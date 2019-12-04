С начала года туристические места «Золотого кольца Боспорского царства» на Кубани посетили 500 тысяч человек

Когда межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" только был запущен, его организаторы даже не предполагали, что он вызовет столь большой интерес у русских туристов. Однако, цифры 2019 года показали, что открытие нового направления превзошло все ожидания.

С начала года туристические места «Золотого кольца Боспора» в Краснодарском крае посетили около полумиллиона человек. Всего же весь маршрут, включающий в себя еще Крым, Ростовскую область и Севастополь, объехали свыше 1,5 миллиона человек. И скорей всего, в следующем году эта цифра будет только расти.

– Сейчас в проект входят более 35 площадок плюс 25 объектов «Винных дорог» Боспорского царства». Также есть проект «Паруса Боспора», направленный на развитие яхтинга и просветительский проект «От Боспора к Византии», посвященный истории зарождения христианства на юге России. Это все тематические направления, которые дают возможность разным категориям людей выбирать для себя наиболее интересный вид отдыха, – объяснили высокие цифры в Краснодарском региональном отделении Русского географического общества.

Так, почему же именно маршруты Боспора стал таким популярным? Во-первых, отдых в России доступен для кошелька большинства отдыхающих, во-вторых, он включает в себя разные виды отдыха: событийно-культурный, гастрономический, агротуризм, в-третьих, период Боспорского царства в VI-IV вв до н.э считается началом виноделия на южных территориях России, когда греки принесли сюда виноградную лозу. И такие идеальные условия для виноделия благоприятствовали распространению здесь эллинской культуры, и традициям виноделия. Поэтому теперь отведать краснодарского вина, а также попробовать сыра, масла, чая можно в десятках хозяйств во время путешествия по «Золотому кольцу Боспору». И собственно, у туристов, гастрономическая - это одна из любимых частей маршрута.

Более того, недавно было запущено еще одно направление «Винные дороги Золотого кольца Боспора». Его маршрут проходит от Севастополя по Крыму через Кубань до устья Дона в Ростовской области. Всех путешественников, выбравших это направление, ждет дегустации в Ввинном доме Абрау-Дюрсо, в Усадьбе Мысхако, в долине Лефкадии и в Фанагории. А те, кто уже вернулся из тура, рекомендуют также непременно осмотреть жемчужины древнего Боспорского царства - городище Горгиппия в Анапе, Фанагорию и Гермонассу в Тамани, заказать жареных рапанов в "Винотеррии" и улиток в "Усадьбе Мысхако". Надо не забыть и продегустировать очень редкое - понтийское - вино, а также устроить фотосессию в лавандовых полях и принять ванну с шампанским.

- Я в прошлом году была в Провансе, а в этом году решила купить тур «Золотого кольца Боспорского царства» и сразу скажу, что поездка по Краснодарскому краю оказалось в десятки раз интереснее. У нас есть и свои лавандовые поля, и винные традиции, и непревзойденная кухня, но при этом нет такого количества туристов, которые заполняют летом ту же Францию. Все моменты с логистикой и организацией путешествия на высшем уровне. Никогда не была фанаткой туров, но в путешествии по «Золотому кольцу Боспора» впервые изменила свое мнение. Тем более, что и по деньгам такой тур вышел в разы дешевле европейского, - рассказывает туристка Татьяна Толстых.

Тем, кто равнодушен к вину и лавандовым полям, могут выбрать «Паруса Боспора» Этот морской маршрут связывает Крым с Краснодарским краем. Его продолжительность 5-8 дней и пролегает он по некогда античным полисам, а ныне современным курортам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический). Протяженность пути - 200 морских миль, что составляет около 360 км. Особая прелесть его в том, что путешествие можно начинать как с одной стороны, так и с другого берега. При этом у путешественников есть возможность совместить романтику морского перехода с увлекательными экскурсами в античную историю и наследие Юга России. Более того, такое морское путешествие включает в себя ночные переходы и проход под Крымским мостом. Те, кто был, говорят – это невероятно романтично.

Для тех же, кто хочет сделать свой отпуск культурно-познавательным, подготовлен в рамках опять же «Золотого кольца Боспора» маршрут «От Боспора к Византии», где туристы смогут погрузиться в историю раннего христианства.

Но какой бы из маршрутов вы не выбрали, обязательно включите в него посещение Тамани. Во-первых, это красиво. Милый, южный город дает ощущение будто вы снова вернулись в детство, во –вторых, здесь находится городище Гермонасса-Тмутаракань (вы можете серьезно заявить друзьям, что видели настоящую Тмутаракань), где собрана богатая коллекция артефактов. Да и просто прогуляться здесь с экскурсией очень интересно.

И если вы до сих пор еще не надумали, ехать вам или нет по маршруту «Золотого кольца Боспора» добавим, его направления – это не только длительные, недельные маршруты, тут можно купить одно - и двухдневные экскурсии. По сути, махнуть по маршруту «Золотого кольца» можно и в выходные.

Кстати, в ближайшее время на Кубани планируется открыть шесть новых маршрутов агротуризма. Это две новые пасеки и сыроварня в Сочи, экоферма в Кореновском районе, две винодельни в Северском и Темрюкском районах.