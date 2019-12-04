Быстро прогреть салон

Как же неуютно садиться в холодную машину! Электроподогрев сидений и руля здорово спасает. А если нет такой роскоши и имеется только самая обычная печка, которая начнет гнать тепло минут через пять после запуска мотора?

Потепление в три шага

Подачу тепла в салон нельзя включать сразу, если нет никакого электроподогрева. Перед запуском в холода нужно отключать все электроприборы в машине, в том числе и вентилятор печки. Пусть аккумулятор приложит все усилия только к одному действию - заведет мотор.

Дальше движок начнет греться, нагревая и охлаждающую жидкость. Это ее тепло идет в салон при включении печки, так что бесполезно ждать прогрева, пока мотор холодный.

Чтобы ускорить процесс, можно постоять минуту-другую и трогаться, но сначала потихоньку, без рывков и резких нажатий на газ. Пара-тройка минут - и движок наберет рабочую температуру, воздух из печки станет горячим. И специальное устройство - термостат запустит охлаждающую жидкость по большому кругу «кровообращения», чтобы температура держалась в пределах сотни градусов, до точки кипения. Итак, печку отключили, завели и тронулись, печку включили.

Видимость - ноль

Куда сложнее, если тронуться сразу нельзя из-за плохой видимости. Придется дожидаться не только появления тепла, но и разморозки стекол. Значит, стоять и мерзнуть придется дольше. Во избежание этого можно использовать антилед - специальный спрей с жидкостью, которая в морозы не замерзает и даже не превращается в гель, она поможет быстрее очистить стекла. Скребок и влагостойкие перчатки для таких целей необходимы, покупайте сразу полный комплект.

Бытовые стеклоочистители в этом деле не помогут, даже не надейтесь. Обычный спрей с нашатырем превратится в цветную ледышку, нужен только специальный. Но есть вариант подешевле: незамерзайку перелить в банку с распылителем для опрыскивания цветов, дальнобойщики так делают.

Принудительный подогрев

Это лучший из вариантов: поставить предпусковой подогреватель. Он не ест электричество, это такая мини-печь, работающая от бензина. Она прогреет охлаждающую жидкость, сделав мягким для мотора зимний запуск и обеспечив теплом салон. Потому это даже лучше автозапуска по таймеру, который может идти в комплекте с противоугонкой. Если машина новая, лучше ставить такой аппарат у дилера, пусть они сохранят гарантию. А при иных обстоятельствах выбирайте приличную мастерскую и импортное (лучше немецкое) оборудование.

Утепляемся изнутри

Даже самые простые способы утепления принесут свои плоды. Во-первых, изнутри на крышку капота ставится теплоизоляция, и мотор нагреется быстрее. Во-вторых, текстильные коврики с ворсом куда теплее резиновых, только их нужно периодически сушить. Более серьезные работы - установка теплоизоляции под обшивку вдоль днища и в двери - стоят недешево, но вместе с фетровыми подкрылками в колесные арки такое утепление сделает машину умеющей не только держать тепло, но и не пускать шум от дороги в салон.

КСТАТИ

Сушит ли кондиционер

Скорее всего, об этом не написано даже в инструкции к машине, но кондиционер будет работать не при любой погоде. Зная, что кондиционированный воздух суше, автомобилисты нередко включают кондиционер, чтобы убрать появившуюся изнутри испарину или иней. Но если при дожде это работает идеально, то включать кондишен в мороз смысла нет.

При низкой температуре компрессор кондиционера просто-напросто не включится. У разных производителей такая пограничная температура разная, но обычно она около нуля. А в мороз даже при горящей кнопке АС кондей работать не будет.

Если вы хотите, чтобы внутри на стеклах было меньше инея, после поездки подержите открытой дверь и запустите холод в салон. Морозный воздух суше, а без разницы температур стекла не покроются испариной.