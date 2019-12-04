Поисковики Орловщины и фонд «Новотранс-5П» возвращают имена сотням павших героев

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Орловской области подвели итоги «Вахты Памяти-2019». Благодаря работе поисковых отрядов и объединений на территории региона, в местах, где когда-то шли ожесточенные бои были подняты останки 812 советских воинов. Фамилии многих из них стерли война и время. За последние несколько лет только 355 бойцов смогли заново обрести имена, еще меньше – обрести покой рядом с родными, которые долгие годы ждали и надеялись.

Незадолго до памятной даты поисковикам, краеведам и Благотворительному фонду «Новотранс-5П» удалось установить имя воина, найденного на поле боя в Новосильском районе. Теперь, спустя 76-лет, навсегда оставшийся 19-летним парнем, Павел Николаевич Погожев возвращается домой.

КАЖДАЯ ПЯДЬ ЗЕМЛИ

Павел Погожев, уроженец села Донское Ставропольского края, погиб на Орловской земле 15 июля 1943 года. Дома его ждали родители, два брата и сестра. О том, что Павла больше нет, никто до последнего не верил, даже, когда пришла весть «пропал без вести».

- Потом, уже после Победы, в нашу семью приехал сослуживец дедушки и рассказал, что Павел погиб в бою и не нужно ждать, мучить себя понапрасну. Он лично похоронил своего друга среди поля под Орлом, - рассказывает Юлия Слободзян, внучка родного брата Павла Погожева.

Но семья все равно ждала. Сестра искала братика до последних своих дней, даже когда надежды на то, что он вернется живым уже не осталось. Перед смертью она сильно тосковала и жалела, что так и не нашла могилу Павла, не смогла припасть к ней, поплакать, рассказать, как ей и родителям было тяжело без него.

Фото: Благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П»

Выполнить завет родных удалось участникам межрегионального поискового отряда «Костер» и поискового отряда «Отечество» при поддержке благотворительных фондов «НОВОТРАНС-5П» и «Победа».

1760 кубометров земли подняли в этом году поисковики, чтобы погибшие на Орловщине бойцы смогли быть погребены с воинскими почестями и их потомки восполнили семейную утрату.

- Сейчас мы применяем в поисках уникальную методику коврового исследования местности, когда вручную зачищается каждая траншея, дорожка и блиндаж. Это очень трудозатратная технология, но более эффективная. Она позволяет найти отдельных бойцов и сохранить имеющиеся при них личные вещи, по которым затем можно установить их имена, - поясняет Николай Сергеевич Красиков, руководитель МПО «Костер» и председатель благотворительного фонда «Победа».

В этом году, работая вместе, поисковики смогли найти на территории Новосильского и Болховского районов останки 215 бойцов. Среди них оказался и Павел Погожев.

ДОЛГОЖДАННАЯ НАХОДКА

10 ноября на поле боя, на котором, по воспоминаниям фронтовиков, «солдаты шли по колено в крови» участники поискового отряда «Отечество» исследовали территорию с помощью глубинного металлодетектора, неожиданно раздался звонкий «писк» прибора, вырвавший из безызвестности защитника Орловщины.

Долгие десятилетия здесь сеяли зерно и собирали урожаи. А всего на глубине 1,2 метра лежали останки безымянного бойца.

- Останки были прикрыты куском листового железа, возможно, это был расправленный короб цинка. Во время проведения расчистки останков стало ясно – солдат погиб на месте, вероятно, позже был просто присыпан боевыми товарищами, - рассказывает Александр Чепурнов, руководитель ПО «Отечество».

Рядом с погибшим бойцом поисковики нашли чудом сохранившиеся фрагменты Красноармейской книжки. Именно она и стала ключом, который помог восстановить имя павшего защитника Родины. После обнаружения останков к работе подключились участники МПО «Костер». По крохам они восстанавливали фрагменты найденного документа, искали информацию в архивах, устанавливали имена ближайших родственников.

- Сделать это было непросто. Вопросов во время установления личности бойца было много, в разных источниках значились три разных отчества. Ошибка писаря чуть было вновь не разлучила красноармейца с его родными. Была проведена огромная работа, не мыслимая без помощи целой команды неравнодушных людей, - признается Николай Сергеевич Красиков, руководитель МПО «Костер» и председатель благотворительного фонда «Победа».

Дело в том, что в Красноармейской книжке удалось найти фамилию, имя и место службы бойца, призванного из Ставропольского края. Они совпали с документами военного комиссариата, все, кроме отчества: в одном источнике – Павел Антонович Погожев, в другом – Павел Анатольевич.

Истину помогла установить краевед и автор Книги Памяти села Донское Татьяна Викторовна Гоголева. Она откликнулась на запрос поисковиков МПО «Костер» и выяснила, что в селе, в котором родился боец, никогда не было мужчин с именами Антон или Анатолий. Оба отчества действительно были ошибочными. После этого краевед установила подлинное имя отца найденного бойца.

Все совпало. Погибший и погребенный в безымянной могиле 19-летний Павел Николаевич Погожев вновь обрел имя.

ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ

Поисковики прекрасно знают, найти и установить имя красноармейца – это только полдела. Ведь впереди еще непростые поиски родных погибшего бойца. Прошло больше семи десятков лет, сменилось несколько поколений, многих из тех, кто ждал, уже и самих нет в живых. Люди переезжают, меняют прописку, фамилии. Как же найти их в многомиллионной стране?

Здесь поисковикам помог благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П».

- Мы сотрудничаем с МПО «Костер» уже много лет. Лично мне поисковики этого отряда помогли в 2009 году найти могилу моего дедушки Давыдова Федора Васильевича, захороненного в ныне уже несуществующей деревне Толкачево. После этого у нас завязалась дружба. Патриотическое воспитание молодежи и помощь поисковому движению - одно из важнейших направлений работы нашего фонда, - рассказал Константин Борисович Давыдов, председатель благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П».

В этом году на поддержку поискового движения в Орловской области фонд перечислил более 2 млн рублей. Благодаря предоставленному фондом оборудованию, а также с помощью архивных карт аэрофотосъемки с указанием расположения укреплений волонтеры отряда «Костер» установили местонахождение каждого окопа, траншеи и блиндажа. Во время «Вахты Памяти-2019» фонд помогал МПО «Костер» не только техникой, палатками и продуктами, но и привез весной из Сибири отряд юных поисковиков, ребят из детского дома в городе Прокопьевск. Под руководством опытных наставников они активно участвовали в общем деле.

Когда же поисковикам понадобилась информационная поддержка в поиске родственников Павла Николаевича Погожева, то «НОВОТРАНС-5П» без раздумий откликнулся и с помощью «Комсомолки» разместил информацию о бойце в открытом доступе.

Вскоре это дало результат и родные, которые долгие годы ничего не знали о судьбе пропавшего без вести бойца, вновь обрели надежду на воссоединение.

ДОЖДАЛАСЬ, СЕСТРЕНКА…

В День Памяти Неизвестного солдата останки Павла Николаевича Погожева с воинскими почестями и в сопровождении поисковиков и сотрудников следственного управления СК России по Ставропольскому краю, благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П» отправил на Малую Родину бойца в село Донское.

Там, на семейном погосте, рядом с родителями, братьями и сестрой Павел Погожев наконец обретет покой.

- Мы очень рады, что имя Павла Николаевича смогли установить и что сегодня он отправится в родные края, к семье. Мама, братья не прекращали его ждать, а сестренка до своих последних дней, пока были силы, искала и писала запросы в Министерство обороны. Уже совсем скоро он упокоится рядом с ними. Мы благодарны всем, кто помог нам найти нашего родного человека, - говорит Игорь Николаевич Мельник, племянник найденного красноармейца, приехавший в Орел, чтобы принять участие в церемонии передачи останков.

Уже 5 декабря в селе Донское пройдет панихида и прощание с бойцом, погибшим при освобождении Орловщины от немецко-фашистских войск летом 1943 года.

- Наша память – святыня, которую мы проносим сквозь десятилетия. Достижения дня сегодняшнего так или иначе посвящены великому подвигу освободителей. Все, что делают поисковики - ярчайший пример высокой гражданской ответственности и служения своему Отечеству. В работе поисковых движений важное значение играет возвращение имен погибшим бойцам, - обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков к поисковикам и всем, кто помогает обрести покой, героям, отдавшим свои жизнь ради Родины.

ЗНАЙ!

В 2019 году благодаря Межрегиональному поисковому объединению «Костёр» и благотворительному фонду «НОВОТРАНС-5П», реализующему программу по возвращению останков павших воинов в их родные края «Бери шинель… Пошли домой», найдены родственники погибшего красноармейца Павла Лопатина в городе Татарске Новосибирской области. Останки бойца захоронены на его малой родине. В апреле 2019 года на Кривцовском мемориале (Орловская область) поисковики и сотрудники БФ «Новотранс-5П» передали родным для захоронения в селе Бичуры (Республика Бурятия) обнаруженные и идентифицированные останки красноармейца Михаила Савельева. Также в 2019 году при поддержке фонда идентифицированы и переданы для погребения в город Буинск (Республика Татарстан) останки санинструктора Ракии Мусиной.