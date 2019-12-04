Стало известно, почему в России резко выросло число банкротов

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в стране 161 тысяча 353 человека признаны финансово несостоятельными. Меньше чем за год эта цифра выросла на 70%. Эксперты считают, что причиной стала не только тяжелая социально-экономическая ситуация.

- Рост количества банкротов мы связываем прежде всего с повышением информированности граждан о том, что есть возможность списывать долги, - говорит Валентина Зебницкая, директор федеральной юридической компании «Стопдолг». - Если раньше мы часто сталкивались с непониманием сути банкротства и со стыдом - «что скажут люди», то сейчас все больше людей осознанно идут в процедуру.

Напомним, с 1 октября 2015 года любой россиянин имеет право объявить себя банкротом. Запускать такую процедуру можно через суд раз в 5 лет. Но есть несколько важных нюансов:

- Долг не ниже 500 тыс. рублей.

- Просрочка не меньше 90 дней.

- Нужно доказать, что вы правда не можете платить по счетам. Например, предоставить свидетельства об отсутствии имущества, выписки с банковского счета, справки о всех кредитных обязательствах и многое другое.

- Общие расходы составляют, как правило, 40 - 50 тысяч рублей. Сюда входит госпошлина, оплата услуг финансового управляющего (юриста), почтовые расходы и другие траты.

Если суд признает человека банкротом, это лишь половина пути. Дальше запускается малоприятная процедура продажи имущества на электронных торгах. По закону реализации подлежит все, кроме единственной квартиры и предметов домашнего обихода на сумму до 10 тыс. рублей. Должнику оставят деньги на счетах в размере прожиточного минимума, одежду, обувь и прочие личные вещи за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

Информация о банкротстве хранится в кредитной истории пять лет. На практике это значит следующее:

- На новые кредиты в течение этого времени можно не рассчитывать.

- Три года нельзя занимать управленческие должности и заниматься бизнесом.

- Могут возникнуть проблемы при устройстве на работу и при получении визы.

По мнению профильных экспертов, в 2020 году персональными банкротами в стране станут еще 120 тысяч человек. Тем не менее прибегать к процедуре банкротства лучше только в самом крайнем случае.

О том, что делать, если вы не можете платить по кредитам, можно прочитать здесь.