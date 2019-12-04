У российской экономики новая проблема: Мы не знаем, куда вложить накопленные триллионы

Государство скопило огромные запасы денег. Это сумма с тринадцатью нулями. Но раз уж мы так богаты, почему у нас мало рабочих мест с высокими зарплатами, хороших дорог, больниц, школ? Может, пора снять страну с голодного пайка?

ПОВЫСИЛИ НАЛОГИ НЕЗНАМО ДЛЯ ЧЕГО

После череды кризисов и девальваций российское правительство стало очень консервативным. Мы маниакально копим резервы, боясь очередного черного дня. Еще немного, еще чуть-чуть - и почувствуем себя в безопасности. В итоге у нас несколько кубышек, где деньги, по сути, лежат мертвым грузом. Либо под очень низкие проценты (см. графику).

В прошлом году бюджет оказался рекордно профицитным - на 2,7 триллиона рублей. Эксперты ждут, что в 2019-м сумма будет такой же или даже выше. Более того, даже запланированные траты не получается исполнить. По данным Счетной палаты, за первые десять месяцев чиновники истратили лишь 70% от заложенных в бюджеты сумм. Оставшуюся треть будут спешно осваивать до конца года. Но триллион точно останется, сделал прогноз глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Вроде бы хорошо. Деньги есть. Чего жаловаться? А теперь вспомним начало года. Повышение НДС, по расчетам налоговой, должно было принести в бюджет 500 - 600 млрд рублей. Правительство обложило данью весь бизнес, подогрело инфляцию, вынудило ЦБ повысить ключевую ставку (что отразилось на кредитах), снизило рост экономики почти до нуля.

Вопрос: зачем повышать налоги, если мы до сих пор не знаем, на что будем тратить доходы от них?

ЕЩЕ НЕМНОГО - ЕЩЕ ПОЛГОДА

В прошлые годы правительство резко урезало расходы, даже по социальным статьям, чтобы выйти в плюс. А теперь, когда сверхдоходы переполняют бюджет, не спешит эти расходы наращивать.

- Если у вас своя компания и вы неожиданно вышли в прибыль, вы вряд ли в этот момент задумаетесь, что пора бы поднять зарплату своим сотрудникам. В лучшем случае вы назначите им разовый бонус, - объясняет логику чиновников Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды». - Россия как страна постепенно превратилась в большую государственно-частную корпорацию, которая будет постепенно становиться все более крепкой и богатой, но «сотрудники-население» как жили от зарплаты до зарплаты, так и будут продолжать.

- Накопленных денег вполне хватает на преодоление кризиса, но бОльший размер фонда был бы полезнее, - придерживается другого мнения Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы.

По его словам, если у нас размер ФНБ составляет 8% от размера экономики, то в Норвегии - 250%.

В Минфине считают, что жирок еще нужно подкопить. Но осталось недолго. По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, тратить излишки мы начнем в середине 2020 года. На дополнительные расходы отправим минимум триллион. В том числе и населению деньгами поможем. Но это не точно. Пока в приоритете у правительства, к сожалению, другие траты.

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ПОТРАТИТЬ ИЗЛИШКИ

Помните фразу Кудрина, когда он еще был министром финансов и депутаты просили его раскупорить кубышку? «Разворуют», - кратко отрезал он все попытки. Желающих присосаться к бюджету и сейчас хоть отбавляй. Но вкладывать деньги все равно надо. Без этого экономика расти не будет.

- Именно растущие расходы бюджета обеспечили феноменальный рост экономики России в нулевых. Нужно увеличивать траты, причем со скоростью, с которой растет профицит, - считает Сергей Васильев.

Но куда лучше вложить деньги, чтобы получить наибольший эффект?

1. Дать кредиты другим странам

Эксперты Высшей школы экономики считают, что излишки нужно раздать другим странам под проценты. Якобы за счет этого получится максимальный эффект для нашей экономики. Мол, мы даем в долг не просто так, а под покупку высокотехнологичной продукции наших компаний. Например, под постройку АЭС или покупку оружия. То есть и спрос внутри страны создаем, и проценты за это получаем.

Но вот проблема. Промышленные мощности хоть и загружаются, но новых рабочих мест в стране такие кредиты не создают. Всю прибыль получают крупные компании. А межгоскредиты чаще списывают, чем возвращают. Так себе вложение, если разобраться.

2. Построить новые дороги

Считается, что это лучшее вложение для долгосрочного роста во все времена. И, раз деньги есть, нужно строить. Как считают аналитики Райффайзенбанка, это позволит создать больше рабочих мест и поддержать те отрасли, которым не хватает денег.

- Дороги - хороший мультипликатор для экономики, - добавляет Владимир Назаров, глава Научно-исследовательского финансового института. - Вы загружаете строительную отрасль и уменьшаете расходы на перемещения людей и грузов. Но только в том случае, если строите нужные дороги, а не бессмысленные.

- Инвестиции в инфраструктуру в большинстве ситуаций полезнее всего, - считает Олег Шибанов. - Например, интернет в крупных городах России - один из лучших в Европе. Это позволяет быстрее выполнять задачи в любой отрасли.

Но стройка, как известно, - черная дыра. Экономика вырастет на полпроцента, а на откаты уйдет 10 - 20%. И где выгода, в чьем кармане?

3. Помочь бедным

Это самый народный способ. Но он у правительства в шорт-листе даже не значится. Чиновники боятся разгона инфляции.

- Если стимулировать спрос целенаправленно - например, в виде талонов для малоимущих на покупку отечественного питания или лекарств, - ситуация будет иной, - предлагает решение Виктор Звагельский, зампред Партии Роста.

- Нужно создать аналог минимального гарантированного дохода, - дополняет Владимир Назаров. - В нацпроектах стоит задача снизить бедность вдвое. А мы можем полностью ее исключить. Например, поднять всем малоимущим доходы до прожиточного минимума.

По расчетам эксперта, на это понадобится 500 млрд рублей в год - всего 20% от прогнозируемого профицита.

4. Снизить налоги

Такое решение на повестке дня вообще не стоит. Что сильно печалит экспертов и бизнес. Хотя это самый очевидный способ раскочегарить экономику. Хрестоматийный пример - Южная Корея, самый свежий - США. Мы в последние годы двигались в обратном направлении, хотя развитой страной не являемся. Пора стимулировать бизнес не только форумами в «Олимпийском», но и реальными льготами.

- Нужно изменить баланс рисков и доходов предприятий. Обеспечить доступные банковские кредиты, серьезные налоговые льготы, госпомощь в создании инфраструктуры, - считает Звагельский.

Можно начать с микрольгот для физлиц. Например, освободить от подоходного налога тех, кто получает меньше прожиточного минимума в месяц. Эту инициативу депутаты Госдумы предлагали. Но Силуанов сказал, что «нужно просчитать все плюсы и минусы», и законопроект снова ушел на пыльные полки.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А на что бы вы потратили госзаначку?

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Направить на помощь пенсионерам и тем, у кого мизерные зарплаты, раза в два их поднять. Мы Африке кредиты прощаем, а своим раздать излишки не можем. Три процента у нас с жиру бесятся и не видят, как растет народный гнев.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Что такое излишки? Это деньги, изъятые из производства. Что делать? Снижать налоги для своего производителя на сумму этих излишков. И повышать пошлины на вывоз сырья. А кредитовать другие страны - значит помогать всем на свете, кроме россиян.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Деньги надо тратить на медицину. В каждой поликлинике по всей стране должны быть специалисты, которые остро востребованы. Также надо тратить на молодежь - кружки и секции для российских детей должны быть бесплатными.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Деньги нужно вкладывать и в создание товарных производств, и в безопасность страны. Поощрять собственные уникальные производства. Стимулируйте тех, кто делает одежду, обувь, еду, мебель. Даже не автомобили с самолетами, а то, что легко развить.

Александр ЧУГУНОВ, гендиректор «Сусуманзолото»:

- Деньги нужно тратить на дороги, мосты, линии электропередачи. На то, что позволяет развиваться нормальной экономике. Сегодня в Магаданской области часть территории отрезана от Большой земли. Месторождения на северо-востоке области никто не хочет брать и за копейки. Будут там электролинии и дороги - государство за лицензии на золотодобычу получит высокие цены. Прииски пошли бы в эксплуатацию, налоги начали платить. А пока, чтобы добыть тонну золота, надо завезти тысячи тонн дизтоплива и много продуктов.

Леонид ПОПОВИЧ, Союз виноградарей и виноделов России:

- У нас есть ряд глобальных проблем. Одна из главных - инфраструктура. У нас много затыков по железным дорогам. И гигантские реки, через которые еще не переброшены мосты. Инфраструктуру не потянет никакой коммерсант, только государство. И нужно создание эффективных рабочих мест. А вложившись в создание рабочих мест, мы сможем побороть бедность. Кредитовать другие страны - задача второстепенная. А если кредитовать, надо уменьшить ставки, чтобы зарубежным потребителям наших кредитов это было интересно.