Григорий Лепс: Штангу не жму - еще раздавит

Новая песня Григория Лепса «Это стоит» уже стала хитом. Правда, от всех музыкальных наград певец отказался. Мол, пусть молодежь соревнуется. Зато на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» с удовольствием пообщался с журналистами. Артист редко выходит в свет с женой, поэтому репортеры пытали 56-летнего Григория Викторовича в основном на личные темы.

Жена сама предложила пойти в загс

- Чем вас покорила ваша жена?

- Красотой, добротой и честностью. Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней. Но предложение не делал. Она сама предложила пожениться. Правда, я подумал немножко. Поженились мы где-то через два года после знакомства. В наших отношениях до сих пор есть искра, семья для меня - всё.

В юности супруга Лепса танцевала в балете Лаймы Вайкуле. В этом браке у Григория растут трое детей. Плюс есть еще старшая дочь Инга от первого брака. По словам Лепса, детьми преимущественно занимается жена, а сам он пропадает на гастролях, зарабатывая деньги.

- Дети себя пока достойно ведут. Будут плохо вести, я им бошки поотрываю, - смеется артист.

- Дочки пока с женихами не знакомили?

- Придет время - познакомят.

Григорий Лепс Это стоит Золотой граммофон-2019 (23.11.19).Запись с прямой трансляции "Русского радио" ///

- А если приведут в дом простых парней из небогатых семей, как к этому отнесетесь?

- Когда я первый раз женился, у меня даже штанов лишних не было. Если дочери выберут простых парней, буду помогать. Я и так всем помогаю, поскольку дети сами пока мало что понимают во взрослой жизни.

«Хожу по 10 км в день»

- Как поддерживаете здоровье?

- Физкультурой. Сплю плохо, анализы плохие (смеется). Иногда витаминные капельницы делаю. Помогает. Правда, это кратковременные вещи, их нельзя делать постоянно.

Делаю отжимания от пола. Штангу не жму - где я, а где штанга? Еще раздавит меня. Зато я много хожу - по 10 км в день.

У Лепса, помимо пения, есть еще несколько бизнес-проектов - рестораны, ювелирные украшения, очки.

- Рестораны - не очень прибыльный бизнес, - признается артист. - Ювелирными изделиями, которые выпускаются под моим именем, занимается супруга. Очками занимаюсь я с партнером, но, как правило, даже не лезу туда. Основной бизнес у меня, конечно же, музыкальный.

- И сколько денег вам для счастья надо?

- Одному человеку ничего не надо: стакан воды и свобода. Семья большая, трат много, поэтому сложно сказать. Вот и в новогоднюю ночь буду работать. От нового года жду побольше работы, денег и чтобы голос не подводил.

Певец Григорий Лепс.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А что, бывает, подводит?

- Конечно. Я ведь в возрасте человек (смеется).

- И что вы делаете, чтобы голос восстановить?

- Стараюсь побольше спать, меньше жрать, меньше разговаривать.

- Семья не обижается, что вы даже в Новый год работаете?

- В семье знают, что благодаря этому у них есть на столе оливьешка. Только один раз за 20 лет нашей семейной жизни с Аней я был в Новый год с семьей...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/625010" frameborder="0"></iframe> Лепс и Эмин открыли рюмочную.Григорий Лепс бросил пить и... открыл ресторан «Рюмка водки» совместно с Эмином Агаларовым. На открытие рюмочной пришли звёздные друзья певцовЕвгения ГУСЕВА

«Самый модный на эстраде - я»

Вместе с детьми и женой Анной артист живет в подмосковном коттеджном поселке «Третья Охота». Особняк Лепса стоит на Новорижском шоссе, в 10 км от МКАД. Стоимость домов в этом месте доходит до 300 млн рублей. Рядом с домом Лепс три года назад отстроил свой продюсерский центр. И дом, и центр выполнены в виде буддийских пагод.

- В свой продюсерский центр пока не хочу брать новых артистов, - признается Лепс. - Просится молодежь, но пока безуспешно. Нужно обладать неким шармом. Одного голоса маловато, чтобы стать большим артистом.

- Как думаете, кто самый модный на эстраде?

- Лайма Вайкуле всегда очень стильно выглядит. Она для меня эталон стиля и поведения.

- А из мужчин?

- Я традиционный человек, поэтому сложно сказать, кто у нас стильно одет. Наверное, я! (Смеется.)

- Вы азартный человек?

- Был азартный, потом устал. Я очень просто бросаю все свои пагубные привычки, говорю себе нет - и все. Иногда что-то на спор делал, иногда в казино играл. Жену любить не перестал, этот азарт у меня сохранился.