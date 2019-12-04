Коллаборация «Пятёрочки», Pringles и RE:Evolution получила премию Tagline Awards 2019

29 ноября на церемонии Tagline Awards объявили победителей премии более чем в 130 номинациях. Коллаборация торговой сети «Пятёрочка», Pringles и агентства Re:evolution получила высшие награды в номинациях «Лучший рекламный ролик FMCG-кампании», «Лучший креатив в digital- и BTL-коммуникациях» и «Лучший креатив в интегрированной кампании».

Лицами этой кампании стали популярные комедийные актеры – Тимур Батрутдинов и Азамат Мусагалиев. По сюжету ролика Тимур и Азамат продегустировали новые вкусы чипсов и поспорили, какой из них ярче. Их спор перерос в эпичное сражение вкусов. Продвижение коллаборации активно проводилось в социальных сетях.

Tagline Awards — высшая российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital-сфере. Выбор победителей осуществляется в несколько этапов, с помощью народного голосования и экспертного жюри, куда входят ведущие специалисты digital-сферы из разных стран мира.