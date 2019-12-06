Кроличий граф Матиас фон Брайтенбах через «Комсомолку» нашел русскую невесту

В феврале 2016 года «Комсомолка» рассказала о необычном немецком графе - Матиасе Брайтенбахе, проживавшем в Тюрингии. Будучи вегетарианцем, он спас 14 кроликов, которых соседка собиралась пустить на рагу. Выкупив ушастых за 140 евро, Брайтенбах поселил их на территории своего замка (его мужчина купил в 2000 году, заодно получив и графский титул).

Матиас пригласил специалиста, чтобы тот отделил самок от самцов. Но одного «кавалера» эксперт все-таки проглядел, и отважный кролик по кличке Вотан покрыл всех самок. А потом в сарай забрался воришка. Ничего не украл, но ушастые сбежали. Самцы и самки немедленно закрутили амуры, и расплодившиеся животные заполонили деревушку в Тюрингии, за что жители и прозвали графа кроличьим. Вскоре в окрестностях бегала почти тысяча ушастых! Каждый день на пропитание кроликов граф тратил 100 евро - заботливо выставлял в своем саду морковку и капусту. Только одно печалило 46-летнего любителя животных: в его дворце не было хозяйки.

Письма со всей страны

Оказавшись по семейным делам в Германии, я решила заодно сделать о чудаке графе материал. «Напишите, что я ищу невесту в России, русские женщины - самые красивые», - попросил Матиас.

Я так и сделала, оставив свой электронный адрес. И со всех концов страны полетели электронные письма - на английском, немецком и русском. Модели, артистки, циркачки, вегетарианки, переводчицы, домохозяйки - многие хотели выйти за графа замуж и поселиться в его кроличьем замке. «Невесты плодятся быстрее кроликов», - цинично думала я. Пересылая письма немцу, я не очень верила в серьезность его намерений: «Потешит самолюбие и успокоится».

Граф Матиус фон Брайтенбах у своего замка. Фото: Наталья МУРГА

Матиас читал послания, но не сообщал, какая из русских девушек ему приглянулась. А в июле 2016-го, через полгода после публикации в «КП», к нему в гости приехала россиянка Элис Арзыбова. Но на мои телефонные расспросы девушка отвечала уклончиво: «Счастье любит тишину».

И вот прошло три года.

Гугл в помощь

- Приезжай на свадьбу, я женюсь! - огорошил меня на днях Матиас Брайтенбах. - Сейчас мы распишемся в загсе, а летом обвенчаемся в церкви и устроим торжество. Если бы не ты со своей газетой, не сложилось бы наше с Элис счастье...

Выяснилось, что невеста графа - 28-летняя Элис Арзыбова - родом из Воронежа. Девушка окончила два института и делала карьеру в РЖД - работала в отделе безопасности. Как-то, придя домой, Элис зашла в интернет и увидела вышедшее после публикации в «Комсомолке» телешоу, где к графу со всех уголков страны приехали невесты.

- Когда я увидела передачу, сразу почувствовала, что это мой мужчина, - рассказала Элис. - Он любит кроликов и собак, я - кошек. Первой о намерении найти Матиаса я сообщила бабушке, но она подумала, что это нереально. Подруги и вовсе сказали, что я больная. Только что-то внутри подсказывало, что мне надо ему написать. А куда писать? Я создала страничку в социальной сети, добавила его в друзья и поставила под его фотографией лайк. Он тоже ответил лайком. Завязалась переписка. Но вот проблема: Матиас мне писал на английском, а я его в школе не особо учила. В общем, общались мы с ним несколько месяцев через гугл-переводчик.

В июле Элис оформила визу и, взяв отпуск на работе, полетела в Германию. В огромном аэропорту девушка потерялась и не сразу нашла своего графа.

- Матиас искал меня в другом месте - стоял с шариками, чтобы я его быстрее нашла, - объясняет Элис. - Но люди помогли нам встретиться в аэропорту. Когда это произошло, стоявшие вокруг пассажиры принялись аплодировать. Так началась наша история.

Элис научилась заботиться не только о Матиасе, но и о кроликах.

- Последних, правда, сейчас поубавилось, поскольку лиса стала приходить. Зато мы завели трех кошек. Мои родители Матиаса полюбили как родного. Русский он пока не выучил, знает только слова «картошка, кухня, бабушка» и еще «бравда» - это так он называет вашу газету.

Два года Элис ездила к любимому в Германию, доказывая графу, что именно она - его вторая половина.

- Отпуск дробила на три недели, чтобы расставания не были такими долгими, - говорит Элис.

Предложение в полете

- Предложение руки и сердца Матиас сделал 1 сентября, - продолжает Элис. - Привез меня на небольшой аэродром в небольшой городок и говорит: «Сейчас авиашоу будет. Выбирай самолет». А я летать жутко боюсь, только к нему, преодолевая чувство страха, и совершала перелеты. Но с любимым ничего не страшно. Когда мы взлетели, Матиас сделал предложение, которое я не сразу расслышала, так как наушники плохо работали. Когда увидела кольцо, поняла и расплакалась. «Ты, наверное, ждала очень долго?» - спросил он. «Всю жизнь», - ответила я.

Матиас во время своей поездки по России.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оформить быстро отношения у влюбленных не получилось. Сначала Элис пришлось учить немецкий, чтобы пройти собеседование в посольстве Германии.

- Все очень строго. Невеста должна знать язык на базовом уровне. Иначе могут заподозрить, что это брак по расчету.

Когда влюбленные отправили документы в миграционный отдел, бумаги... потеряли. В итоге в общей сложности на оформление документов у влюбленных ушел один год.

Свадьба состоялась 30 ноября.

- Из РЖД я уволилась, но не жалею, - признается новобрачная. - В замке я занимаюсь нашими питомцами - кошками, собаками и кроликами. Не так давно Матиас купил огромного черного кроля, теперь это его любимец.

С финансами у Матиаса проблем нет. Раньше он работал риэлтором, сейчас занимается продажей коллекционных машин. А еще сдает в аренду недвижимость - к слову, еще один замок у него есть в Мюнхене.