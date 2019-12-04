Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов

Делегации из 120 стран и более 7 тысяч волонтеров из России собрались в эти дни на Международном форуме добровольцев в Сочи. 5 декабря отмечается Международный день добровольца. Какую роль в здравоохранении в нашей стране играют волонтеры - медики? Об этом мы поговорили с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

- Вероника Игоревна, если спросить пациентов, например, посетителей поликлиник, то окажется, что далеко не каждый слышал о волонтерах-медиках и соприкасался с их работой. Кому и как сейчас помогают такие добровольцы в России?

- Сегодня организация волонтеров-медиков представлена во всех без исключения регионах и насчитывает более сорока тысяч участников. Если говорить конкретно и в цифрах оценивать деятельность волонтеров, то на данный момент 9 250 волонтеров-медиков работают в 500 больницах по всей стране. За последние пять лет они оказали помощь в больницах общей продолжительностью более 2,7 млн часов. Вся эта работа проводится в рамках подписанных с медицинскими организациями соглашений о сотрудничестве.

Такая плодотворная работа просто не могла быть не замеченной. В феврале 2019 года Минздрав издал приказ о порядке взаимодействия волонтеров с медицинскими организациями. Приказ регулирует все аспекты сотрудничества добровольцев и медорганизаций.

Волонтеры помогают в больницах в свободное от работы время. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

Также волонтеры уделяют немало внимания профилактическим мероприятиям. За прошлый год они организовали свыше 7500 профилактических и просветительских проектов. Количество людей, принимающих участие в акциях, часто составляет более одного миллиона человек.

Одним из самых ярких примеров того, насколько важна и востребована помощь ребят, является их участие в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Там наши волонтеры-медики оказывали помощь в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи.

Я бы хотела остановиться еще на одном направлении, в котором участвуют добровольцы. Это профессиональная ориентация школьников. Благодаря усилиям ребят создано более 1300 школьных отрядов волонтеров-медиков в 78 регионах. Активистами отрядов являются порядка пятнадцати тысяч школьников.

Все это очень важная и нужная работа. Я рассказала только о малой части той помощи, которую оказывают волонтеры-медики. Думаю, что лучше них никто с этим не справится.

- Если говорить в целом о разных направлениях работы волонтеров-медиков, то в каких областях их инициативы и помощь сейчас больше всего востребованы?

- Выделить какие-то отдельные направления сложно. Потому что спектр приложения усилий волонтеров-медиков очень широк. Это и помощь в больницах, и обеспечение медицинского сопровождения крупных массовых мероприятий. Ребята занимаются популяризацией донорства, обучением оказывать первую помощь.

Одно из важнейших направлений работы наших волонтеров – профилактическая работа, о которой я уже упомянула. И здесь волонтеры проявили большую инициативность, создав собственные федеральные программы по профилактике онкозаболеваний, ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых и йододефицитных заболеваний.

Волонтеры-врачи участвуют в профилактических и просветительских мероприятиях. Фото предоставлено организаторами всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

- Что дает самим добровольцам участие в волонтерском движении?

- В первую очередь, это возможность помогать людям и чувствовать себя полезным. Конечно, это новые навыки и компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в сфере здравоохранения. Опыт работы в команде, умение находить компромиссы и решать проблемы.

Есть и вполне материальные способы поощрения со стороны Минздрава. Сегодня при поступлении в ординатуру вузы учитывают волонтерский стаж кандидатов. Он засчитывается в качестве личных достижений, в виде дополнительных баллов. Поэтому добровольчество может стать хорошим подспорьем при получении молодым человеком образования.

Ну, и конечно же, добровольчество это в первую очередь молодежное движение. А значит - яркие знакомства, надежные друзья, развитие собственных талантов и способностей.