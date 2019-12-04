2019-12-04T15:04:38+03:00
Наши права и льготы

Это вам пригодится: четыре полезных сервиса Фонда соцстраха для россиян

Эти электронные сервисы облегчают и упрощают получение государственных услуг для семей с детьми, пациентов, а также работников, пострадавших на производстве, и людей с инвалидностью
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Это вам пригодится: четыре полезных сервиса Фонда соцстраха для россиян.Эти электронные сервисы облегчают и упрощают получение государственных услуг для семей с детьми, пациентов, а также работников, пострадавших на производстве, и людей с инвалидностью

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Фонд социального страхования (ФСС РФ) предоставляет государственные услуги семьям с детьми, пациентам, а также работникам, пострадавшим на производстве, и людям с инвалидностью. Чтобы сделать получение госуслуг для россиян более удобным, простым и быстрым, специалисты Фонда разработали современные электронные сервисы. Как ими воспользоваться, разбираемся вместе с первым заместителем председателя ФСС РФ Татьяной Лотоцкой.

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