«Инвестируй в это»: Куда вложить свободные деньги, чтобы было выгодно и безопасно?

«У инвесторов появился аппетит к риску». Так любят выражаться биржевики, когда котировки акций на бирже начинают расти. Этот год на российском фондовом рынке выдался на редкость удачным. С начала года индекс Мосбиржи вырос на четверть, а некоторые ценные бумаги подорожали вдвое. При этом доходность вкладов, наоборот, снизилась - до 5 - 6% годовых. Стоит ли переложить часть сбережений из банка на биржу? И что лучше знать начинающему инвестору, чтобы не потерять свои деньги?

ИЗ ДЕПОЗИТОВ - В АКЦИИ

Объем средств граждан на фондовом рынке сейчас оценивается в 3 - 3,5 трлн рублей, а количество инвесторов - больше 3 млн человек. Оба этих показателя резко растут в последние пару лет.

- О взрывном росте мы говорили еще по итогам прошлого года, когда объем инвестиций частных лиц достиг 2 трлн рублей. Тогда за год сумма почти удвоилась. В значительной степени это связано с тем, что услуги на фондовом рынке стали активно предлагать крупные банки, понятные и привычные рядовому инвестору, - объяснили «КП» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Еще один немаловажный фактор - снижение ставок по банковским депозитам. Они зависят от ключевой ставки ЦБ. Она еще в июне составляла 7,75% годовых, а сейчас опустилась до 6,5%. И многие аналитики предсказывают, что падение продолжится.

- По итогам текущего года мы ждем замедления инфляции до 3,2%, а по итогам 2020 года она составит 3,4%. Данная тенденция позволит ЦБ снизить ключевую ставку в начале следующего года как минимум до 6%, - считает Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ банка.- Банки при этом стремятся действовать на опережение - средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков опустилась до 6,03%. Но основной путь снижения депозитные ставки банков, на наш взгляд, уже прошли.

По словам аналитика, несмотря на снижение ставок, классические депозиты останутся привлекательными для консервативных инвесторов, позволяя получить доход выше инфляции. При этом получить более высокую доходность помогут облигации. Но как зайти на этот рынок?

БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

Стандартный вход на рынок ценных бумаг - через брокерский счет. Его можно оформить как в брокерской компании (имеющей лицензию ЦБ), так и в крупном банке. Сейчас эту услугу предлагают почти все кредитные организации. Покупать акции и облигации можно в мобильном приложении или с помощью онлайн-программы. «Чайникам» в инвестициях стоит начать с самого простого инструмента - облигаций.

- Для минимизации кредитного риска стоит выбирать либо суверенные облигации (ОФЗ), либо выпуски крупнейших надежных компаний, - поясняет Дмитрий Грицкевич.

В отличие от прибыли по депозитам, доход на бирже облагается налогом. Но некоторые ценные бумаги освобождены от него. В частности, не надо платить 13% с купонов по гособлигациям и некоторым корпоративным облигациям.

- По всем облигациям, выпущенным после 2017 года, есть освобождение от уплаты НДФЛ (13%) при размере купона, не превышающем ключевую ставку ЦБ + 5 п.п. (11,5% на текущий момент). А вот НДФЛ на прибыль от роста цены облигации придется заплатить в любом случае, - поясняет Дмитрий Грицкевич.

Что касается акций, то здесь доход зависит от дивидендов и того, как меняются котировки. На первом этапе эксперты советуют покупать только акции «голубых фишек» (крупнейших российских компаний). И стараться не спекулировать, а быть пассивным инвестором. Эта стратегия в большинстве случаев оказывается менее рискованной и более выигрышной в долгосрочной перспективе. Попытки дешево купить и дорого продать обычно плохо заканчиваются. Точно предсказать, как будут вести себя котировки в будущем, не может ни один даже самый опытный инвестор.

СКИДКА ОТ ГОСУДАРСТВА

Самый выгодный способ торговать на бирже - через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Этот льготный инструмент появился на рынке в 2015 году. И свою задачу выполнил. Число частных инвесторов резко растет в том числе и благодаря этому фактору.

По данным НАУФОР, сумма средств на ИИС составляет порядка 140 млрд рублей, и этот инструмент набирает серьезную популярность. По нему можно получать тройной доход:

1. От дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Это почти гарантированная прибыль, которая примерно равна доходу по депозитам.

2. От налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы или от полученного дохода).

3. От роста котировок акций. На длительных сроках они растут быстрее инфляции. Хотя случаются и провалы, связанные с кризисом в экономике или плохими результатами в самой компании.

При этом для льготных инвестиций есть два основных ограничения:

1. Налоговый вычет первого типа можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть доход, с которого уплачивался НДФЛ). Есть еще вычет второго типа, когда можно уменьшить налог с прибыли, но его почти никто из инвесторов не выбирает.

2. Чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

- В основном граждане открывают ИИСы первого типа, в которых предусмотрен налоговый вычет по итогам года. Граждане предпочитают синицу в руке, чем журавля в небе, - говорит вице-президент НАУФОР Ольга Кудинова.

По данным Федеральной налоговой службы на 1 августа этого года, граждане уже вернули в виде налоговых вычетов около 18 млрд рублей.

- Ежегодное пополнение счета и получение налогового вычета в течение 3 лет (до возможности закрыть счет) дает порядка 4 п.п. к доходности портфеля. Таким образом, одной из лучших идей заработать на фондовом рынке при минимальных рисках является покупка облигаций через ИИС, который можно открыть у любого брокера, включая крупнейшие банки, - поясняет Дмитрий Грицкевич.

По его словам, доходность ОФЗ срочностью 2 - 3 года уже не превышает 6%, что соответствует доходности по вкладам. А вот облигации крупных компаний и банков (ВЭБ, Роснефть, РУСАЛ, Магнит и пр.) позволяет получить доход порядка 7 - 7,5%. С учетом получения налогового вычета средняя доходность портфеля за 3 года составит уже около 11%.