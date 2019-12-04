2019-12-03T19:06:43+03:00
Звезды

МакSим и Ани Лорак увлеклись косметологией

На звездной дорожке «Золотого граммофона» артисты демонстрировали не только лучшие наряды, но и новый имидж
Игорь ПОЛЯКОВ
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Лицо МакSим склонно к отекамЛицо МакSим склонно к отекамФото: Артем КИЛЬКИН
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Так, певицы МакSим и Ани Лорак настолько изменились внешне (особенно первая), что их с трудом признали даже фотографы. «КП» рассмотрела фото звезд с дерматологом и косметологом Мартой Орловой.

Поклонники с трудом узнали МакSим из-за опухшего и отечного лица. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Поклонники с трудом узнали МакSим из-за опухшего и отечного лица. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

- На лице 36-летней МакSим я не вижу пластики. У нее типаж русской красавицы со щечками-яблочками. Просто лицо певицы склонно к отекам (вечером выпил много воды - наутро такой эффект), отсюда и припухший вид. Есть небольшие следы от шрамов - последствия автоаварии, в которую несколько месяцев назад попала певица. А вот губы, судя по всему, сделаны препаратом на основе гиалуроновой кислоты.

Частый гость у косметологов и 41-летняя Ани Лорак, считает наш эксперт.

У Ани Лорак появились рельефные скулы, а губы стали еще больше. Очевидно, что без вмешательства хирургов не обошлось. Фото: Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

У Ани Лорак появились рельефные скулы, а губы стали еще больше. Очевидно, что без вмешательства хирургов не обошлось. Фото: Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

- Предположительно присутствует контурная пластика скул, губ, коррекция носогубных складок. Кожа очень ухоженная. Думаю, Лорак не забывает про пилинг, мезотерапию, систематически делает ботокс, поскольку мимических морщин нет совсем. Возможно, прибегала к услугам пластического хирурга, корректировала зону декольте после рождения дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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