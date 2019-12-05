2019-12-05T12:17:54+03:00
Происшествия

Мошенники обманули самую красивую чемпионку по мотогонкам

Эффектная мотогонщица стала жертвой фиктивного магазина в сети Instagram
Наталия ЕРОШКИНА
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Недавно девушка стала жертвой мошенников в интернетеНедавно девушка стала жертвой мошенников в интернетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Перед вами 42-летняя Надежда Яхнич, яркая красивая женщина с весьма необычными для слабого пола увлечениями. Много лет Надин успешно участвовала в мотоциклетных шоссейно-кольцевых гонках, регулярно занимая места на пьедесталах российских и итальянских чемпионатов. Запоминающийся образ и победы Надежды вдохновили многих девушек впервые сесть на мотоцикл, и, попробовать себя в этом захватывающем виде спорта. А в 2007 году под её началом и именем в России была создана первая мотоциклетная женская команда профессионального уровня.

Но Надежда решила пойти дальше и покорить ещё и небо. Около 10 лет назад женщина примерила на себя в роль пилота, а со временем стала всерьёз участвовать в соревнованиях по высшему пилотажу - аэробатике. А в 2016 году Надежда завоевала победу на чемпионате Германии по трюкам в воздухе, выполняемых на самолёте.

yakhnich_nadin_13yakhnich_nadin_13
Соскучилась по соревнованиям и адреналину
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Но даже такие «железные» леди не застрахованы от действий недобросовестных людей. Недавно девушка стала жертвой мошенников в интернете. В одном из аккаунтов в Instagram женщина увидела объявление о продаже сапог, именно такие она и хотела. Продавец заверил Надежду, что её размер есть в наличии и для скорейшей доставки требовалось лишь внести полную предоплату на карту продавца. Надежда перевела по указанным реквизитам 55 тысяч рублей и сообщила адрес для доставки. Но после получения денег, менеджер перестал выходить со спортсменкой на связь, а курьер так и не привёз заказ. На следующий день Надежда обратилась с заявлением в полицию. Женщина даже не подозревала, что общалась с мошенниками.

— В настоящий момент по данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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