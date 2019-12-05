2019-12-05T01:57:27+03:00
Звезды

«Гостевой брак – он такой»: Собчак и Богомолов прокомментировали слухи о том, что они не живут вместе

Мама телеведущей рассказала, почему в доме Ксении не нашлось места для ее мужа
Ирина СУХАНОВА
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После свадьбы Собчак и Богомолов не живут вместе.После свадьбы Собчак и Богомолов не живут вместе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С размахом сыграв свадьбу, Собчак и Богомолов разъехались по разным домам. Ксения – в свой таунхаус на Рублевке, где она живет вместе с мамой Людмилой Нарусовой и сыном Платоном. Константин – в съемную квартиру в центре Москвы. О том, что у ее дочери гостевой брак, проговорилась мама телеведущей. Людмила Нарусова призналась: в большом загородном доме Собчак не нашлось места для Богомолова. Мол, там уже и так обитают они с Ксенией, маленький Платон, няня… Тесновато будет! Все, конечно, тут же принялись обсуждать новость о том, что Собчак и Богомолов не живут вместе. Не остались в стороне и сами виновники шумихи: Ксения с Константином оставили в Инстаграме шуточный комментарий по этому поводу.

На прошлой неделе Собчак и Богомолов провели несколько дней на Мальдивах. В Инстаграме телеведущая опубликовала ролик, запечатлевший крупным планом ее живот и разгуливающего по нему маленького краба. Крабика на живот Ксени посадил Константин.

- Провели прекрасную неделю на Мальдивах, и все, врассыпную, как крабики. Гостевой брак - он такой, - пошутила Ксения.

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Ксения отдохнула на Мальдивах вместе с мужем и сыном Платоном.
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Богомолов тоже отметился в Инстаграме, обратившись к своей жене в комментариях. Очевидно, новость о том, что он оказался лишним в доме Собчак, задела Константина гораздо больше, чем Ксению.

- Сейчас приеду, малыш, обсудим, какой он (гостевой брак — Прим. ред.). Там место-то найдётся мне? – написал Богомолов.

Напомним, в интервью программе «Ты неповеришь!» Людмила Нарусова рассказала, что видится с зятем довольно редко, поскольку он не живет с ними. А вот театральные премьеры новообретенного родственника Людмила Борисовна посещает регулярно. По словам Нарусовой, в их доме для режиссера не нашлось места чисто физически: там все подчинено Платону и его распорядку дня. У мальчика большая детская, еще одна комната выделена для няни ребенка. Плюс у Ксении большая гардеробная… Так что для Константина в Рублевском доме его жены места действительно не хватает.

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Провели прекрасную неделю в @fairmont.maldives , и все,врассыпную,как крабики !Гостевой брак он такой
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Впрочем, вскоре ситуация должна измениться: Ксения стоит большой загородный дом, в котором будет пространство для всех – и для нее, и для ее мамы, и для Константина. Деревянный особняк расположится в пешей доступности от нынешнего таунхауса телеведущей. По словам Людмилы Нарусовой, всем строительством заправляет ее дочка, а сама она в строительные дела не лезет. Но надеется, что в новом особняке найдется пара комнат, которые она украсит по своему вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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