Юнна Мориц: Ни в ком из тех, кто грабит родину мою, я равенство свое не признаю… Господь, от равенства такого нас храни!

- ...О равенстве не может быть и речи,

Поскольку ниже плинтуса они...

Юнна Петровна, обьясните!

- Это, Саша, было для меня очень важное стихотворение, потому что все шоу, беседы, трепотня говорящих голов, которые призывают к единству, равенству, братству и так далее, - они не учитывают того, что надо обладать очень высокой культурой, чтобы говорить о равенстве и о братстве.

Не может быть равенства с бандитами, не может быть братства с бандеровцами, не может быть братства с теми уркаганами, которые со свастикой мчатся в Гонконг для того, чтобы научить их устраивать всякие майданы.

И вот я называю стихи такие острые - стихами про точку кипения в бочке терпения, потому что, на официальном уровне - вместо точки кипения в бочке терпения России - пока что присутствует только озабоченность, выражаемая официальным языком.

Такая официальная скособоченная озабоченность и озабоченная скособоченность. А поэзия – это точная наука, наука точного называния своими именами того, о чем умалчивалось

- Достигнут плинтуса, быть может, в наши дни.

Господь, от радости такой меня храни...

Это стихотворение - в разных местах - перекликается у вас с другими.

Там, где ненависть к России – государственный закон,

За который голосуют высшей власти организмы,

Чтобы ненависть к России всех сплотила целиком...

- Ну, конечно, перекликается, потому что сейчас очень важно помнить серьезность высших смыслов слова.

Был замечательный фильм, назывался «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Это классика отечественного кино. И вот, с заглавия начиная: «Обыкновенный фашизм» - начинается понимание происходящего.

А происходит то, что на Россию сегодня, здесь и сейчас, направлен экономический, политический, и психологический террор, с которым, по нормальной человеческой логике, нужно бороться.

А вместо этого призывают сражаться на равных с всемирным террором и с Россией, как со всемирным террором. Идет абсолютное извращение ситуации.

Поэтому, надо называть все своими именами: экономический, политический и психологический террор против России – это и есть обыкновенный фашизм, исходя из моего личного исторического опыта.

Потому что я знаю, что такое обыкновенный фашизм, я при нем жила, и я знаю о нем очень многое на своем собственном опыте.

- А теперь - стихи. Прямо здесь и сейчас вы можете послушать, как читает их сама Юнна Петровна...

* * *

Ни с кем из тех, кто грабит родину мою,

Я равенство своё не признаю!

О равенстве не может быть и речи,

Поскольку ниже плинтуса они

И там равны, - друг другу встав на плечи,

Достигнут плинтуса, быть может, в наши дни...

Господь, от равенства такого нас храни!

* * *

Там, где ненависть к России - государственный закон,

За который голосуют высшей власти организмы,

Чтобы ненависть к России всех сплотила целиком,

Там - фашизм обыкновенный, если русским языком,

Прямиком, а не ползком, не дрожащим голоском

Называть такие "измы"!

Там, где ненависть к России - путь на запад с ветерком

И со свастикой на тряпках гитлеряческих парадов,

Чтобы ненависть к России всех сплотила целиком,

Там - фашизм обыкновенный, если русским языком,

Прямиком, а не ползком, не дрожащим голоском

Называть фашизма гадов!

Там, где ненависть к России русофобским кулаком

Угрожает всем, кто против русофобского злобесья,

И сжигает всех, кто против, как живьём сожгли в Одессе,

Там - фашизм обыкновенный, если русским языком,

Прямиком, а не ползком называть!.. Сейчас и здесь я -

Прямиком, а не ползком, не дрожащим голоском!

Юнна Мориц.