«Хочет обратно в Петербург»: соседом доцента Соколова в «Бутырке» стал извращенец, надругавшийся над школьницей

На днях доцента СПГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего свою 24-летнюю любовницу - аспирантку Анастасию Ещенко, перевели из петербургских «Крестов» в психбольницу при московской «Бутырке». Там ученый пробудет примерно до конца года - за это время ему должны провести психиатрическую экспертизу. Его соседом по камере стал извращенец, который надругался над школьницей.

- Олег Соколов хочет обратно в Петербург, - рассказала «КП» правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. - По словам обвиняемого, в «Крестах» камера была намного больше. Он сказал, что в Петербурге у него вообще «был гостиничный номер» по сравнению с тем, что сейчас.

Главным предметом интереса для Соколова были Франция и Наполеон.Фото: СОЦСЕТИ

Напишет роман

При встрече с Меркачевой Соколов разрыдался, а когда успокоился - попросил принести ему «хорошие и веселые книги». А еще историк просит компьютер, чтобы написать собственный роман о любви к Анастасии Ещенко и ее убийстве.

- Он говорит, что напишет о том, как вмиг перечеркнул все, что сделал, - поясняет Ева Меркачева. - По его словам, «все это безумие» произошло из-за долгих судебных процессов с другим историком Евгением Понасенковым (ученые разбирались с авторскими правами на научные труды. - Ред.). Соколов выиграл суд, но якобы и он, и Анастасия были на взводе.

Камера просторнее, чем в Европе

В новеньких петербургских «Крестах» Соколову действительно было гораздо комфортнее - не удивительно, что теперь он мечтает туда вернуться.

Так выглядят СИЗО «Кресты».Фото: Тимур ХАНОВ

- В «Крестах» есть камеры на четырех человек и на двух, - рассказал «КП» глава Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. - Соколову досталась двухместная площадью 14 кв. метров. Условия там неплохие, ведь СИЗО строилось, когда в Европе планировали принять норму - 7 кв. м на одного человека. В итоге оставили по четыре. Так что можно сказать, что у Соколова условия были лучше, чем в Европе.

Доцент сидел в двухместной камере площадью 14 кв. метров.Фото: СОЦСЕТИ

«Все отвернулись»

- Сейчас Соколова поддерживает только защита. Его друзья и бывшая жена от него отвернулись, - рассказал адвокат историка Александр Почуев.

У доцента пожилые родители: матери и отцу уже по 85 лет. После известия об убийстве они попали в больницу, но сейчас обоих уже выписали. Навещать сына в СИЗО им пока запрещено.

- Для нас это неимоверная трагедия. Мы теперь на краю могилы. Всю жизнь в него вкладывали, верили, учили! И под старость лет нам такая пуля в лоб. Что можно еще сказать?! - ранее признавалась «Комсомолке» Людмила Соколова.

Настя тоже участвовала в костюмированных реконструкциях.Фото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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