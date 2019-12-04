2019-12-04T20:19:21+03:00
Звезды

Родная мама не узнает: как выглядят участницы «Мисс Вселенная 2019» с макияжем и без

«Комсомолка» пролистала соцсети первых красавиц мира и убедилась, что косметика творит чудеса [фото до и после, опрос]
Алена МАРТЫНОВА
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Джулия Орта из Бразилии готова покорить жюри конкурса "Мисс Вселенная".Джулия Орта из Бразилии готова покорить жюри конкурса "Мисс Вселенная".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мир замер в ожидании: в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта выберут самую прекрасную девушку планеты. За корону «Мисс Вселенная 2019» будут бороться представительницы 90 стран. России среди них, увы, нет: из-за промедления организаторов наша королева красоты Алина Санько не успела получить американскую визу. Зато есть наши соседи: Казахстан, Украина, Армения. «КП» пролистала инстаграм-странички 10 самых перспективных участниц и сравнила, как выглядят девушки с макияжем и без.

Казахстан: Альфия Ерсайын, 18 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Альфия поддерживает движение по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и является регулярным донором крови. Кроме того, она хочет открыть школу, где дети из бедных семей смогут учиться бесплатно. В свое свободное время Альфия увлекается дизайном одежды.

Армения: Даяна Давтян, 21 год

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даяна студентка, изучает графический дизайн и карикатуру. Но уже является членом совета директоров благотворительного фонда, который помогает пострадавшим от Спитакского землетрясения в 1988 году. Фонд уделяет особое внимание одиноким матерям, нищим и бездомным. Помимо общественной нагрузки, Даяна работает моделью для известных армянских дизайнеров.

Украина: Анастасия Суббота, 26 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия - профессиональная модель, также изучала веб-дизайн в компьютерной академии. Увлекается боксом, танцами и изучением новых культур. Работает с несколькими благотворительными фондами, которые помогают детям. После того, как Настя потеряла двоих друзей, она занялась борьбой с подростковым суицидом.

Болгария: Лора Асенова, 25 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лора — дипломированный специалист в сфере компьютерных технологий и электронного бизнеса. Она любит путешествовать и считает, что каждое новое место, которое она посещает, обогащает ее. Девушка также работает волонтером в приютах для животных и жертвует корм для бездомных собак.

Польша: Ольга Булава, 28 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга получила степень магистра юриспруденции, но трудится не по специальности — ведет шоу на ТВ о путешествиях и здоровом образе жизни. Тем не менее, сейчас Ольга работает над созданием программы, которая будет предлагать бесплатные юридические консультации для расширения прав и возможностей женщин в ее стране.

Финляндия: Анни Харьюнпяя, 23 года

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анни очень гордится тем, что является послом международной организации, поскольку ее страсть - обучать маленьких детей и девочек, живущих в развивающихся странах. Девушка усердно работает над тем, чтобы все дети имели возможность получить равное образование и реализовать свои мечты. Она также является волонтером в доме престарелых и инвалидов.

Косово: Фатбарда Ходжа, 21 год

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фатбарда недавно закончила университет и получила степень по психологии. Занимается общественной деятельностью и благотворительностью - поддерживает бездомных и бедных в Косово. Она также тесно сотрудничает с Ассоциацией женщин, пострадавших от рака.

Бразилия: Джулия Орта, 25 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Джулия получила степень бакалавра журналистики и создала свой проект под названием «Активный голос». В рамках этого проекта девушка делится знаниями об ораторском искусстве, медитации, феминизме и самосознании. Кроме того, Джулия борется за права женщин и охрану окружающей среды.

Багамские острова: Тарея Стурруп, 24 года

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тарея уверяет, что ее цель — помогать людям на Багамах развивать таланты и улучшать качество жизни. Волонтерская работа красавицы уже принесла пользу ее стране: после урагана Дориан девушка работала в гуманитарной организации, которая кормила потерявших кров, искала им приют и обеспечивала всем необходимым.

Гаити: Габриэла Клеска Вальехо, 26 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Габриэла окончила университет со степенью бакалавра в области международного развития и гражданского права. Повзрослев, она заинтересовалась танцами и обучалась балетному, хип-хоп, латинскому и афро-карибскому стилям. В настоящее время Габриэла работает волонтером, обучая детей, как стать креативными и выразительными с помощью танца. Кроме того, девушка активно участвует в решении проблем жестокого обращения и насилия в семье — она даже основала свой фонд, помогающий женщинам и детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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