Это вам пригодится: четыре полезных сервиса Фонда соцстраха для россиян
Это вам пригодится: четыре полезных сервиса Фонда соцстраха для россиян.Эти электронные сервисы облегчают и упрощают получение государственных услуг для семей с детьми, пациентов, а также работников, пострадавших на производстве, и людей с инвалидностью
Фонд социального страхования (ФСС РФ) предоставляет государственные услуги семьям с детьми, пациентам, а также работникам, пострадавшим на производстве, и людям с инвалидностью. Чтобы сделать получение госуслуг для россиян более удобным, простым и быстрым, специалисты Фонда разработали современные электронные сервисы. Как ими воспользоваться, разбираемся вместе с первым заместителем председателя ФСС РФ Татьяной Лотоцкой.
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