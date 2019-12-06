2019-12-06T01:21:19+03:00
Общество

Новый год в эко-стиле: как выбрать елку, чтобы не навредить природе

Рубить живое дерево — не самая хорошая идея, если мы хотим сберечь нашу планету, однако и искусственная елка не выход, ведь ее изготавливают из пластика
Анна ГЛАДКИХ
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Выбираем елку без вреда для планетыВыбираем елку без вреда для планетыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Невозможно представить себе Новый год без нарядной, сверкающей елки, но с точки зрения экологии — это настоящая беда. Так какие же у нас есть варианты, чтобы и праздничное настроение создать и земле не навредить?

1 - Лучше всего оставить зеленую красавицу там, где она растет — в лесу. Можно организовать для детей зимнюю сказку — прогулку: заранее украсить елочку в ближайшем лесопарке и провести праздник на свежем воздухе. Если продумать все детали заранее, кого-то из взрослых нарядить в костюмы и запланировать несколько забавных конкурсов, получится самый экологичный праздник, который запомнится надолго.

2 – Нарядить елку растущую во дворе или на дачном участке. Тогда праздничным настроением вы сможете поделиться со всеми соседями.

3 – Купить домой живую елку вместе с землей. Сейчас такие деревца специально выращивают таким образом, чтобы после праздника его можно было посадить, например в лесу или на даче. Только нужно спросить продавца, как именно это делать, вероятнее всего елочка в горшке должна будет прожить у вас дома до весны.

4 – Вместо елки нарядить куст розмарина в горшке или его веточки в вазе. После праздников такую «елку» можно будет просто съесть.

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

5 – Самый оригинальный способ – сделать елку своими руками из подручных материалов: картонных коробок, ненужных газет или прочей бумаги, деревянных палок, пластиковых или алюминиевых бутылок, ткани, книг и прочих интересных материалов, или же просто повесить на стене.

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

6 — Искусственная елка из переработанных пластиковых бутылок или макулатуры. Сейчас таких в продаже еще не много, но если вам удастся найти — это будет отличным подарком для всей семьи, ведь такая елочка прослужит много лет, и не загрязнит нашу планету.

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