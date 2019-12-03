2019-12-03T22:10:17+03:00
Звезды

40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Фигуристка теперь счастлива во втором браке
Ирина ВИКТОРОВА
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Ирина Слуцкая.Ирина Слуцкая.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Серебряный призер Олимпиады тщательно оберегает личную жизнь, поэтому Ирине удалось больше месяца скрывать рождение третьего ребенка. Слуцкая скрывает и пол малыша, но по предварительной информации это – мальчик.

У Ирины подрастает 12-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара от первого брака. Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа – сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным. Слуцкая была давно знакома с Говыриным - вместе они работали над разными проектами и изредка общались. После того, как Ирина развелась через 17 лет брака, она жила одна. Спустя время, Алексей стал ухаживать.

Алексей Говырин. Фото: НТВ

Алексей Говырин. Фото: НТВ

«14 февраля он сделал мне предложение, а я ему ответила: «Здорово, так классно, но давай попозже». В течение нескольких месяцев каждый день Леша говорил мне: давай поженимся. И я сдалась», - делилась историей любви Слуцкая.

Пара успевает жить на два города: в будни в загородном доме Ирины Слуцкой в Подмосковье, а на выходные уезжают во Владимир к Алексею Говырину. У мужчины есть двое детей от первого брака, которые подружились со старшими детьми Ирины. В программе «Секрет на миллион» спортсменка шутила, что у них с Алексеем нет брачного контракта, хотя оба люди обеспеченными: у нее в собственности коттедж, квартира и машина. А у бизнесмена - таун-хаус, просторная квартира и элитный автомобиль.

4 декабря в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Ирина Слуцкая расскажет о прибавлении в семействе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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