Алена Владимирская: Если вы старше 50 лет, помогут соцсети

1. Важен опыт, а не возраст

- Сейчас молодые кадровики, девочки 25 лет, думают, что с человеком за 50 сложно работать, особенно если начальник моложе, что его сложно адаптировать, что у него устаревшие знания, стандарты… Надо рассказать, как вы эффективно работали в кризисы, приводить конкретные примеры удачных решений последних лет, показать, что вы тот профессионал, который им нужен.

2. Имей сто друзей

- Мы продаем наши связи и знакомства. Люди старше 50 чаще всего обладают, что называется, толстой записной книжкой, хотя бы за счет того, что они поработали во многих компаниях. Очень важно рассказывать именно это: я могу выйти на таких-то людей, вот здесь у меня связи с такими-то компаниями, а вот тут у меня такой-то опыт, я могу сделать то-то и то-то.

3. Искать работу не стыдно

- На стандартных рекрутинговых ресурсах ваше резюме смотрят реже. Поэтому забываем старый канон про то, что искать работу для тех, кто старше 50, стыдно. «Как же я скажу, что у меня нет работы?!» Сегодня это не стыдно.

4. Соцсети в помощь

- На самом деле, если вы старше 50 лет, для вас, как ни странно, очень хорошо работают соцсети. Большинство эйчаров (специалистов по подбору персонала, от английской аббревиатуры HR - human resources, человеческие ресурсы. - Ред.) любят соцсети, особенно Одноклассники. Эйчары там очень активны, переписываются, работают, там очень много групп, посвященных работе. И размещать резюме там очень правильно. Там на возрастных соискателей смотрят с большим доверием.

5. Учиться и учиться

- Не компания, не организация, как было раньше, должны тебя доучивать, перепрофилировать, а ты сам, для того чтобы быть конкурентоспособным, должен постоянно учиться и на свои деньги, в свое время, за свои ресурсы поддерживать уровень современных компетенций. Если бы об этом говорили чаще, те, кому за 50, не проигрывали бы 30-летним, потому что они вполне живые, здоровые и очень компетентные люди.

По мнению Алены Владимирской, найти работу можно в любом возрасте. Главное - быть профессионалом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Несколько советов, облегчающих поиск работы

- Не надо описывать в резюме весь свой тернистый путь, начиная с «будучи учеником токаря, участвовал в выпуске стенгазеты «За коммунизм!» Важно только то, что и как вы делали в последние годы.

- Сегодня в интернете искать работу проще. К тому же там большинству все равно, сколько вам лет. Резюме на avito.ru, hh.ru, superjob.ru и прочих должно умещаться в страницу. Главное - в первых строках.

- Обратитесь к друзьям, родственникам, знакомым, бывшим коллегам.

- Никогда не опаздывайте на собеседование. Это говорит о вашей неорганизованности и наплевательском отношении к работе.

- Оденьтесь на собеседование опрятно. Исключите яркие расцветки, спортивную одежду, крупную бижутерию.

- Смотрите в глаза, чаще, но к месту улыбайтесь, мимика должна быть дружелюбной.

СЛОВО РАБОТОДАТЕЛЮ

«У нас особенно ценятся опытные специалисты»

- Только что окончила курсы повышения квалификации первая группа наших сотрудников. Компетенция «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». Вернулись на производство, показали приобретенные навыки. Наши специалисты их оценили. Теперь формируем еще одну группу на следующий год. Думаю, по две группы в год отправлять.

У нас газоопасное производство. Здесь особенно ценятся опытные специалисты. А если они в придачу к своему опыту и базовым знаниям будут постоянно повышать квалификацию, то такие специалисты дорогого стоят.

Начальник управления по работе с персоналом компании «МОСОБЛГАЗ» Дмитрий ГОЛЬТВЕГЕР.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Здесь вопросы задают они

Зачем на собеседовании спрашивают о всякой ерунде

«Расскажите о себе», «ваше главное достоинство?» - эти вопросы с виду обычные. Но не все так просто - у некоторых есть скрытые смыслы и подвохи.

«Назовите свой главный недостаток».

Кадровик будет с нескрываемым интересом смотреть, как вы втираете ему о том, как вы порой, нарушая рабочий график, засиживаетесь допоздна. Говорите честно. Например, что вы креативите в ущерб педантичности.

«Как вы узнали о вакансии?»

Если вы постоянно штудируете газеты и сайты серии «Ищу работу», значит, вы просто ищете любую работу. Значит, за любые деньги.

«Почему вы хотите получить эту работу?»

Если начнете мямлить, станет понятно: вы не очень знаете, зачем вам именно эта работа именно в этой компании.

«Расскажите о ваших конфликтах на прежнем месте работы».

Ого, да вы вообще бесконфликтны?! Значит, вы врете - конфликты неизбежны. Не перезвонят и тем, кто всегда считает виновными всех, кроме себя: они не могут ни признать свою вину, ни взять ответственность на себя, ни учесть ошибку.

«Почему вы ушли с прежнего места?»

Сразу «до свидания», даже без «мы вам перезвоним» скажут, как только вы расскажете, что начальник был козлом, коллектив - урод на уроде, а фирма - так вообще не при женщинах.

«Какая последняя статья в Большой российской энциклопедии?» или «сколько в стране левшей?»

Худший ответ: «а это тут при чем?» или «что за чушь?!» Немногим лучше «не знаю». Всё просто: кадровику надо посмотреть, как вы мыслите, ищете пути решения.

«Наверняка вы были несогласны с определенными решениями руководства или совещания. Как вы поступали?»

Микротест на равнодушие и заинтересованность в общем деле.

«С чего вы начнете работу у нас?»

Никаких раскачек - сразу за дело. Учиться и осматриваться вы будете «на марше».

«Чем занимаетесь в свободное время?»

Конечно, вы не валяетесь на диване, тупо пялясь в телевизор; не бухаете с друзьями в гараже; не сидите неделями с вечно болеющими внуками… Тут можно и приврать: каждые выходные хожу на выставки, а по дороге на работу слушаю аудиолекции Андрея Зализняка.

«Сколько вам платили на предыдущей работе?»

Будьте осторожны: назовете большую сумму - забракуют, маленькую - она и появится в вашем договоре.

«У вас есть к нам вопросы?», «Что бы вы еще хотели сказать?», «Что бы вы изменили в своих ответах?»

Вам не только намекают на то, что в беседе участвуют двое, но и дают шанс проявить себя дополнительно. Воспользуйтесь.