2019-12-04T18:33:14+03:00
Телевизор

Теперь иконы стиля - Степашка, Хрюша, Филя

Передача "Спокойной ночи, малыши!" отметила 55-летие модным показом
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Телепередача «Спокойной ночи, малыши!» отметила юбилей модным показом.Телепередача «Спокойной ночи, малыши!» отметила юбилей модным показом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хрюша, Филя, Степашка, Каркуша, (а теперь еще Мишутка и тигренок Мур) укладывают спать многие-многие поколения детей, а шлягер «Спят усталые игрушки» остается безошибочно узнаваемым на протяжении десятилетий. Немудрено, что красивую дату — 55-летие - передача «Спокойной ночи, малыши!» решила отметить красиво, с помощью модного показа в самом знаменитом магазине страны.

Еще на подходе к ГУМу было видно, на чьей улице праздник. Знаменитый каток на Красной площади украшали герои «Спокушек». Вокруг новогодней елки зажигали Хрюша, Степашка, Каркуша и Филя. Кстати, они не просто любимые куклы из детства, а продвинутые персонажи, которые идут в ногу со временем. У Хрюши появился свой Инстаграм - там уже десятки тысяч подписчиков. Однако в программу "Спокойной ночи, малыши!" или попросту в «Спокушки» дети продолжают писать обычные бумажные письма и отправлять их вместе с рисунками. И, несмотря на умение пользоваться любыми гаджетами, наша детвора продолжает воспринимать кукол как живых. К ним обращаются за советом по любому вопросу. Особенно после того, как герои «Спокушек» стали вести уроки по русскому, английскому, истории, географии, математике и другим предметам (есть и такие развивающие телепередачи для дошкольников).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У программы звездные ведущие — Оксана Федорова, Анна Михалкова, Николай Валуев и Михаил Пореченков. В общем «Спокушки» сегодня задают тренд. Кому же как не Филе со Степашкой (не говоря о моднице Каркуши) давать советы, в чем встретить Новый год? Вот они и давали их на показе в ГУМе, пригласив в помощники дизайнера Игоря Гуляева. Он сделал коллекцию в пастельных тонах, нежно-розового, голубого и серого цвета. С яркими надписями, вышивкой и принтами в стилистике «Спокушек».

Дизайнер одежды Игорь Гуляев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дизайнер одежды Игорь Гуляев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дети тоже хотят быть модными, - говорит Александр Митрошенков, председатель Совета директоров телекомпании «Класс!», которая выпускает детскую передачу. - Игорь Гуляев одевает Филиппа Киркорова, певицу Валерию и многих других звезд шоу-бизнеса, не только российского. По нашему заказу он сделал коллекцию с изображением героев «Спокойной ночи, малыши!». Ведь есть же у знаменитого модельера Филиппа Плейна коллекция с Микки Маусом. Кстати, Филипп Киркоров уже получил майку с надписью «Я — Филя».

Председатель Совета директоров телекомпании «Класс!» Александр Митрошенков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета директоров телекомпании «Класс!» Александр Митрошенков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 55 лет для детской передачи - солидный возраст. В чем секрет ее успеха?

- Главным образом в том, что это наш российский оригинальный формат. Такой передачи в мире нет. 6 -7 минут идет интермедия с участием кукол, потом - мультфильм. Причем большинство самых успешных российских анимационных фильмов («Незнайка на Луне», «Маша и Медведи», «Смешарики» и другие) сначала частями вышли у нас в «Спокушках». И только потом — на большом экране. Однажды мы стали показывать серии американского мультика про Микки Мауса. Что вы думаете? Дети завалили нас письмами: просили, чтобы показывали наши российские мультики. Слава богу, их сейчас много.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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