Участники столичного акселератора для инноваторов поборются за приз в 10 млн рублей

В ходе программы участники прокачают свои навыки, представят инновационные решения и поборются за призовой фонд в размере 10 млн рублей. Срок подачи заявок – до 15 декабря включительно. Окончательный список участников будет опубликован 24 декабря на сайте Агентства инноваций города Москвы.

В партнёрстве с Яндексом на трек «Цифровые сервисы» принимаются заявки от московских компаний в сфере высоких технологий. К участию приглашены стартапы из сферы логистики, недвижимости, образования и торговли.

Из сотен заявок будут отобраны 20 лучших технологических команд составом от двух человек. В числе главных условий для отбора – работающий бизнес на стадии MVP и выше и, зарегистрированное в Москве до окончания программы, юридическое лицо. Кроме того, в ходе экспертного отбора будет оцениваться технологическая уникальность решения, масштабируемость и комплементарность бизнесу корпорации-партнера, оказывающего экспертную поддержку трека.

«Трек «Цифровые сервисы» предоставит предпринимателям экспертные ресурсы, нетворкинг и возможность «прокачки» ключевых навыков для ведения высокотехнологичного бизнеса, – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. – Программа акселерации стартует 17 января и продлится по 18 марта 2020 года, то есть займет около 10 недель. В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с трекерами и экспертами в удобном и привычном формате (скайп, телефон, встреча). По пятницам будут проводиться статус-митинги (презентации по динамике проектов), а по субботам – воркшопы. За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела».

На Demo Day 19 марта 2020 года участники представят в формате питчинга свои проекты, а жюри выберет на конкурсной основе две компании с наилучшими решениями и результатами акселерации. Победители разделят поровну призовой фонд в размере 10 млн рублей.

По состоянию на 3 декабря, для участия в треке «Цифровые сервисы» зарегистрировались уже около 400 компаний. Из них 34% работают в сфере ритейла, 32% развивают образовательные технологии, 19% разрабатывают технологии в сфере недвижимости, еще 15% ориентированы на оптимизацию логистических процессов.

С каждым годом все больше предпринимателей принимают участие в образовательных проектах, курируемых Департаментом. Только за последний год через городскую образовательную инфраструктуру прошло более 120 тысяч человек. Они приняли участие в 1200 с лишним образовательных мероприятий.

«Спрос на развитие бизнес-компетенций очень высок, поскольку предприниматели прекрасно понимают, что образование – не просто инструмент достижения поставленных целей, но и важнейшее конкурентное преимущество. Поэтому мы постоянно совершенствуем существующие программы обучения и разрабатываем новые в самых разных форматах», – подытожил Алексей Фурсин.

СПРАВОЧНО:

Программа «Московский Акселератор» работает под эгидой Агентства инноваций города Москвы при участии Фонда «Московский инновационный кластер» и при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Бизнес-акселераторы позволяют добиться развития стартапов и действующих бизнес-проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку. Сегодня в городских программах акселерации заняты предприниматели, работающие в социальном и ресторанном бизнесе, в сфере услуг, в экспортной деятельности и в области высоких технологий. В рамках программы предусмотрен призовой фонд до 10 млн рублей, предназначенный для развития проектов после акселерации. Он распределяется среди тех финалистов трека, которые продемонстрируют наилучшую динамику роста бизнес-показателей.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru