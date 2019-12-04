В стране больше миллиона вакансий, а люди сидят без работы

В России насчитали более 1,1 миллиона вакансий. Такие данные приводит Росстат, а ведь в его отчеты не попадает малый бизнес. Так что на самом деле пустующих рабочих мест в стране еще больше.

Это рекордный показатель за последние три года. Казалось бы, идеальная ситуация для трудового народа. Раз много свободных рабочих мест, начальство должно чуть ли не драться за сотрудников - предлагать хорошую зарплату и достойный соцпакет. Но не тут-то было!

Страх перед завтрашним днем

По данным опроса международной рекрутинговой компании Hays, фирмы жалуются на дефицит квалифицированных кадров. И улучшений в 2020 году не ждут. Труднее всего подобрать подходящего кандидата в медицине, строительстве и сфере информационных технологий.

При этом уровень безработицы в стране обновил в августе этого года исторический минимум. Без дела сидят 3,2 млн россиян. И это только те, кто встал на учет в службу занятости.

Так почему же люди сидят без работы?

- Львиная доля этих невостребованных вакансий - низкооплачиваемая работа, - объясняет профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская. - Ситуация не изменится, пока не вырастет оплата труда по некоторым массовым профессиям.

Сказывается и то, что некоторые профессии уже не так востребованы. В аутсайдерах вполне себе современные бухгалтеры (на портале «Работа в России» почти 65 тысяч резюме на 6,5 тысячи вакансий) и экономисты (39 тысяч резюме всего на 2 тысячи предложений работодателей). Получается то пусто, то густо: по одним специальностям в стране недобор, а по другим - переизбыток кадров.

С другой стороны, все популярнее становится фриланс, когда человек не привязан к конкретному рабочему месту. По данным опроса Сбербанка и портала Работа.ру, 72% россиян не прочь поработать без оформления трудовых отношений.

- Такие результаты говорят прежде всего о том, что люди не удовлетворены ситуацией на рынке труда, - считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Речь не только о низкой оплате. Люди отказываются от предложений из-за плохих условий труда. Или работодатель требует слишком многого.

- У большинства россиян огромный страх сменить работу, уйти в свободное плавание. Это сковывает экономику, тормозит развитие предпринимательства, - сказал «КП» экономист Рустам Волков.

Трудовые резервы иссякли

В ближайшие годы число незанятых вакансий еще больше вырастет. Делать работу будет просто некому.

- С учетом сложной демографической ситуации в ближайшие 5 - 6 лет численность трудового населения России будет уменьшаться на 800 тысяч человек в год, - сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Поколение советских беби-бумеров уходит на заслуженный отдых, а их места должны занять рожденные в 90-е и 2000-е. А их намного меньше.

- Плюс у нас отставание в технологиях нередко компенсируется числом рабочих рук. Отсюда и миллион вакансий, - сказал «КП» экономист Рустам Волков.

Потребность российской экономики в рабочих руках долгое время закрывали мигранты. Но этот поток иссякает.

Не готовы уже приезжие вкалывать за копейки. Недавнее исследование показало, что запросы трудовых мигрантов даже выше, чем у россиян.

КОНКРЕТНО

Нужны повара и кассиры

Топ-10 самых востребованных профессий в России

- Продавец-кассир

- Повар

- Педагог профессионального обучения

- Юрист

- Специалист по социальной работе

- Специалист по закупкам

- Педагог дополнительного образования

- Медсестра

- Делопроизводитель

- Педагог-дефектолог

По данным ВНИИ Минтруда РФ.

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