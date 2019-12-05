2019-12-05T02:26:02+03:00
Телевизор

Без кота любовь не та

Телевизор удивляет своей способностью все еще меня удивлять
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Филипп Бедросович вместе с Басковым считают себя кормом для кошек.Филипп Бедросович вместе с Басковым считают себя кормом для кошек.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Например, если раньше я могла строго контролировать поступление творчества Филиппа Киркорова и Николая Баскова в свои уши, не включая определенные каналы в определенное время, то теперь это перестало быть возможным. Сперва Филипп Киркоров вообразил себя бациллой и обещал заразить всех в каждой рекламной паузе, но был бесславно повержен антибактериальным спреем. Теперь Филипп Бедросович вместе с Басковым считают себя кормом для кошек. Дуэтом они поют на мотив из песни «Ибица», что им сегодня не до сна: «Боремся мы за любовь кота».

И в финале задают вопрос, кто из них вкуснее - мясо или рыба?

Конечно, «каждый дурак по-своему с ума сходит», как говорил один из персонажей шолоховского «Тихого Дона», но даже в безумии надо быть последовательным.

Скажем, при демонстрации Киркорова, который как бы мясо, показывают корм из курицы в желе. Басков хотя бы лосось...

Кто-то скажет про самоиронию «народных любимцев», но, если честно, надоело оправдывать всю эту попсовую «элиту» тем, что они сами над собой подшучивают, а на деле товарищи-эстрадники - тонкие и ранимые люди.

Кажется, в «Приключениях Гекльберри Финна» двоих жуликов и бездарных актеров измазали дегтем и обваляли в перьях? Такова была расправа толпы в провинциальном городке. Наши «чудеса» ходят в перьях по доброй воле. И если они жалуются на желтую прессу или орут на журналисток в розовых кофточках, то хочется спросить: вы что, не понимаете, что только на этом дегте сейчас ваши перья и удерживаются?

Тем временем на сайте кошачьего корма даже устроили голосование - кто из них вкуснее, мясо или рыба. На картинке Бедросович, оседлавший то ли курицу, то ли золотого петушка с ошарашенным взглядом, с одной стороны, а с другой - Басков верхом на разноцветной, но опечаленной рыбе, скорбно опустившей уголки рта.

На момент написания этого текста Филипп в качестве «мяса» побеждает «рыбу» Николая со счетом 4852:3729.

Интересно теперь, а производители продукции в курсе, что они вложили деньги в дорогостоящий ролик с двумя звездами и анимированным котом, чтобы через неделю пребывания этой прелести на центральных телеканалах получить такую мизерную отдачу? Это же даже 10 тысяч проголосовавших не набралось! Ребята, снимайте лучше в своих рекламах настоящих котиков. Это более гарантированное мимими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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