2019-12-04T03:09:16+03:00
В мире

Вокруг полыхают леса, а они котят наряжают: Австралийские пожарные снялись в видеороликах к Рождеству

В Сети появились "горячие" кадры для календаря на 2020 год с участием пожарных из Австралии, Франции и Новой Зеландии [фото, видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Фотосессии проводятся с благотворительной целью. Фото: David Rogers (David Rogers)Фотосессии проводятся с благотворительной целью. Фото: David Rogers (David Rogers)
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И весь мир подождет: зачем австралийским пожарным бороться с огненной стихией, когда так важно нарядить котика к приближающемуся Рождеству и поддержать престиж службы "горячими" фото для ежегодного календаря?

В начале ноября мировые СМИ облетела новость о том, что на юго-востоке Австралии бушуют сильнейшие природные пожары, в результате которых погибло несколько человек, а также были уничтожены тысячи гектаров леса в Штате Новый Южный Уэльс. Миллионы людей были эвакуированы из опасных зон, заживо сгорели сотни коал из национального парка...

За все время существования необычного проекта огнеборцы собрали почти 3 миллиона долларов! Фото: David Rogers (David Rogers)

За все время существования необычного проекта огнеборцы собрали почти 3 миллиона долларов! Фото: David Rogers (David Rogers)

Разумеется, большинство местных пожарных боролись со стихией круглосуточно, однако, некоторые из них нашли время и для того, чтобы поиграть мускулами перед камерой и сделать фото с кошечками, собачками, енотами и лошадьми! Каждому свое, как говорится.

Несколько лет назад красавчики решили начать помогать и приютам для животных Фото: David Rogers (David Rogers)

Несколько лет назад красавчики решили начать помогать и приютам для животных Фото: David Rogers (David Rogers)

Как бы то ни было, фото красавчиков для календаря на 2020 год получились весьма "горячие". Также на популярном видеохостинге размещены предрождественские видео с участием пожарных и разной милой живности.

Австралийский пожарный нарядил кота к Рождеству.

Парни игрались на камеру со зверюшками, ослепляли фотографов своими улыбками и демонстрировали отличную физическую форму Фото: David Rogers (David Rogers)

Парни игрались на камеру со зверюшками, ослепляли фотографов своими улыбками и демонстрировали отличную физическую форму Фото: David Rogers (David Rogers)

А месяц назад были опубликованы фотографии для нового ежегодного календаря с участием пожарных из Австралии, Франции и Новой Зеландии. Парни игрались на камеру со зверюшками, ослепляли фотографов своими улыбками и демонстрировали отличную физическую форму.

Фото красавчиков для календаря на 2020 год получились весьма "горячие Фото: David Rogers (David Rogers)

Фото красавчиков для календаря на 2020 год получились весьма "горячие Фото: David Rogers (David Rogers)

К слову, такие календарики вовсе не являются обычной "развлекухой". Ежегодные фотосессии проводятся с благотворительной целью: все деньги, вырученные с календарей, идут на оплату лечения детям, пострадавших в пожарах. Таким образом парни вносят свою лепту в спасение жизней. А несколько лет назад красавчики решили начать помогать и приютам для животных. За все время существования необычного проекта огнеборцы собрали почти 3 миллиона долларов!

Видео с австралийскими пожарными к Рождеству 2019.

Однако и о стихийном бедствии моделям забывать не стоит: ведь в Австралии введен «катастрофический уровень пожарной опасности» - это произошло впервые с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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