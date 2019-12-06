Оскар Хартманн: «Все, что я имею и о чем только мечтал, мне дала Россия»

- Оскар, Оскар! - скандирует зал. Многие уже в курсе, кто этот человек.

37-летний российский предприниматель, создавший холдинг с капитализацией компаний более $5 миллиардов. Мужчина, который более 20 лет противостоит неизлечимой болезни, скручивающей его позвоночник в дугу, и единственное, что его держит прямо, - гребля, разгибающая мышцы спины. Про болезнь Бехтерева Оскар впервые рассказал здесь же, прямо со сцены.

- Будет вторая попытка! Да? Согласны? - кричит в зал Оскар.

- Да-а-а!..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/747947" frameborder="0"></iframe> Хартманн.

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«Я пришел консультантом в 2007 году в московский офис BCG (Бостонская консалтинговая группа). Развивал стратегии, рисовал презентации, но все это отправлялось в стол. Спустя 1,5 года я понял, что хочу перемен, делать свой продукт, а не консультировать других.

Я бегал по инвесторам в поисках стартового капитала в $300 тысяч, по 10 раз в день впадал в отчаяние…»

- Вы говорите: «Я не самородок». Где точка отсчета, изменившая вас?

- В 2012 году. Я тогда продал свою первую компанию и вдруг осознал нечто очень важное - испытал огромное чувство благодарности к стране, осознав, что именно Россия мне дала все, о чем я мечтал, причем за короткий срок. Я приехал сюда в 2007-м с одним рюкзаком за плечами, до этого жил и учился в Германии и США. За пять лет в России я создал бизнес, стал дважды отцом, у меня получилось очень много что построить. Да, я работал по сто часов в неделю, но не было ощущения, что я против всех шансов… Все, что я имею, это благодаря возможностям и поддержке, которые мне дала Россия... Так, в 2012-м я создал фонд по развитию предпринимательства, продумал стипендиальные и менторские программы. Идея была вернуть в общество ту поддержку, что помогла мне.

И да, я не самородок, я прошел очень долгий путь - от маленького пацана в казахстанской деревне до человека, который верит, что он может положительно повлиять на развитие предпринимательства в России. Поэтому сам стал заниматься наставничеством. Через некоммерческие программы мы надеемся помочь людям сдвинуть вперед их цели.

- В какой момент у человека появляются вопросы к себе, отвечая на которые он начинает себя менять?

- Я думаю, в тот момент, когда человек собирается или начинает делать собственный проект. Чем в более раннем возрасте начнутся свои проекты, тем лучше.

- Но очень многим на самом деле страшно начать свое дело…

- Да, решиться очень страшно, некоторые не могут переступить через свой страх. Если, скажем, ты никогда не выступал на публике, а тебя поставят на сцену перед 50 тысячами зрителей, у тебя язык прилипнет к нёбу, и ты не скажешь ни слова, парализующий эффект… Я однажды испытал такое на себе. Соответственно, единственный способ выступить на 50 тысяч человек - это сначала выступить в классе на 30 человек, и дальше, дальше. В проектах то же самое.

У каждого из нас много развилок, возможностей, они возникают чуть ли не ежедневно. Учиться их увидеть - одно, а предпринять действие к их осуществлению - уже другое. Сколько бы мотивационных видео человек ни посмотрел, сколько бы книг по бизнесу ни прочитал, если нет за плечами практического опыта, когда человек брал что-то из своей головы и делал так, чтобы это существовало, он вряд ли сможет сразу сделать свое большое предприятие. Сейчас не зря школьникам задают делать огромное количество своих проектов. Не ради оценок. Главное - сделай, создай что-нибудь. Они чего только не придумывают. Очень много странных вещей, но они их делают. Например, в каком-то маленьком городе автобусные остановки были все поломаны, местные школьники договорились с каким-то местным предпринимателем и все 12 остановок, какие у них были, сделали с крышами. Презентовали и реализовали проект. Соревновались с другими школами, заняли какое-то место. Все шесть школьников, участников этого проекта, они теперь ездят по своему городу, и, когда видят остановку, они понимают, что этого не было, а теперь это стало. Так это работает. Чем больше личных проектов, тем больше уверенности в себе и новых, более амбициозных планов.

Оскар Хартманн: «Что в моем понимании означают “Просто Делай”, “Действие” и “Бездействие”? “Действие” для меня является синонимом мощного движение в сторону ваших долгосрочных целей. Действие превращает ваши мечты в реальность». Фото: личный архив

- У тех, кто привык работать в найме, и у предпринимателей разный тип мышления и характера?

- Да, главное отличие - толерантность к риску. Причем риск – это ведь не значит нырнуть в мутную воду. Например, если я слышу «риск», я ассоциирую его с «шансом». К слову, люди все время рискуют. Водитель сделал лихой маневр. Или кто-то выпил литр водки и побежал через МКАД. Это без проблем... А вот компанию создать: «Ох, такой риск!»

Второе отличие - отношение к неопределенности. Есть люди, у которых огромная потребность в определенности. Они всегда хотят знать, что и как будет, 30 раз ездят в отпуск в одни и те же места... На прошлой неделе в одной компании в Германии мы обсуждали важный проект. Собрались 20 топ-менеджеров. Обсудили, что и как. Возник вопрос, кто будет делать, все стали смотреть в пол… Невероятно - я увидел: они мечтают, чтобы кувшин прошел мимо них! Это психология выживания? Та компания сделала не верно, создав такую корпоративную культуру, в которой пока ты не делаешь ошибки, ты живешь.

- Это же связано с системой образования, да?

- Конечно. Сейчас у нас в школах бог - ЕГЭ, понятная система критериев. Если ты вот это сделаешь, ты вот это получишь. А если не сделаешь - ты плохой, «двойка». Все подстроено под ЕГЭ. Дальше - университет. Та же оценочная система и сплошная определенность. Единственная неопределенность - твои умственные границы не позволят тебе зайти в какую-то область физики или химии. После вуза люди, мыслящие категориями определенности, выходят на работу, в компанию. И сколько проектов они сделают своих? Внутри компании тоже можно делать собственные проекты. Внутри компаний очень нужны предприимчивые люди.

- А как же ответственность? Я возвращаюсь к теме «начать свое дело, реализовать мечту»… Сейчас появилось много возможностей для открытия бизнеса. Каждый может прийти в центр «Мой бизнес»: не хватает знаний - получи консультацию, не хватает денег - получи льготный кредит, микрозаем, субсидию, грант. Но есть нерешительность... Ведь у кого-то уже семья, дети. Да, хочется начать свое дело, но есть всякие «но».

- Я бы сказал так: футбол - контактный вид спорта. Если ты играешь в футбол и пытаешься избежать контакта, ты не сможешь играть вообще. Предпринимательство, создание своих проектов - это зона низких вероятностей. Никто не может тебе дать гарантированный результат. Если бы это было легче легкого, это было бы не так ценно, да?

Какой шанс успеха в том, чтобы научить других чему-то? Например, 10%. Люди фокусируются на этом показателе и притормаживают. Но идея в том, чтобы не смотреть на процент, а смотреть на то, какой будет результат, если получится. Да, у тебя 10-процентный шанс, но, если получится, это будет организация стоимостью в несколько миллиардов рублей. Интересный результат?

Если шанс 10%, я буду просто делать 30, 50 вариантов решения, пока не найду верный. Это природа предпринимательства. Пока человек ищет определенность (если я сделаю это - гарантированно получу то), он будет попадать в ловушки.

Кто-то говорит: если в бизнесе такой высокий риск, пусть туда идут другие. А своих детей мы будем отправлять в «Газпром», в «Сбербанк». Хотя это тоже иллюзия. Ведь работая в корпорации, ты, например, можешь оказаться похожим на того, кто в детстве побил твоего сегодняшнего начальника, и потому он со временем тебя уволит. Тоже риск. Но люди этот риск не видят, а верят в «зонтик определенности».

- Какие у вас впечатления от развития женского предпринимательства в России?

- Я долго жил в Германии, в Америке, где предпринимательство развито сильнее, там более широкий спектр людей, которые занимаются бизнесом. Есть предприниматели-ученые, есть молодые предприниматели-«альфа-самцы», есть предприниматели-«слабаки»… - там нет стереотипов, что бизнес - это для каких-то лидеров. Вообще под словом «предпринимательство» собрано всё разнообразие деятельности мира.

Я изучаю все, что есть про развитие предпринимательства мира. Исследования показывают, что сегодня наиболее нереализованный потенциал в сфере бизнеса - именно женское предпринимательство. Женщины чаще думают: «это не для меня» и «как совместить построение семьи с бизнесом?». Да, желание стать мамой заложено природой. Если женщина идет против природы, создает бизнес, но не создает семью - это путь, отдаляющий ее от человеческой природы. Соответственно, не всегда это хорошо для счастья, для других вещей. Поэтому основная мысль, которую сейчас я обдумываю, что нужно уходить от старой парадигмы. Мы выросли, но несем определенные установки и знания из того времени, когда средняя продолжительность жизни была намного короче и вообще были другие условия жизни. Сейчас у нас сильно изменилась демография, сильно изменились ожидания от жизни. В футболе игрок играет до 35 лет. И все. А предпринимательством можно заниматься всю жизнь. В Америке более половины новых миллиардных компаний за последние десятилетия были созданы людьми за 50 лет. Модель очень простая. Молодые люди от 25 до 35 создали семью, родили детей, прошло 15 лет - теперь им 50 лет, дети взрослые, дети уезжают из дома, они начинают уже свою жизнь. В этот момент многие женщины попадают в большую психологическую яму: «А дальше что?» У них, как правило, уже и вопрос жилья решен, и, наверное, нет особых долгов, и есть много времени. Что такое 50 лет? Это еще минимум три десятка лет можно активно жить! Текущие данные показывают, что все, кто родился в моем возрастном диапазоне, будут жить в среднем до 100 лет.

- Да, продолжительность и качество жизни сейчас серьезно увеличились.

- Кстати, данные это все доказывают. Большинство состояний были сделаны за последние 30 лет. Если взять всех состоятельных мужчин и посмотреть, когда они заработали 80% своего состояния, это возраст 50+. Но очень мало, кто так рассуждает. Люди думают - я уже никому не нужен (не нужна), и дальше - дача, картошка, телевизор. Это очень сильно мешает людям жить полноценно.

Я приехал в Россию в 2007 году. Все, что я сделал за период 12 лет, это очень много. Я планирую таких десятилеток сделать еще пять, как минимум. И я вижу, что человек, который занимался личностным развитием, он не останавливается и движется дальше. Даже вокруг материнства можно много собственных проектов делать, объединять, собирать и т.д.

Оскар Хартманн: «Я люблю предпринимательство, это мой главный интерес. Необходимо решить: ты либо создатель, либо потребитель. Я очень стараюсь во всем создавать всегда больше, чем потребляю». Фото: Личный архив

Если человек сам себя не списал, если он говорит - у меня впереди еще три десятка лет активной жизни, я еще очень много могу сделать, у меня теперь есть база - человек, который так верит, сделает больше, чем человек, который верит, что все в его жизни идет к закату. Я знаю лично людей, которые уже 25 лет считают, что они вот-вот умрут, и такой менталитет не позволяет им ничего нового начинать.

Добавлю, что есть ряд организаций, которые помогают женщинам начать и развивать бизнес. Одна из таких - наша организация «Про женщин», которую мы сделали для развития женского лидерства, ее возглавляет Екатерина Рыбакова. И она очень хороший пример. У нее четверо детей, она построила семью. Это супруга бизнесмена Игоря Рыбакова. Игорь сделал предпринимательскую карьеру, а Катя полностью держала все хозяйство, детей и т.д. Сейчас Игорю и Кате ближе к 50 годам, мы с Игорем открыли эту организацию, а Катя ее дальше двигает. В организации «Про женщин» уже 10 тысяч женщин участвует.

Мы очень надеемся изменить стереотипы мышления людей. Когда я создал свою первую стипендиальную программу для высокоодаренных студентов, которые хотят стать предпринимателями, я был удивлен: мы в первый год получили 10 тысяч анкет, из которых 8500 были мальчики и только 1500 - девочки. Девочек просто готовят в жизни к другому. Поэтому они в основном прилежные, учатся хорошо, но меньше делают проектов. Однако ситуация меняется, хоть и медленно.

- Вы, бизнесмен, снимаете много мотивационного видео. Для кого и зачем?

- В развитии предпринимательства есть внешние факторы: налоги, доступ к финансированию, антибюрократия. А есть внутренние: уверенность, амбициозность людей, внутренние вещи, которые нужны, чтобы что-либо сделать.

- Эти факторы равноценны между собой?

- В Евросоюзе давно уже работает масштабный проект по развитию предпринимательства. И недавно был доклад по результатам. Ничего не сработало!

Особенно в Германии. Потому что внутренние факторы - страх, слишком низкая уверенность в себе, отсутствие амбициозности - оказались сильнее созданных государством благ. Смотреть только на внешние факторы - не верно. В Германии и во Франции огромные проблемы с развитием предпринимательства, я знаю, о чем говорю, я там жил.

- Мне казалось, что в Европе очень развит предпринимательский дух...

- Нет, абсолютно. В Германии есть дух среднего класса. Там очень много семейных компаний и много предпринимательства делается внутри компаний. А вот по количеству новых компаний Германия не занимает хорошие места. За последние 10 лет из Германии вышло только 13 миллиардных компаний. Из Франции - вообще несколько штук. А вот из Англии - 75. Причем в Англии до 2012 года тоже были с этим большие проблемы. Компании закрывались, новых появлялось мало. Но англичане пересмотрели стратегию - усилия государства там теперь сконцентрированы и на развитии внутренних факторов, чтобы сделать людей увереннее и амбициознее.

Внешние факторы очень важны, но они должны быть сбалансированы с внутренними.

Все мои мотивационные проекты и стипендиальные программы направлены на развитие внутренних факторов. Например, в Германии сделали очень доступными кредиты (внешние факторы) - стоимость строительства тут же выросла в два раза, потому что многие люди взяли дешевые деньги: по миллиону евро по ставке ниже 1% годовых. Каждый таксист смог взять в кредит миллион евро, тут же многие ринулись в строительство. Но этот «таксист», он же не единственный, кто берет такой кредит, «таксистов» тысячи. Сумасшедший пузырь получился. Вся недвижимость выросла. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Участки, за которые я давал Х, стали продавать за 4Х, хотя экономически целесообразная цифра - Х. Люди покупают за 4Х, потом строят дорого. А от этого арендные ставки начали плыть вверх. В Берлине в ситуацию с недвижимостью даже государство вмешалось, внесло верхнюю границу арендных платежей.

Там же, в Германии, власти сделали хорошее финансирование для стартапов (внешние факторы), но - в Берлине теперь не найдешь доступных квалифицированных IT-кадров. Программисты ломят за свою работу кошмарные деньги. При этом по сравнению с русскими программистами это очень слабые программисты. Или взять США - создавать бизнес в Силиконовой долине стало очень тяжело. Потому что тоже не стало доступных кадров из-за сверхдоступности больших дешевых денег на развитие своего бизнеса (внешние факторы).

В России доступ к льготному финансированию ниже. И потому у нас сохраняется высокая доступность отличных кадров. Бизнесмен при желании может сформировать команду любого уровня сложности. Я хочу сказать, что слишком легкий доступ к финансированию ведет к суперконкуренции и снижению кадрового потенциала.

- В России ведь много свободных ниш в бизнесе?

- Да, у нас сейчас низкая конкуренция в очень многих сегментах. В той же Германии не хватает поставщиков комплектующих для всех производств практически во всех сегментах. Делайте поставки туда.

В России не нужно мешать людям. Нужно дать человеку время развернуть бизнес, побыть в конкуренции, а потом работать с победителями. Это будет оптимальным вариантом.

Бюрократические барьеры в России убирают. Создать юрлицо легче. Нанимать людей легче. Процедуру закрытия компании - люди этого сильно боятся - облегчили. В международном рейтинге Doing Business (насколько легко вести бизнес) Россия сделала суперрывок, мы уже на 28-м месте. А были на 123-м в 2011 году. Иногда я слышу, как кивают на удобную деловую жизнь в Европе. Хм, в Германии ты регистрируешь компанию и с первого месяца должен сдавать НДС, сразу работаешь с налоговой и ведешь бухучет. К слову, регистрация GmbH (ООО в Германии) там стоит 20 тысяч евро. Одна радость - если на тебя кто-то наезжает, есть защита бизнеса.

Есть много вещей, которые можно делать по примеру Англии. Англия разрешила эмиграцию предпринимателей. Если ты предприниматель и создал в Англии компанию - тебе все двери открыты. Так они получили огромный приток лидеров со всего мира. Также они создали экосистему, где предприниматели больше общаются. Они работали над внешними факторами, сделали финансовую инфраструктуру. И начали комплексно работать по избавлению общества от стереотипов.

В Сингапуре есть хорошие проекты. Показывают по телевизору людей, которые терпели большой крах, а потом возродились, что-то еще построили хорошее. Они говорят обществу каждый день, что крах - не конец. Что главное для предпринимателя - найти рабочую бизнес-модель и создавать то, что нужно миру. Спрос делает бизнес. Истинный предприниматель создает ценность не за счет того, что не соблюдает какие-то законы, а за счет добавленной стоимости, которую производит его компания.

Оскар Хартманн: Сейчас лучшее время в истории человечества для предпринимателей. Происходит полная дигитализация экономики, перемены во всех секторах рынка. Маленькие компании побеждают большие компании, новые побеждают старых». Фото: личный архив

- Поэтому вы в своих мотивационных видео делаете большой акцент на преодоление?

- Да, людям в создании собственного бизнеса больше всего мешают фантазии. О том, что такое делать бизнес. О том, как происходит взаимодействие бизнеса и государства. Например, многие почему-то боятся налоговой. Это смешно. Ведь реальность точно не совпадает с фантазиями, уверяю вас! Меня всегда удивляет, когда я вижу, что у человека мало или совсем нет собственных проектов и опыта в бизнесе, но есть фантазия о том, кто такой предприниматель.

- Распространенный стереотип, что ты не можешь начать свой бизнес, если у тебя нет 5 миллионов рублей…

- Да, есть бизнесы, которые невозможно открыть без этих денег. Однако существует огромное количество бизнесов, в которых человек, а не деньги - ключевое звено. Там, где не надо закупать, чтобы продавать, там можно начинать с маленьких вложений. У тебя нет финансов, тогда твоя инвестиция - твои талант, знания и усилия. Если посмотреть топ-1000 самых богатых людей мира, вы увидите: 75% из них начинали без стартового капитала. Это факт. Почему его многие игнорируют?

Вот есть известные компании - большинство думает, что их создали какие-то сверхлюди, которые выросли в лучшей теплице, окончили лучший университет, у них лучшие в мире родители, у них лучшее все... А это не так! Это часто - ровно наоборот! Знаете, кого больше всего в бизнесе? Людей, которые в жизни сталкивались с большими проблемами. Людей, которые неделю на 100 рублей были вынуждены жить. Людей, которым врачи говорили о неизлечимом заболевании. Людей, у которых была мечта, и им уже было за 50, и вот они приняли решение реализовать ее. Вот они делают суперкомпании. И они же - просто люди. Но молодой человек из региона, из села, недооценивает себя. Он думают: я из деревни, что я могу в Москве сделать?

Когда через наши стипендиальные программы ребята из регионов приезжают в Москву и видят реальность, они понимают, что они во многом сильнее. Например, у нас в маленькой казахстанской деревне Кок-Терек была школа. Там физику преподавал Солженицын. Там были очень сильные учителя. И люди, которые оттуда приехали в Москву, они процветают. Но когда они ехали, они думали: там вообще другой уровень. Кто я такой!

Отчего так? Из-за стереотипов и фантазий.

- По-вашему, возможно изменить взрослых людей?

- Изменить человека практически невозможно. Особенно не работает, когда, например, жены мотивационные видео присылают своим мужьям и говорят - посмотри, изменись и ты… Это не работает. Человек только сам может заинтересоваться, найти, решить действовать. Я мотивирую других, зная, что это низкая вероятность. Но при этом я получаю очень много отзывов от людей, которые видели меня 7 - 10 лет назад. И они пишут мне развернутые письма, как их жизнь изменилась.

- Знаете, там, на «Синерджи Глобал форуме», я стоял в зале, когда вы делали вторую попытку установить мировой рекорд. И мои глаза были буквально на мокром месте. И не только у меня. Я понимал, что то, что вижу - это настоящее преодоление себя. И почему-то это было чем-то очень важным... Я благодарен вам за вдохновение.

- Благодарю! Чтобы снять страхи и стереотипы, я и другие бизнесмены, мы выступаем перед людьми на форумах и записываем видео. Мы показываем настоящие ролевые модели бизнеса, как что работает на самом деле. Зритель может идентифицировать себя с каким-то успешным бизнесменом и тоже захотеть пойти в бизнес. И добиться того, чего сам решит добиться.

Чем больше успешных людей делится своими историями, тем выше внутренние факторы развития в обществе.

Я как инвестор не видел пока бизнеса, который вырос из сложной системы. Всё что я видел в практике, доступно любому здравому человеку. Обычно умные люди обесценивают простое: «это легко и не дорого – значит, это не может быть ценно?»

Вот я по факту - эмигрант. Многие эмигранты со мной могут идентифицироваться. Я плохо говорю по-русски, делаю ошибки. И они видят: даже если ты не идеально говоришь по-русски, это не значит, что ты ничего не можешь сделать. Вот я сейчас дописал книгу. У меня были все причины ее не писать: я плохо пишу, я плохо знаю русский язык, я вообще только пять лет назад начал по-русски писать. Но я начал, и пока книгу написал, за полгода сильно улучшил свой русский язык. Все только через практику.

Должно быть много мотивационных авторов, чтобы каждый мог найти кого-то, с кем он идентифицируется. И тогда будет меньше фантазий, больше реальных вещей. Мир живет от разнообразия. Уверенность, амбициозность помогают человеку воспользоваться и своими талантами, и созданными государством внешними возможностями. Захотеть от своей жизни большего.

- Оскар, вы через свои мотивационные видеоролики пытаетесь влиять на людей. Удается?

- Можно по-разному на это смотреть. Одна точка зрения. Уже 60 лет известно, что курение вызывает рак и понижает действие лекарств, и что это очень плохо, и уже на коробках об этом везде пишут. Но мировой рынок табачных изделий - уже один триллион долларов, а ожидается его рост - до 1,4 триллиона до 2024 года… Люди меняются очень тяжело. И организации меняются очень тяжело. Это человеческая природа. Например, вот мотивационное видео вышло, собрало 300 тысяч просмотров, или выступление на сцене увидели сразу 25 тысяч человек… Большинство уйдут, и ничего у них не изменится. Другая точка зрения, которой я придерживаюсь… Мне говорят - большинство уйдут, и ничего не изменится, я говорю - хорошо, а у скольких все-таки что-то изменится? Они говорят - ну, может быть, один из тысячи… Если из 25 тысяч 25 человек уйдут и их жизнь получит новую окраску и встанет на новые рельсы, это стоило того.

Достоевский говорил про одну слезинку ребенка, ради которой стоит очень много что сделать… Изменить человека практически невозможно. Особенно не работает, когда жены, например, мои видео присылают своим мужьям и говорят - смотри, изменись и ты… Это не работает. Человек только сам может найти, решить и т.д. Я мотивирую других, зная, что это низкая вероятность. Но при этом я получаю очень много писем от людей, которые видели меня 7 лет назад, 10 лет назад. Я уже занимаюсь этим очень давно. И они пишут мне вот такие развернутые письма, как их жизнь изменилась…

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