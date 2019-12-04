2019-12-04T15:57:40+03:00
Общество

Коллаборация «Пятёрочки», Pringles и RE:Evolution получила премию Tagline Awards 2019

Торговая сеть «Пятёрочка», бренд Pringles и агентство Re:evolution стали призёрами премии Tagline Awards 2019, получив приз за digital-ролик в поддержку запуска новых рисовых чипсов с традиционными азиатскими вкусами в магазинах сети
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 ноября на церемонии Tagline Awards объявили победителей премии более чем в 130 номинациях. Коллаборация торговой сети «Пятёрочка», Pringles и агентства Re:evolution получила высшие награды в номинациях «Лучший рекламный ролик FMCG-кампании», «Лучший креатив в digital- и BTL-коммуникациях» и «Лучший креатив в интегрированной кампании».

Лицами этой кампании стали популярные комедийные актеры – Тимур Батрутдинов и Азамат Мусагалиев. По сюжету ролика Тимур и Азамат продегустировали новые вкусы чипсов и поспорили, какой из них ярче. Их спор перерос в эпичное сражение вкусов. Продвижение коллаборации активно проводилось в социальных сетях.

Tagline Awards — высшая российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital-сфере. Выбор победителей осуществляется в несколько этапов, с помощью народного голосования и экспертного жюри, куда входят ведущие специалисты digital-сферы из разных стран мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пятёрочка» и Pringles запустили новую коллаборацию с Азатамом Мусагалиевым и Тимуром Батрутдиновым
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с брендом «Pringles» запустила новые рисовые чипсы с традиционными азиатскими вкусами – индийский масала и японский терияки
Уралец отправится на сафари в Кению благодаря «Пятёрочке»
Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги федеральной акции «Почувствуй себя по-королевски», которая проходила во всех магазинах со 2 по 29 июля 2019 года. Обладателем главного приза – поездки в Кению для всей семьи – стал житель ЯНАО Дмитрий Ольховиков
«Пятёрочка» вместе с Marvel запустила сиквел акции «Стиратели»
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney в России и СНГ запускает федеральную маркетинговую акцию «Стиратели-2». Она станет продолжением уникального для российского рынка ритейла сотрудничества с брендом Marvel
Новости 24
Александр Васильев объяснил ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек
Самозанятые пенсионеры получат прибавку как неработающие
Власти Германии ждут от России содействия в расследовании убийства в Берлине
В России стало в два раза меньше заключенных
В Тюмени светила медицины обменяются опытом
Генпрокуратура РФ: Государство вправе вмешаться в дела семьи для защиты людей
Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
В Праге в результате столкновения двух автобусов пострадали 18 человек
Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Британский чиновник предложил есть белок ради спасения деревьев
Хакеры научились взламывать переписки в Telegram
В якутской Арктике открылась суперсовременная школа
Песков опроверг обвинения в адрес РФ в причастности к убийству в Берлине
Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек
Россельхознадзор ограничит ввоз аргентинского и парагвайского мяса
Эксперты рассказали о влиянии краски для волос на развитие рака груди
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии
Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных
В Казахстане отказываются считать аннексией воссоединение Крыма с Россией