЛОЧКА, ГОРИ!

Традиция зажигать на главной площади Якутска первую среди российских городов новогоднюю елку появилась несколько лет назад. Добрый якутский волшебник Чысхаан передает символ холода Деду Морозу, чтобы тот cмог продолжить свое шествие по стране.

- Этой традиции, как и всему любимому жителями и гостями республики туристическому фестивалю «Зима начинается с Якутии», главным событием которого она является, уже много лет, - рассказал на своей странице в Инстаграме глава республики Айсен Николаев. - Отсюда, из Якутии, Дед Мороз повезёт холод, зиму и предновогоднее настроение по всей нашей огромной стране.

nikolaev_aisen Сегодня, 1 декабря, на площади Ленина в Якутске главный российский Дед Мороз из Великого Устюга и наш якутский хранитель холода Чысхаан зажгли первую в стране новогоднюю ёлку!

ЧЬЯ СТРОГАНИНА ЛУЧШЕ?

Каждый год фестиваль «Зима начинается с Якутии» открывается конкурсом «Строганина-2019». Быстро и красиво настрогать замороженную рыбу — это настоящее искусство. В нем соревновались 20 команд, представлявших городские округа, предприятия и пригороды Якутска. В жюри конкурса — первые лица республики, включая главу региона Айсена Николаева.

- «Зима начинается с Якутии» станет одним из тех фестивалей, которые будут прославлять нашу республику и нашу страну. В этому году к нам приехали туристы и блогеры из более чем 10 стран мира, - рассказал глава республики перед началом конкурса.

Каждая команда состояла из мужчины, который разделывал рыбу, и женщины, которая складывала получившиеся стружки в «башенку». Судьи оценивали не только скорость и качество работы, но и высоту «башенки».

3. ЗАПЛЫВ МОРЖЕЙ

Жителей Якутии морозом не напугаешь: даже когда воздух потрескивает от холода, а вода моментально замерзает, они могут смело окунуться в прорубь. Массовый заплыв моржей стал одним из самых зрелищных моментов фестиваля. Как рассказала министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких, нырнуть в ледяную воду отважился даже зарубежный гость — туроператор из Германии. Правда, делал он это под пристальным вниманием сотрудников МЧС, готовых в любой момент прийти на помощь.

Для гостей фестиваля выступали местные фольклорные коллективы. Фото из Инстаграма главы республики Айсена Николаева.

4. КОНКУРС ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР «БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ»

Благодаря ему Якутск каждый год становится международным центром притяжения для мастеров ледовых и снежных скульптур. Работы на сказочные сюжеты ледовые художники воплощали в жизнь вплоть до 30 ноября. Все победители получили призы. В их числе оказались и зарубежные гости — мастера из Монголии.

5. ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА «МУНХА»

Это одно из самых красивых и колоритных событий фестиваля. В этом году организаторы фестиваля впервые провели мунху — подледную рыбалку - в Намском улусе. Посмотреть на нее приехали туроператоры из Южной Кореи и блогеры из Германии, которые сделали множество красивых фотографий.

Глава республики Айсен Николаев вместе с рыбаками попытал счастья в подледной рыбалке "мунха". Фото из Инстаграма Айсена Николаева.

О том, как проходит мунха, в своем Инстаграме рассказал глава Якутии Айсен Николаев, который в этот день закинул сеть вместе с рыбаками.

- Традиции подледной рыбалки «Мунха» знакомы мне с малых лет. Помню, как весь укутанный в теплую одежду ходил по снегу со своим дедушкой, в то время для меня это был большой праздник, - написал глава республики на своей странице. - «Мунха» это тяжелый труд, требующий синхронной и слаженной работы всех участников рыбалки, поэтому нужен старший опытный рыболов, который руководит всем процессом. Улов не всегда бывает удачным. Это сродни особенному искусству. Все зависит от мастерства рыбаков, когда-то может повезти, а когда-то нет. Для меня Мунха и уха из свежевыловленного карася это наша аутентичность, это то, что всегда с нами. Это вкус и память моего детства.

nikolaev_aisen Традиции подледной рыбалки Мунха знакомы мне с малых лет.

6. АРКТИЧЕСКАЯ МОДА

В этом году гостей «Зимы» ждал еще один сюрприз: на фестивале впервые прошел модный показ Arctic Fashion Show. После показа представители Национальной палаты моды России рассказали, что им понравились многие работы, и они собираются в течение года наблюдать за творчеством нескольких якутских дизайнеров. Гости фестиваля также обсудили совместную организацию в Якутии «Футурумы» – общероссийского конкурса молодых дизайнеров.

7. МЕТАНИЕ АРКАНА И ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ

Воспитанники детской спортивно-юношеской школы №1 стали настоящими звездами фестиваля: юные спортсмены провели спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов севера». Ребята состязались в тройных прыжках, метании аркана, прыжках через нарты, стрельбе из лазерной винтовки и перетаскивании мешка с рыбой.