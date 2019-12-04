Юнна Мориц: Ни в ком из тех, кто грабит родину мою, я равенство свое не признаю… Господь, от равенства такого нас храни!
- ...О равенстве не может быть и речи,
Поскольку ниже плинтуса они...
Юнна Петровна, обьясните!
- Это, Саша, было для меня очень важное стихотворение, потому что все шоу, беседы, трепотня говорящих голов, которые призывают к единству, равенству, братству и так далее, - они не учитывают того, что надо обладать очень высокой культурой, чтобы говорить о равенстве и о братстве.
Не может быть равенства с бандитами, не может быть братства с бандеровцами, не может быть братства с теми уркаганами, которые со свастикой мчатся в Гонконг для того, чтобы научить их устраивать всякие майданы.
И вот я называю стихи такие острые - стихами про точку кипения в бочке терпения, потому что, на официальном уровне - вместо точки кипения в бочке терпения России - пока что присутствует только озабоченность, выражаемая официальным языком.
Такая официальная скособоченная озабоченность и озабоченная скособоченность. А поэзия – это точная наука, наука точного называния своими именами того, о чем умалчивалось
- Достигнут плинтуса, быть может, в наши дни.
Господь, от радости такой меня храни...
Это стихотворение - в разных местах - перекликается у вас с другими.
Там, где ненависть к России – государственный закон,
За который голосуют высшей власти организмы,
Чтобы ненависть к России всех сплотила целиком...
- Ну, конечно, перекликается, потому что сейчас очень важно помнить серьезность высших смыслов слова.
Был замечательный фильм, назывался «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Это классика отечественного кино. И вот, с заглавия начиная: «Обыкновенный фашизм» - начинается понимание происходящего.
А происходит то, что на Россию сегодня, здесь и сейчас, направлен экономический, политический, и психологический террор, с которым, по нормальной человеческой логике, нужно бороться.
А вместо этого призывают сражаться на равных с всемирным террором и с Россией, как со всемирным террором. Идет абсолютное извращение ситуации.
Поэтому, надо называть все своими именами: экономический, политический и психологический террор против России – это и есть обыкновенный фашизм, исходя из моего личного исторического опыта.
Потому что я знаю, что такое обыкновенный фашизм, я при нем жила, и я знаю о нем очень многое на своем собственном опыте.
- А теперь - стихи. Прямо здесь и сейчас вы можете послушать, как читает их сама Юнна Петровна...
* * *
Ни с кем из тех, кто грабит родину мою,
Я равенство своё не признаю!
О равенстве не может быть и речи,
Поскольку ниже плинтуса они
И там равны, - друг другу встав на плечи,
Достигнут плинтуса, быть может, в наши дни...
Господь, от равенства такого нас храни!
* * *
Там, где ненависть к России - государственный закон,
За который голосуют высшей власти организмы,
Чтобы ненависть к России всех сплотила целиком,
Там - фашизм обыкновенный, если русским языком,
Прямиком, а не ползком, не дрожащим голоском
Называть такие "измы"!
Там, где ненависть к России - путь на запад с ветерком
И со свастикой на тряпках гитлеряческих парадов,
Чтобы ненависть к России всех сплотила целиком,
Там - фашизм обыкновенный, если русским языком,
Прямиком, а не ползком, не дрожащим голоском
Называть фашизма гадов!
Там, где ненависть к России русофобским кулаком
Угрожает всем, кто против русофобского злобесья,
И сжигает всех, кто против, как живьём сожгли в Одессе,
Там - фашизм обыкновенный, если русским языком,
Прямиком, а не ползком называть!.. Сейчас и здесь я -
Прямиком, а не ползком, не дрожащим голоском!
Юнна Мориц.
Юнна Мориц: «Ни с кем из тех, кто грабит родину мою, я равенство своё не признаю!.. Господь, от равенства такого нас храни!»
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