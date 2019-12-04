Александр Проханов об обращении Дмитрия Певцова в образе Сталина - к Владимиру Познеру: Познер так и не стал нормальным гражданином России. У него не хватает совести

Дмитрий Певцов записал видео, в котором - в образе Иосифа Сталина - прокомментировал ряд странных высказываний телеведущего Владимира Познера... (Этот ролик актёр опубликовал в своем Instagram-аккаунте.)

Сталин Певцова (усы, характерные жесты, кавказский акцент) "комментирует" умозаключения "товарища по партии" Познера, который на своей странице в Instagram назвал выступающих против абортов «мракобесами», а сам запрет- «немножко возвратом в Средневековье». Познер, как «биолог по образованию», ещё и заявил, что около 10% населения мира «рождаются с гомосексуальными наклонностями»... Певцов (он же Сталин) "поставил под сомнение" и это высказывание Познера - аж о 10-й части, а также и то, что данная ситуация -"нормальная": «Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете». Ещё Познер якобы признавался в том, что ощущает себя чужим в России, напомнил Певцов-Сталин и призвал товарища Познера уехать «отдохнуть» во Францию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747757" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Певцов в образе Сталина ответил Владимиру Познеру.

Главный редактор газеты "Завтра", которого мы попросили прокомментировать "возникшую внутрипартийную дискуссию", как всегда, сделал это в ироничном ключе.

- Александр Андреевич, вы - за Познера, за Певцова или за Сталина?

- Вообще я думаю, что Познер прав, - сказал Проханов.- Потому что, если бы в то время, когда ему приходила пора рождаться, были бы разрешены аборты, то Познер бы не родился совсем...

А вообще, у меня такое впечатление, что он всю свою жизнь «себя донашивает», всю свою жизнь стремится изо всех сил стать личностью, стать человеком. И это у него не получается.

И сегодня мы видим, что Владимир Владимирович Познер по-прежнему недотягивает до уровня нормального российского гражданина. Ему в России всё чего-то не хватает, он все стремится в какие-то иные сферы, где можно было бы вырастить себе честь, вырастить себе совесть, вырастить себе благодарность к людям, которые на протяжении почти полувека внимают ему, слушают его, верят ему.

А он платит черной неблагодарностью.

- Выходит, вы тогда не за Познера, а за Певцова?

- Выходит, Саш, что я и за Певцова, и за Познера, и за Сталина.

- Вы? Да как же так-то?

- Потому что вот эта троица, в которую и я сейчас втискиваюсь, - это ведь та среда, в которой и моей великой и несчастной Родине приходится существовать на протяжении уже почти тысячи лет.

- Товарищ Проханов! Посерьёзнее давайте же!

- Ты побуждаешь меня мыслить логически. И выстраивать логическую цепь представлений о Познере, о Сталине и о Певцове.

Я же, будучи сталинистом, раз и навсегда поверил в правильность, справедливость и неукоснительность слов, мыслей и дел товарища Сталина.

Поэтому, что бы ни сказал товарищ Сталин, я всегда на его стороне. Он даже еще ничего не сказал, он только готовится что-то сказать, а я уже на его стороне.

Поэтому, Саш, если товарищ Сталин высказывался таким образом, каким он высказался, то, конечно, я абсолютно на его стороне.

- Вы на стороне товарища Сталина, в образе которого выступает товарищ Певцов?

- Конечно.

Певцов настолько прекрасный актер, что... Иногда, когда я смотрю Певцова, я не знаю, где Певцов, а где Сталин. Поэтому, однажды, когда я смотрел хронику 1939 года, где товарищ Сталин проверяет скорострельность авиационного орудия, я подумал: боже мой, как прекрасен Певцов!

Оказывается, он так много мыслит и понимает в делах военно-воздушных сил страны.

И поэтому вот эта трудноотличимость Певцова от Сталина дает господину Познеру выбор, кого взять в качестве куратора – товарища Певцова или товарища Сталина. И это сказывается, конечно, на Владимире Владимировиче Познере.

Он в последнее время, несмотря на то, что является признанным интеллектуалом и либеральным мыслителем, все больше и больше уходит в ночь. Ведь раньше выходил со своими программами, когда еще было светло. Потом - в сумерках. А сейчас – глубокой ночью.

И в темноте, когда тебе не спится, ты включаешь телевизор, ты в ночи видишь лицо Владимира Владимировича Познера... И ты слушаешь его.

Но я знаю, что будет время, я доживу до этих дней, когда Владимир Владимирович Познер станет сталинистом. Это случится неизбежно. Потому что так говорил и учил нас товарищ Певцов.

- Или товарищ Сталин.

- Это одно и то же.